В Москве с 1 сентября во всех автобусах уберут турникеты

СЕГОДНЯ 12:20 2018-06-18T12:52:51+03:00

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В столице завершается обновление автобусного парка. Сегодня уже 90% автобусов "Мосгортранса" и 100% коммерческих автобусов, выходящих на городские маршруты, соответствуют новым стандартам экологии и комфорта. Большую часть парка городского и частных перевозчиков составляют автобусы экологического класса "Евро-5". По плану в Москву поставят 1100 новых автобусов, из них 539 уже доставили с завода, остальные - до конца года.

- Сегодня у нас самый молодой автобусный парк. Моложе, чем в Париже, Лондоне, - сказал мэр Москвы Сергей Собянин.

Новые автобусы изготавливали для Москвы в соответствии с требованиями: комфорт, экологичность, доступность, современность и безопасность. Чем будут отличаться новые автобусы от предыдущих? Сделаны электронные табло для информирования пассажиров, кондиционеры заменила система климат-контроль, поддерживающая комфортную температуру в салоне и кабине водителя. Также в салоне низкий уровень пола, приспособления для комфортного проезда маломобильных граждан (откидные аппарели и крепления для инвалидных кресел), установлены камеры видеонаблюдения и система спутниковой навигации. Сами водители оценивают, что у новых автобусов низкий расход топлива и уровень шума, увеличенный межремонтный пробег, стойкое лакокрасочное покрытие, высокое качество деталей и агрегатов.

Сергей Собянин: "Сегодня у нас самый молодой автобусный парк".Фото: Алиса ТИТКО

На встрече с мэром города 18 июня водители автобусов "Мосгорпарк" рассказали, что пассажиры нервничают из-за длительных посадок, а все потому, что нужно проходить турникетную систему. Столичные водители предложили сделать в автобусах безтурникетную систему.

- Мы уже сделали безтурникетную систему в трамваях, она работает и на 80 автобусных маршрутах города. Что мы видим? Конечно, стало немного больше безбилетников, но на 10-15% увеличивается скорость движения - за счет этого предприятия тоже экономят, ведь нужно меньше топлива. Но у нас еще огромное количество машин, которые не оборудованы валидаторами. И, если такое решение принимать, то нужно провести большую подготовку, - объяснил мэр Москвы.

- Мы поддерживаем, - ответили водители.

Сергей Собянин сказал, что городу нужно будет закупить около 3000 валидаторов. Установить их планируют до 1 сентября и открыть турникеты на всех автобусах.

В ближайшее время произойдет и замена классических дизельных автобусов на современные, экологически чистые электробусы. Первые 200 электробусов выйдут на дороги Москвы уже в конце этого года.

- Мы начинаем закупать с этого года электробусы, чтобы выполнить экологическое требование москвичей. Мы все хотим, чтобы город был чище, -

сказал мэр Москвы Сергей Собянин.

Электробусы будут низкопольными, оборудованными для маломобильных пассажиров, вместимостью не менее 85 человек. Все их оснастят системами климат-контроля, видеонаблюдения и спутниковой навигации, USB-разъемами для зарядки мобильных устройств, бесплатным Wi-Fi.