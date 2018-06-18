Жадный "Генецвали": московский ресторан предлагает чахохбили для иностранцев по очень завышенной цене

СЕГОДНЯ 18:22 2018-06-18T18:33:28+03:00

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Идея разных прейскурантов далеко не нова. Например, на турецких курортах во многих магазинчиках три прайса: для местных, для немцев и для русских. Платежеспособность-то у всех разная. Вот и московский ресторан "Генацвале", забыв про грузинское гостеприимство, напечатал два варианта меню. Одно на русском языке с обычными ценами. Другое — на английском для иностранцев с ценами, задранными в два раза.

Просто чахохбили в заведении стоит 380 рублей. А за chahohbili надо уже заплатить 840 rub. Видимо, за блюдо "в переводе".

А что? Риск, считай, нулевой. Вряд ли залетный болельщик из Сенегала или Саудовской Аравии сможет прочитать русское меню и заподозрит подвох. Фанату дадут только меню на английском.

Прокололись ребята «Генацвале», когда случайно дали журналисту Станиславу Натанзону оба варианта. Внимательный гость и обнаружил подлог.

«Они (иностранные фанаты — Авт.) заплатят вам ваш дабл-прайс, ваши счета за подорожавший в пять раз клоповник. Они выложат бабло - и пойдут дальше веселиться. Пока вы сальными пальцами перелистываете барыши от "терпил иностранных". Потому что они понимают, что веселье - навсегда, а деньги - на миг», - так обратился в соцсети Натанзон к столичной индустрии сервиса .

Можно подумать, произошла досадная ошибка. Официант накосячил. С кем не бывает. Но ведь уже на следующий день после Натанзона в ресторан пришел еще один дотошный журналист Алексей Доронин. Он прикинулся австралийцем и попросил меню. Ему принесли уже один вариант - английский с удвоенным ценником.

Грузинским гостеприимстом тут и не пахнет.Фото: facebook.com

- Я говорю вам, как есть: у нас ничего подобного не происходит, - ответил представитель «Генацвале» на вопрос, почему ресторан начал баловаться двойными меню.

Хоть рестораторы и отказались признавать свою вину, но гневить народ дальше не стали. От высоких цен для иностранцев заведение отказалось. Скорая проверка Роспотребнадзора не нашла нарушений.

«Информация в СМИ о фактах различия цен в англоязычном и русском вариантах меню в ресторане Москвы при проверках не подтвердилась», - заявили в ведомстве.

Сейчас инспекторы проверяют вообще все рестораны вокруг Лужников, чтобы история с двойными ценами не повторилась.

- Два меню с разными ценами — это нарушение закона о правах потребителей, - рассказал адвокат Дмитрий Лесняк. - Штраф выписывается по статье 14.15 КоАП за «нарушение правил продажи отдельных видов товаров». Ресторан может заплатить от 10 до 30 тысяч рублей.

КАК ЕЩЕ ОБМАНЫВАЮТ ТУРИСТОВ

Самые шальные деньги сейчас зашибают таксисты. В ход идут вообще все уловки.

Самое распространенное: заломить несусветную цену. Иностранцы не знают, сколько у нас стоит поездка, поэтому за дорогу из аэропорта готовы отдать 5 тысяч рублей. Хотя обычно за аналогичный рейс просят не больше 1400 рублей. Только пассажиров приходится брать не через агрегаторы, а самим искать у тротуара.

Еще вариант: можно сказать, что счетчик показывает стоимость поездки не в рублях, а в валюте. Давайте не 230 рублей, а 230 евро. Одно хорошо — на такой бессовестный обман решаются далеко не все. Да и обмануть получается не каждого туриста. Иностранцы тоже не дураки и умеют считать деньги.

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