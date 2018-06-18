Дешевое такси, вкусная еда и фотомодели на улицах: американские болельщики в восторге от Москвы

СЕГОДНЯ 16:14 2018-06-18T16:27:59+03:00

Весь день наш корреспондент провела в шкуре гостя чемпионата мира из США. Какова она, столица, глазами иностранца?

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Джеффри Джейсон Гилпин театральный голливудский актер. Последнии 10 лет он мечтал попасть в Россию. Он объехал весь мир, но не был лишь у нас в стране.

- И тут, вау, чемпионат мира! И визы дают по облегченной схеме. Достаточно предъявить билет на матч и паспорт болельщика, - написал он мне за два месяца до старта главного футбольного события. - Дина, жди.

Я стала ждать. И вот в назначенное время приехала в аэропорт встречать американского гостя. План был следующий - минимально помогать ему и просто наблюдать, как он, ни слова не знающий по-русски, со всем тут у нас разберется.

«Домодедово» как фан-зона

Аэропорт сам не свой. Пестрая толпа фанатов. Мексиканцы выходят из «чистой зоны» в сомбреро - с пивом и кричалками. И прямо с чемоданами отправляются не в отель, а на Красную площадь. А за ними следом бразильцы, перуанцы, косториканцы...

Wellcome to Moscow. Кажется, даже маршруточники выучили эту фразу.

Американцев, за исключением моего Джефри, можно сказать, нет. Зато он прошел паспортный контроль не то что быстро, а просто мгновенно!

- Вау! - только и сказал он.

По-английски прекрасно изъяснялись девушки на стойке информации. Полицейские - нет. Зато они подвели Джефри в волонтерам. Ребята объяснили, что обещанные сервисы по выдаче билетов на матч (бумажных версий) и паспортов болельщиков уже недоступны - слишком поздно (на часах было уже за полночь). Все работает только днем, ночью - сорри.

Такси. Это был отдельный пункт волнения. Сколько возьмут?

- Мой Убер показывает 1032 рубля до пункта назначения (Пионерская улица). - Заявляет иностранец - Это дешево!

К тому же водитель Сергей говорил по-английски! Понятно, что заучил десяток фраз, необходимых для встречи иностранных гостей. Но меня это все равно очень удивило, Джефри - нет. Он же не в курсе, что вообще у нас водители этого дешевого сервиса и по-русски то не всегда понимают.

Всю дорогу мы болтаем о Москве, чемпионате и ожиданиях моего гостя. Джеффри оказался очень подготовленным.

- По паспорту болельщика я могу получить бесплатный билет на поезд в Санкт-Петербург. И в метро еще ездить. Вау!

- Нет, в метро только в день матчей.

- А, ну ладно! А еще ваши мобильные операторы запустили специальный тариф для болельщиков, и я могу пользоваться своим телефоном.

На метро удобно, но только в дни матчей. В остальное время - такси.Фото: Дина КАРПИЦКАЯ

Хостел, куда он поселился на первые два дня, оказался более, чем приличным. Да еще и битком набит иностранцами.

И несмотря на поздний час, все они не расходились, а сидели в фойе и обсуждали кто что успел увидеть и узнать о Москве. Там я его и оставила до завтра.

Москва - город Чехова

Договорились встретиться на Красной площади в 12 дня. Но в 11 часов уже получаю смс.

- Дина, я не мог спать. Очень взволнован! Это же Москва, Россия. Вау, какие у вас пробки!

Американский гость, оказывается, с утра уже на ногах. Побывал в центре выдачи паспортов болельщика, на Воробьевых горах и уже мчал на такси Убер в сердце России. От «Павелецкой» до Красной площади такси обошлось ему всего в 210 рублей (забегая вперед, скажу, что Джефри и все последующие дни передвигался по городу на такси и ни разу с него не содрали втридорога).

Встретились мы в обед в кафе «Чехов», где американец, знающий нашего классика наизусть, просто балдел от всего. И от водки с солеными огурцами, и от антуража.

Официанты ни слова не понимали по-английски. Зато было меню на иностранном. И цены для американца очень приемлимые. Я же специально попросила для себя русское меню, чтобы сравнить цены. Все сходится копейка в копейку!

- Скажи, тяжело ли тебе в Москве? У нас же мало кто говорит по-английски...

- Утром я встретил много волонтеров, знающих язык. И туристическая полиция прекрасно говорит по-английски. Мне все подсказали. А люди нет, не знают. Но у меня в телефоне есть переводчик. Пользуюсь им.

"Большой театр" - не просто фигура речи.Фото: Дина КАРПИЦКАЯ

А Большой театр, оказывается такой большой!

Оказалось, за утро Джефри успел познакомиться с дагестанцем, представившимся ему оперным певцом. С двумя девушками, настойчиво приглашавшими его выпить. И бабушкой, продавшей ему билеты на предпремьерный показ балета «Анна Каренина». Пусть утренний сеанс и галерка, но он был просто счастлив.

- Я думал, такого не бывает! Чтобы свободные билеты в такой знаменитый театр.

И само здание вновь вызвало у Джефри его коронное «вау!», он буквально открыл рот от удивления.

- Я не ожидал, что здание такое огромное. Думал, это просто фигура речи, что Большой значит главный.

Перед отелем «Москва» (нынешний «Four seasons») просто паломничество. На нулевом километре все кидают монетки, но их тут же подбирают наши попрошайки. Я раньше и не замечала этого!

А вот Красную площадь, оказалось, закрыли. Мы так и не поняли, на все время чемпионата или на выходные. Никто ничего объяснить не мог.

- Технические проблемы, - ответил на вопрос американца сотрудник правопорядка.

- Когда откроют?

- Технические проблемы, - полицейский не понимал вопроса на английском. А фразу эту заучил и повторял всем без разбора.

- Какие проблемы? Красные звезды упали вниз? - шутил Джеффри.

(На следующий же день главную площадь открыли к счастью всех туристов — прим. ред.)

Решили ехать в Парк Горького. На метро.

- Мне один билет до «Горький парк». Сколько до этой остановки? - специально посылаю Джефри за билетами.

Женина в окошке его не понимала. В итоге изъяснялись жестами. Плюс у кассира был прайс на английском.

А вот над схемой подземки (на «Площади Революции» можно сесть сразу на несколько веток) Джефри пришлось сильно подумать.

- Нарисовано, что нам нужна красная ветка, а на указателях только синяя и зеленая. Куда же идти?

Но видя замешательство иностранца проскочил какой-то молодой человек и взялся проводить.

До нужной станции мы двигались по подземным переходам довольно долго.

- Мы за поезд заплатили, или за пешую прогулку под землей? - снова шутил мой гость.

- Запоминай лучше, - говорю ему. - Это твой маршрут и в «Лужники» на стадион.

В парке - одна молодежь, никаких болельщиков. Видимо, на это и расчет, так как в сувенирном магазине ни одной вещи с символикой чемпионата.

- Тебе понравилась Москва, Джефри? - спросила я в конце дня.

- Супер! А по улицам ходят одни топ-модели. У вас всегда так или это к чемпионату?

- Всегда!

- Вау! - в 35 раз за день произнес он.

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