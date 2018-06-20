2018-06-20T19:36:56+03:00
Чемпионат мира по футболу 2018

Аргентинцы, вдвоем облазнившие китаянку, оказались выходцами из Пятигорска

Сотрудники московской полиции во время чемпионата мира были вынуждены рассматривать щекотливое дело
Виктор МАТРОСОВ
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Как минимум, один из «аргентинцев» оказался выходцем из ПятигорскаКак минимум, один из «аргентинцев» оказался выходцем из ПятигорскаФото: Иван МАКЕЕВ
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Как известно, Москва это город, который никогда не спит. Не спала в ночь на понедельник и 34-летняя гражданка Китая, приехавшая в столицу нашей родины на матчи чемпионата мира. Где-то в фан-зоне она познакомилась с двумя горячими латиноамериканскими парнями в форме аргентинской сборной. Те говорили на очень ломаном английском, но разве языковой барьер когда-то мешал настоящей страсти? Общение плавно переместилось в номер к фанатам Лионеля Месси, выпитого становилось все больше, одежды все меньше. И вот уже любовный треугольник в полном составе очутился на кровати. Подчеркнем: двуспальной кровати, то есть никак не задуманной для такого рода групповых утех.

Всё шло по взаимному согласию и к взаимному удовольствию до тех пор, пока китаянка вдруг не обнаружила, что один из участников оргии снимает все происходящее на свой мобильный телефон. А вот это уже незаконное вторжение в личную жизнь! Шум, крик, вызов персонала — в итоге, все закончилось прибытием полиции. Заявившимся в отель ребятам в погонах китаянка нажаловалась, что аргентинцы никак не хотят удалять компромат с телефона.

— Был такой случай, — нехотя подтвердили «Комсомольской правде» в той самой гостинице. - Сами мы свечку не держали, но в заявлении упомянуты постояльцы, проживающие в наших номерах.

Проверку, к слову, полицейские провели. Как минимум, один из «аргентинцев» оказался выходцем из Пятигорска. Да и говорили они между собой не на испанском, а на чистейшем армянском. Вот и верь после этого иностранцам.

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