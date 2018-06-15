Почему в фан-зону на Воробьевых горах попали не все

СЕГОДНЯ 19:00 2018-06-15T19:33:30+03:00

Многострадальная фан-зона на Воробьевых горах не справилась с наплывом посетителей в первый же день чемпионата. Фото: Алиса ТИТКО

Советы к будущим матчам - как не остаться вне футбола

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Первый день чемпионата мира по футболу, 14 июня, показал, что болельщиков в Москве так много, что даже огромная фан-зона не способна вместить всех желающих. Наш корреспондент посмотрела матч Россия - Саудовская Аравия на Воробьевых горах и рассказывает, с какими проблемами пришлось столкнуться и как их миновать.

ИДИТЕ ЛЕСОМ

Путь к фан-зоне пешком от станции метро «Воробьевы горы» - минут 20. Но в день матча только минут через 40 я попала за ограждение. Сначала нас завернули от главного входа со стороны Воробьевых гор.

- Фан-зона уже заполнена, обходите к зоне G.

- Далеко?

- Минут десять лесом.

И это совсем не шутки, добираться пришлось вдоль ограждений, по траве, сквозь деревья. Обходили все - мамы с детьми, пожилые болельщики.

Фанатский интернационал по пути к фан-зоне.Фото: Алиса ТИТКО

- Вам сколько лет? - спрашиваю болельщика из Аргентины.

- 72, я за сборной езжу везде, - говорит Эдуардо. - Вообще-то я приехал на матч Аргентина - Исландия, который 16 июня на «Спартаке».

- А сегодня за кого будете болеть?

- За Россию, конечно.

Болеть за Россию спешили все: немцы, русские, бразильцы, французы. До матча оставалось 10 минут.

Переговоры иностранных гостей чемпионата и сотрудников Росгвардии, следивших за порядком в фан-зоне.Фото: Алиса ТИТКО

- Все. Уважаемые болельщики, фан-зона заполнена. Не пускаем, - объявили волонтеры, когда мы дотащились до зоны G.

- Что? Вы издеваетесь? Мы из Самары прилетели, - слышно из толпы.

До стартового свистка оставалось 5 минут, и фанаты стали прорывать оборону Росгвардии, отодвигать металлические ограждения. Не по правилам, конечно, но росгвардейцы лишь сказали: «Идите, только спокойно». На входе уже никто толком не проверял сумки, болельщики проносили воду.

СОВЕТ:

Приходите заранее, часа за два-три, иначе за полчаса до начала матча можете услышать, что мест нет. Также лучше воспользоваться менее популярными входами со стороны станций метро «Университет» и «Ломоносовский проспект». Вход свободный и бесплатный. Пускают без аккредитации и паспорта болельщика. Установлено 96 рамок досмотра, поэтому нет очереди. Но фан-зона не резиновая - рассчитана на 25 тысяч болельщиков. 14 июня еще до начала матча был достигнут максимум, поэтому сначала закрыли вход со стороны Воробьевых гор, позже и два других.

Как только часть фанатов покидала территорию (освобождались места), снова открывались входы.

Всего 14 июня в фан-зоне побывали 67 тысяч болельщиков!

А КАК ЖЕ КОНЦЕРТ?

После матча в фан-зоне был организован концерт диджея Пола ван Дайка. Некоторые москвичи хотели исключительно потанцевать и пришли к началу концерта, но их не пустили. Как выяснилось позже, фан-зона была закрыта в 20.00 на вход и работала только на выход.

- У нас такие правила. Мы не можем их изменить. Фан-зона работала с 15.00 до 20.00 на вход, - объяснили волонтеры.

В первый день первенства в фан-зоне побывали 67 тысяч болельщиков.Фото: Алиса ТИТКО

- А в другие дни как будет работать? Некоторые матчи же начнутся позже по времени!

- Мы пока и сами не знаем режим работы, накануне вся информация будет появляться на официальном сайте FIFA.

СОВЕТ:

По официальной информации, фан-зона в дни матчей открывается за 3 часа до старта первой игры дня. А закрывается через час после финального свистка последнего матча дня. Но будьте готовы, что вход закроют раньше из-за большого количества болельщиков, как это и случилось 14 июня. Планируйте свои передвижения заранее.

Оцепление фан-зоны на Воробьевых.Фото: Алиса ТИТКО

ПОЕЗДА МЕТРО ПРОЕЗЖАЛИ «ВОРОБЬЕВЫ ГОРЫ»

Болельщики, которые ехали в метро не к началу матча, столкнулись с тем, что поезда не останавливались на станции «Воробьевы горы». Ограничения были связаны с нехваткой мест в фан-зоне и с большим потоком людей возле самой станции. Закрывали также «Университет» и станцию МЦК «Лужники». Однако закрытыми на выход и вход они были недолго.

СОВЕТ:

Пользуйтесь бесплатными автобусами от станции «Киевская», аккредитованными такси и следите за официальным аккаунтом Московского метро в Твиттере MetroOperativno, где сообщают актуальные новости по работе станций.

ГДЕ ПОКАЖУТ МАТЧИ

На большом экране перед входом в парк «Зарядье»

В парках «Сокольники» и «Красная Пресня» будут проходить футбольные праздники и мастер-классы

На экранах в поездах метро идут прямые трансляции игр

На плазменных панелях в речных трамвайчиках, которые курсируют по Москве-реке. Но посмотреть матчи, проходящие на «Лужниках» и «Спартаке», не получится, так как в эти дни акватория рядом со стадионами будет полностью перекрыта в целях безопасности

В кафе и ресторанах

ЧТО ЕЩЕ

Кроме пива и бургеров (650 рублей за бокал и бутерброд), в фан-зоне ничего не предлагают. Согласно правилам, с собой еду и напитки брать нельзя. Но в первый день работы фан-зоны на входе никто не отбирал бутерброды и даже пластиковые бутылки с водой.

Телефоны здесь можно подзарядить в нескольких точках. Но мобильная связь все время прерывалась, интернет перестал ловить. И те, кто планировал встретиться на месте, сделать этого не смогли - в тысячной толпе непросто найти своих знакомых.