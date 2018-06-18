Красную площадь в Москве снова открыли для свободного посещения
- Дорогие друзья! С воскресного вечера мы выясняли - по просьбе наших радиослушателей, читателей сайта kp.ru и газеты «Комсомольская правда», почему все-таки закрыта Красная площадь?
И вот сегодня, то есть, в понедельник, 18 июня, в 10 утра доступ на главную площадь страны открыли.
Хорошая новость! Все гости нашей столицы, болельщики Чемпионата мира по футболу могут прямо сейчас пройти и полюбоваться на наши святыни, которые расположены на этом святом, историческом месте.
С утра я позвонил дежурному по комендатуре Московского Кремля, а за прилегающую территорию отвечает именно она - и мне там объяснили, что - в принципе - это прерогатива оргкомитета Чемпионата, и Красная площадь сейчас, как это ни странно звучит, тоже считается объектом мирового первенства.
А то, что вход на площадь был закрыт, объясняется просто: всю эту территорию готовили для устройства специального парка футбола "Чемпионат мира -2018". Этот необычный парк планировали открыть 21 июня. Но футбольные фанаты уже сейчас свободно и спокойно могут сюда пройти и свободно общаться.
То есть - прямо сейчас любой желающий может посетить нашу Красную площадь. Правда, придется пройти через традиционные рамки, которые на металл работают. Но этих рамок, как пояснили в комендатуре Московского Кремля, около двух десятков. И чтобы пройти, допустим, со стороны Исторического музея, требуется буквально несколько минут, если не секунд.
Друзья, добро пожаловать на Красную площадь!