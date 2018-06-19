В Москве открылся избирательный штаб Собянина

СЕГОДНЯ 01:00 2018-06-18T22:43:21+03:00

Изменить размер текста: A A

В столице продолжается избирательная кампания мэра. Напомним, выборы главы столицы пройдут в единый день голосования - 9 сентября 2018 года. Претенденты на высокий пост уже приносят в Мосгоризбирком свои документы для дальнейшей регистрации кандидатами. Среди них и действующий мэр Сергей Собянин.

«ЕСТЬ ВОЗМОЖНОСТЬ УСЛЫШАТЬ ПОЖЕЛАНИЯ МОСКВИЧЕЙ»

В центре Москвы, на Покровке, в Центральном доме предпринимателя, открылся избирательный штаб Сергея Собянина. Сразу же сюда потянулись сотни и сотни желающих участвовать в работе штаба. На улицы города уже вышли две тысячи волонтеров. Они будут собирать подписи в поддержку Сергея Собянина как кандидата на пост мэра Москвы.

- Собственно, содержательная работа штаба со сбора подписей горожан и начинается, - отметил руководитель предвыборного штаба Собянина Константин Ремчуков. - Известно, что Сергей Семенович идет самовыдвиженцем. Он избрал этот путь для того, чтобы его могли поддержать люди из разных политических и общественных организаций. Для него это очень важно.

«Выдвигаться решил не от партии, а от москвичей путем сбора подписей, - ранее написал Сергей Собянин на своем сайте (www.sobyanin.ru). - Почему? Во-первых, потому что считаю должность мэра в большей степени хозяйственной, чем политической. Во-вторых, мэр должен слышать мнения и учитывать настроения горожан самых разных политических взглядов. В-третьих, сбор 36 тысяч подписей дает хорошую возможность услышать пожелания и наказы москвичей».

В ДЕНЬ СЮДА ПРИХОДЯТ 200 - 300 ЧЕЛОВЕК

Избирательный штаб Собянина уже активно работает с людьми, которые звонят в call-центр, присылают сообщения через сайт, приходят в штаб.

По данным первого заместителя руководителя штаба Олега Смолкина, сейчас на сайте в поддержку Собянина зарегистрировалось более 3500 человек. Каждый день в штаб приходит еще около 200 - 300 желающих помочь. Кстати, стать волонтерами могут все желающие. Записаться можно в любое время до начала выборов. Возрастных ограничений нет.

- Я работаю в избирательном штабе Собянина, собираю подписи в его поддержку, потому что мне нравятся изменения, которые происходят с городом за последние годы, - говорит Екатерина Петрова, волонтер, студентка финансового университета. - В городе обновляется автопарк общественного транспорта. На моих маршрутах появились новые автобусы с точками зарядки гаджетов с USB-разъемами.

АКТИВНЫЕ ГРАЖДАНЕ ПОМОГУТ СОСТАВИТЬ ПРОГРАММУ РАЗВИТИЯ СТОЛИЦЫ

Сергей Собянин пообщался с волонтерами своего избирательного штаба. Встреча прошла в штабе Собянина в Центральном доме предпринимателя на Покровке.

- Скажу вам спасибо за то, что записались в наш штаб волонтерами, - обратился Сергей Собянин к обступившим его со всех сторон волонтерам. - Это очень сложная, непростая работа. По сути дела, вы разделили часть ответственности за все, что происходит в городе, со мной. Я выдвинулся не от партии, а от москвичей. Для этого нужно собрать 36 тысяч подписей. Конечно, это тяжелая, сложная работа. И я прошу, чтобы вы ее выполнили честно и ответственно.

По словам мэра, важно не только собрать подписи, а собрать наказы горожан - их пожелания, проблемы.

- Чтобы, по сути дела, мы с вами вместе составили новую программу развития нашего города на основе пожеланий москвичей, - добавил Сергей Собянин. - Мы вместе должны сформировать такую программу, которая была бы реальна и абсолютно двигала бы наш город вперед. Если город будет без участия волонтерского движения, это будет город без души. Вы вносите совершенно неповторимую атмосферу во все, что делается в городе. Это очень важно. Вы - душа города. Вы - доброта. Вы - любовь города. Спасибо вам, друзья.

Эксперты отмечают, что мэр делает ставку именно на активных москвичей, на людей, которые любят свой город. Кстати, впервые Собянин заявил о выдвижении в парке Горького на празднике «Активного гражданина» с участием волонтеров.

- Волонтерам предстоит стать одной из важных составляющих выборной кампании, - считает политолог Павел Данилин. - Собянин получил серьезную поддержку от волонтеров на празднике «Активного гражданина», где собралось много представителей этого движения. Среди них в основном молодые люди, для которых важно попробовать себя в деле, в политике. Это неравнодушные активные граждане. И поэтому сильным шагом Собянина стал именно такой набор волонтеров.

Волонтерами в штаб Собянина могут записаться все желающие независимо от возраста. Это можно сделать через сайт, по телефону или лично в главном офисе на Покровке.Фото: Светлана ВОЛКОВА

КСТАТИ

«Спасибо мэру!»

Теперь каждый, кто доволен тем, как преображается Москва, сможет выразить благодарность мэру за конкретные изменения. Достаточно зайти на сайт движения «За Собянина» (zasobyanina.ru) и нажать на кнопку «Сказать спасибо» на странице акции, заполнив простую форму. После проверки модератором сообщение появится на странице акции. Его увидят все посетители сайта.

- Я поддерживаю нашего мэра, - говорит Кирилл Яньшин, волонтер, студент института электронной техники. - Мне нравится, как изменилась Москва. Живу в Зеленограде, и мне теперь добираться в центр города стало проще - на «Ласточке» за полчаса. Во дворе моего дома поставили новую спортплощадку. Молодежь там собирается, проводим тренировки, играем в волейбол, футбол.

Одни москвичи благодарят за новые скоростные линии общественного транспорта. Другие, среди которых немало знаменитостей, - за благоустроенные парки и красивые улицы.

- Я москвичка и мама прекрасной дочки, мне нравится, что город становится зеленее, удобнее для прогулок, - сказала актриса Дарья Мороз. - Люблю летом кататься на велосипеде по столице. Раньше это был город, похожий на серый пыльный мешок. А теперь Москва ничем не отличается от цивилизованных столиц мира. Понятно, что еще многое предстоит сделать, но уже прекрасно. Мы каждый день ходим по улицам, видим, как все вокруг меняется. Собянин делом доказывает любовь к городу.

К акции «Спасибо мэру» в первый день присоединились известные деятели культуры и спорта и простые москвичи. К примеру, певица и общественный деятель Диана Гурцкая сказала спасибо мэру за новый парк «Академический» в ее районе. «Простор и уют, настоящая безбарьерная среда. Наш город меняется! И это не пустые слова! От всех жителей Академического района хочу поблагодарить нашего мэра Сергея Семеновича Собянина!» - написала она.

А учитель обществознания школы «Покровский квартал» Михаил Мишин поблагодарил мэра за удобство МФЦ. «Я помню, как в 2011 году потратил полдня в загсе, чтобы получить свидетельство о рождении дочки, в 2015-м в МФЦ этот процесс занял у меня 15 минут», - рассказал Мишин.

А В ЭТО ВРЕМЯ

В интернете проходит флешмоб «За Собянина»

Москва становится комфортнее и динамичнее. Горожане гуляют по обновленным улицам, ездят на новых автобусах, получают оперативную медпомощь. Чаще всего жители не придают значения тому, что это заслуга конкретного человека и команды, стремящейся сделать столицу лучше, чище, удобнее. Первой, кто выразил благодарность мэру, стала общественный деятель Нюта Федермессер. В конце мая она поблагодарила Сергея Собянина за поддержку паллиативной медицины и предложила всем последовать ее примеру. Так пост Нюты перерос в стихийный флешмоб. На страницах своих соцсетей инициативу поддержали известные москвичи - Ольга Свиблова, Марк Курцер, Полина Гагарина, Григорий Заславский и другие.