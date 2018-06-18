Почему футбольные фанаты не могут попасть на Красную площадь

СЕГОДНЯ 01:20 2018-06-18T01:38:20+03:00

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В московском метро аргентинцы устраивают песенные шоу, по Никольской улице мексиканцы ходят в широкополых шляпах, из «Зарядья» слышен «ху!» - легендарный исландский футбольный клич, а в Камергерском переулке кафешки просто облеплены футбольными фанатами – матчи транслируют на летних верандах. Безудержное веселье, много шума, ярких костюмов – в Москву пришел настоящий футбольный праздник, который ждали, в том числе, и россияне – фанаты приехали со всех уголков нашей необъятной страны. Язык футбола понятен каждому, иностранцы легко подхватывают русские слова «туда», «проходите», «спасибо». И даже выучили вопрос «почему».

- Почему Красная площадь закрыта? – спросили у нас иностранцы на Манежной площади.

- А разве закрыта? – переглянулись мы с подругой.

- Закрывали же на День России, когда там проходил симфонический концерт. Мы с сестрой хотели попасть, но говорили, что декорации и сцену соберут и откроют на следующий день, - вспомнила Ригина Мещерякова.

Толпы туристов приходят к решеткам и уходят ни с чемФото: Алиса ТИТКО

Идем ближе к площади, возле «нулевого километра» вижу, что решетки спущены, висят замки и толпы разворачивающихся туристов. Кто-то из иностранцев хмурит брови, потому что приехали парни на пару дней – видели уже Царицыно, ВДНХ, Измайловский Кремль, а тот самый Кремль со Спасской башней - нет. Они просовывают мобильные телефоны через решетки, делают не самые удачные фотографии Красной площади и уходят.

Ограждения также поставили со стороны Никольской и улицы Ильинка, прохода нет и с Васильевского спуска. Выхода на Красную площадь даже нет из кафе с летней площадкой в ГУМе. Туристы упираются в решетки, но все же делают селфи. На самой же площади стоят какие-то павильоны, дежурят сотрудники полиции. Но ответов о закрытии площади никто не дает, нет никаких табличек. Звоню в Федеральную службу охраны России.

На площади стоят павильоны, дежурят сотрудники полицииФото: Алиса ТИТКО

- Красная площадь закрыта до 20 июня включительно, - отвечают в ФСО России.

- А почему? – уточняю.

- Там идет монтаж парка футбола "Чемпионат мира-2018".

Действительно с 21 июня по 15 июля на Красной площади будет открыта огромная площадка, посвященная чемпионату мира по футболу. Здесь фанаты из разных стран смогут встречаться, в парке футбола ЧМ-2018 будет особенный спортивный дух. Ожидается, что парк посетят известные футболисты, которые проведут автограф-сессии. А еще для гостей готовят соревнования, показательные выступления, мастер-классы и розыгрыши призов.

Конечно, все это будет очень круто. Но почему этот парк не создали заблаговременно? Только сейчас придумали? Оказывается, что это не спонтанная идея, просто "Парк футбола ЧМ-2018" – это передвижной фестиваль, который стартовал в Сочи еще 24 марта. Маршрут фестиваля продолжился во всех городах, которые принимают мундиаль и как раз финальный город – Москва.

Красная площадь будет закрыта до 20 июняФото: Алиса ТИТКО

Вход и все развлечения будут бесплатными для гостей парка, - значится на сайте fifa.com. – Парк будет работать с 12.00 до 20.00.

Когда Парк футбола откроется, то болельщики точно порадуются. А пока гидам, которые проводят экскурсии иностранцам, приходится оправдываться за то, что они не могут показать им Красную площадь и мавзолей. Обидно. Но, к счастью, в Москве немало других достопримечательностей, которыми можно удивить гостей столицы, и развлечений кроме футбола хватает.