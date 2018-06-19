Реновация пятиэтажек в Москве: В восьми округах могут появиться новые стартовые площадки для домов переселенцев

СЕГОДНЯ 16:20 2018-06-19T16:30:22+03:00

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Реновация в Москве набирает обороты. Первые жильцы сносимых пятиэтажек уже заселяются и обживают новые квартиры в трех округах - Восточном, Западном и Северо-Восточном. Им выдают ключи в тех домах, которые построили ранее по другой городской программе «Жилище». А для многоэтажек уже под новую программу реновации подобраны 242 стартовые площадки. Но это список не окончательный. Мэрия постоянно его дополняет свежими адресами.

- Новые участки под стартовые дома могут появиться в скором времени в Северном, Северо-Восточном, Восточном, Юго-Восточном, Южном, Северо-Западном, Западном и Троицком округах, - сообщил сегодня, 19 июня, руководитель Департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин. - Сейчас жители предложили еще 14 участков. Мы внимательно относимся к предложениям горожан. Они сообщают нам об участках, на которых можно разместить стартовые дома. Мы проверяем эти площадки на наличие инженерных коммуникаций, объектов культурного наследия, санитарно-защитных зон предприятий и природоохранных зон.

По его словам, участки для строительства домов по программе реновации находятся в районах Левобережный, Аэропорт, Лосиноостровский, Перово, Сокольники, Выхино-Жулебино, Кузьминки, Царицыно, Южное Тушино, Фили-Давыдково, а также в одном из районов Троицкого округа.

Напомним, до конца этого года в Москве планируют заселить жителей сносимых пятиэтажек в 32 построенных ранее домов в шести округах. Это всего 6 871 квартира. Из них большинство уже сданы и практически отремонтированы по стандартам реновации. Новоселье до Нового года справят 10 тысяч переселенцев.

Всего в список сноса в Москве попал 5171 дом. В них сейчас живет около 1 миллиона человек. Программа реновации в городе рассчитана до 2032 года.