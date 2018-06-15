Летние лагеря 2018 в Москве для школьников: Собираем робота-футболиста, выращиваем капусту и ухаживаем за кроликами

СЕГОДНЯ 12:12 2018-06-15T12:30:38+03:00

Расположение Роболагеря просто потрясающее. Он занимает небольшое пространство в крыле недавно открывшегося павильона “Космос” на ВДНХ. Фото: Лиза Али

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Как детям весело и с пользой провести лето, не уезжая из города? Рассказываем о самых интересных городских лагерях.

Роболагерь на ВДНХ

Расположение Роболагеря просто потрясающее. Он занимает небольшое пространство в крыле недавно открывшегося павильона “Космос” на ВДНХ - на базе детской образовательной станции Кулибин ПРО.

Смена длится две недели. За это время ребёнок освоит азы программирования и сможет собрать своих первых простых роботов. В распоряжении детей - целая мастерская с инструментами, компьютерный класс и даже 3D-принтеры.

С утра ребята участвуют в мастер-классах и работают над собственными проектами, а после обеда - отправляются на экскурсии по павильону и не только. Кстати, если вам неудобно провожать ребёнка до “Космоса”, вожатый может забрать его у метро.

Атмосфера в мастерской творческая. Под руководством преподавателей дети учатся паять, программировать, а затем использовать все эти навыки для создания своих первых роботов. Из конструкторов лего и других подручных средств собирают каркас будущего робота, а затем “вживляют” в него моторчик. Получается - самое разное! Например, робот-футболист, умеющий пинать мяч, световые мечи, беспилотные машинки и даже роботизированная щётка, которая сама ездит по загрязнившейся поверхности.

Стоимость: 31900 рублей (включая трехразовое питание) за двухнедельную смену, следующие начинаются 25 июня и 9 июля

График одного дня: с 9.30 до 19.30

Возраст: от 6 до 15 лет

Где находится: ВДНХ, Павильон №32 «Космос» (ст. м. «ВДНХ»)

Подробности: +7 495 162 05 81

Кампус “Зелёной школы” в Парке Горького

Назвать это место школой язык не поворачивается. Оно скорее напоминает дачу - огород, самовар, столы для чаепитий - но дачу очень современную и ухоженную!

Одна смена кампуса длится пять дней - с понедельника по пятницу. Каждая - посвящена определённой теме: архитектуре, театру или, например, дизайну костюмов. День у ребят распланирован довольно плотно. По утрам они занимаются творчеством, например, строят макеты или готовят постановку. Потом - обед, а после - прогулки по парку, посещение музея Парка Горького или обсерватории, игра в пионербол.

Детям показывают, как сажать семена, а потом ухаживать за своими растениями. Фото: Лиза Али

Ещё здесь учат гончарному и столярному мастерству, кулинарии, но особое внимание всё же уделяется садоводству. У школы есть свой огород, где растёт буквально всё: от укропа и петрушки до ревеня и пастернака. Детям показывают, как сажать семена, а потом ухаживать за своими растениями. Так даже городские ребята могут почувствовать себя, как на даче.

- Но это не та дача, на которой мы с вами в детстве были, - поясняет художественный руководитель школы Ксения Будина. - Нас же бабушки заставляли полоть грядки. А мы даём детям свободу. Как персонаж одного мультфильма говорил: “Люди, это земля! В неё, что не посадишь - всё вырастет.! Хочешь - кабачок, хочешь - пицца”.

Стоимость: 13 000 рублей за недельную смену (+ 3500 на питание). Для многодетных семей скидка 50%.

График одного дня: с 9.30 до 19.00.

Возраст: набор идёт в две группы - с 6 до 8 лет и с 9 до 12 лет. Старшая группа набирается каждую неделю, младшая - через одну.

Где находится: ул. Крымский Вал, 9, стр.4. Ориентир - Пионерский пруд (ст. м. «Октябрьская»)

Подробности: +7 (903) 719-14-84

Детский клуб “Зоомастерские” в Московском Зоопарке

Уже четвёртый год здесь открывается клуб летнего пребывания. Смена длится две недели (10 рабочих дней). За это время детишки вместе с экскурсоводами обойдут зоопарк вдоль и поперёк, познакомятся почти со всеми его обитателями и узнают, как за ними ухаживать. Правда, за тапирами, морскими котиками и, к примеру, жирафами понаблюдать можно только издалека, а вот в контактном зоопарке безобидных зверушек, вроде кроликов и зайцев, можно и покормить, и погладить.

Почти все дни проходят у малышей в экскурсиях и мастер-классах - по рисунку, лепке, оригами и даже ораторскому искусству. Оно-то ребятам точно понадобится - ведь на выпускном дне смены они сами проводят для родителей экскурсию по зоопарку.

Детский клуб “Зоомастерские” в Московском Зоопарке. Фото: Лиза Али

- У нас в центре даже есть свои старожилы - детишки, которые уже чуть ли не десятую смену здесь проводят, - рассказывает начальник отдела творческих программ Московского Зоопарка Татьяна Трушина. - Потому что даже за две недели всего не узнаешь.

Стоимость: 15 000 рублей за двухнедельную смену (питание оплачивается дополнительно)

График одного дня: с 8.30 до 18.00

Возраст: от 10 до 12 лет

Где находится: Московский зоопарк, Большая Грузинская, 1 (ст. м. «Краснопресненская»)

Подробности: +7 (499) 255-57-63

Куда ещё можно записаться

Летний практикум “Дети в городе М.” в Музее Москвы

На занятиях дети будут исследовать город: им расскажут, какой Москва может стать в будущем и что можно сделать, чтобы улучшить городскую среду, а также научат ориентироваться в столице. Смена - 5 рабочих дней.

Стоимость: 10 000 рублей

График одного дня: с 10.00 до 19.00

Возраст: от 7 до 14 лет

Подробности

Языковой лагерь Moscow Speaks English

Здесь ребёнок может подтянуть английский или хотя бы не забыть всё выученное за год. Погружение в языковую среду полное: разговаривать в лагере можно только на английском! Смена длится две недели.

Стоимость: 15 000 рублей

График одного дня: с 9.00 до 18.00

Возраст: от 4 до 16 лет

Подробности: + 7 (926) 667-15-20

Бесплатный городской лагерь “Московская смена”

Также с июня в Москве заработали бесплатные городские лагеря для детей от 7 до 14 лет. Здесь организуют занятия по профориентации, творческие мастер-классы и спортивные уроки. Ещё не поздно записаться в июльскую или августовскую смену (подробности).