2018-06-18T11:41:39+03:00
Общество

Красную площадь в Москве снова открыли для свободного посещения

Все подробности того, почему на нее нельзя было попасть после открытия чемпионата мира по футболу 2018 в России, прояснил обозреватель "КП" Александр Гамов
Александр ГАМОВ@gamov1
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Красную площадь вновь открыли для туристов.Красную площадь вновь открыли для туристов.Фото: Евгения ГУСЕВА
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- Дорогие друзья! С воскресного вечера мы выясняли - по просьбе наших радиослушателей, читателей сайта kp.ru и газеты «Комсомольская правда», почему все-таки закрыта Красная площадь?

И вот сегодня, то есть, в понедельник, 18 июня, в 10 утра доступ на главную площадь страны открыли.

Хорошая новость! Все гости нашей столицы, болельщики Чемпионата мира по футболу могут прямо сейчас пройти и полюбоваться на наши святыни, которые расположены на этом святом, историческом месте.

С утра я позвонил дежурному по комендатуре Московского Кремля, а за прилегающую территорию отвечает именно она - и мне там объяснили, что - в принципе - это прерогатива оргкомитета Чемпионата, и Красная площадь сейчас, как это ни странно звучит, тоже считается объектом мирового первенства.

А то, что вход на площадь был закрыт, объясняется просто: всю эту территорию готовили для устройства специального парка футбола "Чемпионат мира -2018". Этот необычный парк планировали открыть 21 июня. Но футбольные фанаты уже сейчас свободно и спокойно могут сюда пройти и свободно общаться.

То есть - прямо сейчас любой желающий может посетить нашу Красную площадь. Правда, придется пройти через традиционные рамки, которые на металл работают. Но этих рамок, как пояснили в комендатуре Московского Кремля, около двух десятков. И чтобы пройти, допустим, со стороны Исторического музея, требуется буквально несколько минут, если не секунд.

Друзья, добро пожаловать на Красную площадь!

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