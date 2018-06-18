Новые правила проезда в метро: Пассажирам разрешат делать селфи и запретят «парить» вейпами

СЕГОДНЯ 18:35 2018-06-18T18:40:24+03:00

Изменить размер текста: A A

Революция в подземке, объявленная чиновниками два месяца назад, продолжается - в минтрансе предложили очередные нововведения для пассажиров. К счастью, на этот раз куда менее категоричные. Напомним, весной авторы хотели запретить провоз детей в колясках на эскалаторе и с перрона - в вагон, чем тут же вызвали шквал недовольства. «И как теперь с ребенком-то проходить - его в одну руку, коляску - в другую, а держаться - зубами за воздух?!» - возмутились тогда молодые мамы. Озвучивались и другие курьезные новшества, например, обязательства снимать рюкзаки со спины и уступать места бабушкам (за невыполнение — штраф).

Видимо, шумиха среди пассажиров заставила «революционеров» умерить пыл. Из проекта типовых правил убрали скандальные запреты и добавили новые пункты «разрешено». В частности, селфиманам дали зеленый свет — право на фото- и видеосъемку в метрополитене. Сейчас единого правила в стране нет: в казанской подземке можно снимать все подряд, в Питере — только без вспышки, в Нижнем Новгороде или Екатеринбурге этот вопрос вообще не оговаривается. А вот в столичном метро нельзя снимать без разрешения руководства. Самые жесткие табу — на МЦК: здесь были запрещены любые фото и видео, хоть на профессиональную камеру, хоть на мобильник.

Кроме того, в подземке будут штрафовать за электронные сигареты. Требование «не курить» было и раньше, теперь и вейпы вошли в этот список.

Любопытный пункт — о размерах ручной клади. Бесплатно можно будет провезти сумку или небольшой чемодан: сумма высоты, длины и ширины не должна превышать 120 см. Измеряем обычный женский рюкзак — 30+22+15 = 57 см. А вот у коллеги-фотографа он оказывается куда больше: 92 см. Размер среднего чемодана для одного человека — от 116 до 131 см (взрослому такой чуть выше колена), для двоих — 142 см. Получается, если чемодан негабаритный, с вокзала теперь - только на такси или доплачивай в подземке как за второе место.

Парить в метро отныне запрещено. Только на улице.Фото: Михаил ФРОЛОВ

- По правилам, один пассажир может взять с собой две единицы габаритной ручной клади, - уточнили в минтрансе. - Кроме того, эти цифры — минимальные, то есть могут быть установлены другие нормы, но не меньше 120 см. Эти изменения еще обсуждаются.

Предполагается, что поправки начнут действовать со следующего года. Кстати, пункт о перевозке малышей из свода правил убрали совсем. Но, например, в Москве везти ребенка в коляске на эскалаторе запрещено - это прописано на сайте метрополитена и в плакатах на станциях.

А КАК СЕЙЧАС

В московском метрополитене:

- багаж, сумма измерений которого по длине, ширине и высоте находится в пределах от 121 см до 150 см, а также предметы длиной от 151 см до 220 см, оплачиваются отдельно за каждое место. Количество мест багажа, разрешенного к провозу, не должно превышать двух мест на одного пассажира. Все, что больше, - запрещено.

- можно перевозить детские и инвалидные коляски, а также складные велосипеды.

- передвигаться на станциях на мотоциклах, велосипедах, самокатах, роликовых коньках и т.п. запрещено.