Дело топ-менеджера университета «Синергия», который насмерть сбил беременную москвичку, переквалифицировали на более тяжкую статью

СЕГОДНЯ 10:42 2018-06-27T10:54:57+03:00

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По информации «КП», в среду, 27 июня, следствие попросит суд отправить 33-летнего Михаила Исаханова под арест. Исаханов - водитель, который 18 июня сбил на московской улице Верхняя Масловка двух женщин, стоявших на тротуаре. По словам очевидцев, его BMW приближался к светофору на большой скорости, а когда зажегся желтый, Исаханов пытался уйти от столкновения с тормознувшими перед «зеброй» машинами и вырулил на тротуар. Иномарка сбила двух женщин, одна из них через несколько дней скончалась в реанимации. Наталье Львовой было 28 лет, женщина находилась на восьмом месяце беременности. Ребёнок погиб почти мгновенно...

Вчера мы уже сообщали, что Михаил Исаханов задержан. Известно, что последние несколько лет он работал в столичном университете «Синергия» - возглавлял отдел по работе со спонсорами. За последние несколько месяцев за ним числится почти полсотни штрафов за нарушение правил дорожного движения.

Наталье Львовой было 28 лет, женщина находилась на восьмом месяце беременностиФото: ВКонтакте

Сегодня в пресс-службе московской полиции сообщили, что уголовное дело по факту ДТП переквалифицировано на более тяжкую статью. Было: «нарушение правил дорожного движения, совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека» (напомним, что Исаханов отказался от медосвидетельствования). Максимальное наказание по ней - до 4 лет лишения свободы. Стало: «нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека». Это уже до 5 лет.

- Водитель BMW на текущий момент иметь статус подозреваемого, обвинение ему ещё не предъявлено, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Москве.