2018-06-19T15:09:36+03:00
Происшествия

Преподавательница МАИ избила первокурсницу прямо на экзамене

Девушка обратилась с заявлением в полицию [видео]
Дина КАРПИЦКАЯkp_ru_msk
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Кадр из видео с потасовкой в стенах вуза.Кадр из видео с потасовкой в стенах вуза.
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Настя Балашова заканчивает первый курс Московского авиационного института. Круглая отличница, лучшая студентка на курсе.

- Я учусь на экономическом факультете. В зачетке у меня одни пятерки. Во втором семестре у нас появился предмет «экономика предприятия». Преподаватель Чайка Надежда Кирилловна. Сдать его я не могу вот уже с 13 июня.

По словам девушки, в первый заход на сдачу она отвечала преподавательнице 4 часа подряд. В итоге Надежда Кирилловна заявила, а что больше тройки не поставит.

- Это предмет у нас всего один семестр, то есть оценка идет сразу в диплом. Я попросила о пересдаче. Тем более, что знаю предмет наизусть и не согласна с тройкой.

После этого было еще несколько попыток, на которых непосредственно до проверки знаний даже и не дошло. Сегодня Настя пришла в институт с мамой и старшей сестрой.

Надежда Кирилловна приняла выборочно несколько студентов, а остальным заявила, что принимать вообще отказывается, уничтожит ведомость, а всем поставит неявку.

- Она говорила, что всех нас отправит на отчисление. Моя сестра попыталась снять это на видео. Когда преподаватель это увидела, то прямо на глазах у всех стала драть ее за волосы и отбирать телефон, - рассказывает Настя. - Мама в шоке стала заступаться за Олю. Досталось и ей.

Настя тоже достала телефон, чтобы снять потасовку. Тогда Чайка поручила своему помощнику отобрать у студентки и ее аппарат.

Настя Балашова демонстрирует свои повреждения, полученные в потасовке с преподавателем.

Настя Балашова демонстрирует свои повреждения, полученные в потасовке с преподавателем.

- Он гнался за мной по институту. Спасибо охраннику, который спрятал меня в своей коморке.

Студентка и ее родственники обратились с заявлением в полицию.

- А как же теперь экзамен? Я готова сдать его любой комиссии, так как знаю предмет наизусть.

Преподавательница МАИ избила первокурсницу прямо на экзамене.В одном из столичных вузов кипят нешуточные экзаменационные страстиДина КАРПИЦКАЯ

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