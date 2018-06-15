Почему в фан-зону на Воробьевых горах попали не все
Первый день чемпионата мира по футболу, 14 июня, показал, что болельщиков в Москве так много, что даже огромная фан-зона не способна вместить всех желающих. Наш корреспондент посмотрела матч Россия - Саудовская Аравия на Воробьевых горах и рассказывает, с какими проблемами пришлось столкнуться и как их миновать.
ИДИТЕ ЛЕСОМ
Путь к фан-зоне пешком от станции метро «Воробьевы горы» - минут 20. Но в день матча только минут через 40 я попала за ограждение. Сначала нас завернули от главного входа со стороны Воробьевых гор.
- Фан-зона уже заполнена, обходите к зоне G.
- Далеко?
- Минут десять лесом.
И это совсем не шутки, добираться пришлось вдоль ограждений, по траве, сквозь деревья. Обходили все - мамы с детьми, пожилые болельщики.
Фанатский интернационал по пути к фан-зоне.Фото: Алиса ТИТКО
- Вам сколько лет? - спрашиваю болельщика из Аргентины.
- 72, я за сборной езжу везде, - говорит Эдуардо. - Вообще-то я приехал на матч Аргентина - Исландия, который 16 июня на «Спартаке».
- А сегодня за кого будете болеть?
- За Россию, конечно.
Болеть за Россию спешили все: немцы, русские, бразильцы, французы. До матча оставалось 10 минут.
Переговоры иностранных гостей чемпионата и сотрудников Росгвардии, следивших за порядком в фан-зоне.Фото: Алиса ТИТКО
- Все. Уважаемые болельщики, фан-зона заполнена. Не пускаем, - объявили волонтеры, когда мы дотащились до зоны G.
- Что? Вы издеваетесь? Мы из Самары прилетели, - слышно из толпы.
До стартового свистка оставалось 5 минут, и фанаты стали прорывать оборону Росгвардии, отодвигать металлические ограждения. Не по правилам, конечно, но росгвардейцы лишь сказали: «Идите, только спокойно». На входе уже никто толком не проверял сумки, болельщики проносили воду.
СОВЕТ:
Приходите заранее, часа за два-три, иначе за полчаса до начала матча можете услышать, что мест нет. Также лучше воспользоваться менее популярными входами со стороны станций метро «Университет» и «Ломоносовский проспект». Вход свободный и бесплатный. Пускают без аккредитации и паспорта болельщика. Установлено 96 рамок досмотра, поэтому нет очереди. Но фан-зона не резиновая - рассчитана на 25 тысяч болельщиков. 14 июня еще до начала матча был достигнут максимум, поэтому сначала закрыли вход со стороны Воробьевых гор, позже и два других.
Как только часть фанатов покидала территорию (освобождались места), снова открывались входы.
Всего 14 июня в фан-зоне побывали 67 тысяч болельщиков!
А КАК ЖЕ КОНЦЕРТ?
После матча в фан-зоне был организован концерт диджея Пола ван Дайка. Некоторые москвичи хотели исключительно потанцевать и пришли к началу концерта, но их не пустили. Как выяснилось позже, фан-зона была закрыта в 20.00 на вход и работала только на выход.
- У нас такие правила. Мы не можем их изменить. Фан-зона работала с 15.00 до 20.00 на вход, - объяснили волонтеры.
В первый день первенства в фан-зоне побывали 67 тысяч болельщиков.Фото: Алиса ТИТКО
- А в другие дни как будет работать? Некоторые матчи же начнутся позже по времени!
- Мы пока и сами не знаем режим работы, накануне вся информация будет появляться на официальном сайте FIFA.
СОВЕТ:
По официальной информации, фан-зона в дни матчей открывается за 3 часа до старта первой игры дня. А закрывается через час после финального свистка последнего матча дня. Но будьте готовы, что вход закроют раньше из-за большого количества болельщиков, как это и случилось 14 июня. Планируйте свои передвижения заранее.
Оцепление фан-зоны на Воробьевых.Фото: Алиса ТИТКО
ПОЕЗДА МЕТРО ПРОЕЗЖАЛИ «ВОРОБЬЕВЫ ГОРЫ»
Болельщики, которые ехали в метро не к началу матча, столкнулись с тем, что поезда не останавливались на станции «Воробьевы горы». Ограничения были связаны с нехваткой мест в фан-зоне и с большим потоком людей возле самой станции. Закрывали также «Университет» и станцию МЦК «Лужники». Однако закрытыми на выход и вход они были недолго.
СОВЕТ:
Пользуйтесь бесплатными автобусами от станции «Киевская», аккредитованными такси и следите за официальным аккаунтом Московского метро в Твиттере MetroOperativno, где сообщают актуальные новости по работе станций.
ГДЕ ПОКАЖУТ МАТЧИ
На большом экране перед входом в парк «Зарядье»
В парках «Сокольники» и «Красная Пресня» будут проходить футбольные праздники и мастер-классы
На экранах в поездах метро идут прямые трансляции игр
На плазменных панелях в речных трамвайчиках, которые курсируют по Москве-реке. Но посмотреть матчи, проходящие на «Лужниках» и «Спартаке», не получится, так как в эти дни акватория рядом со стадионами будет полностью перекрыта в целях безопасности
В кафе и ресторанах
ЧТО ЕЩЕ
Кроме пива и бургеров (650 рублей за бокал и бутерброд), в фан-зоне ничего не предлагают. Согласно правилам, с собой еду и напитки брать нельзя. Но в первый день работы фан-зоны на входе никто не отбирал бутерброды и даже пластиковые бутылки с водой.
Телефоны здесь можно подзарядить в нескольких точках. Но мобильная связь все время прерывалась, интернет перестал ловить. И те, кто планировал встретиться на месте, сделать этого не смогли - в тысячной толпе непросто найти своих знакомых.