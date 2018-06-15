Находки археологов в центре Москвы: Нательные кресты, медные монеты и изразцы XVII - XIX веков

СЕГОДНЯ 11:34 2018-06-15T13:20:03+03:00

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Очередные ценные находки достали из-под земли археологи во время ремонта инженерных коммуникаций в центре Москвы.

В районе Большого и Малого Златоустинских переулков найдены вещи горожан, которыми пользовались в XVII - XIX веках. Это железный нож с костяной ручкой, два медных нательных крестика, медная монета (одна копейка), выпущенная в 1829 году, медная денга 1734 года, железные навесные замки от входных дверей домов и амбаров, три фрагмента печных изразцов и фрагмент рельефного полихромного изразца-пояска. По оценкам археологов, самым древним из этих находок под 300 лет. После исследований старинные вещи передадут в Музей Москвы.

Железный нож с костяной ручкой. Фото: mos.ru

- Во время археологических наблюдений в Большом и Малом Златоустинских переулках, а также в соседних с ним Армянском и Петроверигском переулках найдены интересные предметы быта и интерьера москвичей XVII - XIX веков, - рассказал руководитель столичного Департамента культурного наследия Алексей Емельянов. - Из них три фрагмента ранних изразцов из красной глины, а также фрагмент рельефного многоцветного изразцового пояска (перемычки) могут достигнуть возраста 300 лет. Ими горожане любили украшать печи в своих жилищах.

Один из выкопанных медных нательных крестов сохранился полностью, а второй лишь частично, утрачен его небольшой фрагмент. По данным Мосгорнаследие, они датируются XVIII веком и, возможно, были когда-то утеряны хозяевами.

Медные кресты и монеты. Фото: mos.ru

Ещё находка - медная монета (денга) 1734 года была отчеканена в Москве. Ее номинал составлял полкопейки. Именно от этих монет произошло название «деньги». Еще одна монета - одна копейка 1829 года, достаточно распространенная, была выпущена крупным тиражом на Екатеринбургском монетном дворе, о чем говорит обозначение «Е.М.» на лицевой стороне монеты. Нательные кресты, монеты и пуговицы прошлых веков - одни из самых частых находок в историческом центре города.

По оценкам археологов, древний мастер мог сделать железный нож с хорошо сохранившейся костяной ручкой во времена со второй половины XVIII века до начала XIX века. Скорее всего, его использовали как столовый предмет при сервировке. Специалисты также выяснили, что два найденных навесных железных замка смастерили в эти же годы.