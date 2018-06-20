Собянин: «Второй матч нашей сборной на чемпионате – настоящий праздник!»

СЕГОДНЯ 20:25 2018-06-20T20:28:17+03:00

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Сегодня, 20 июня, мэр Сергей Собянин отвечает на вопросы москвичей в прямом эфире телеканала «ТВ Центр». Желающие могли заранее отправить свои сообщения на специальной странице сайта мэра Москвы (mos.ru). Кроме письменных вопросов, принимались еще и видео-обращения. К письму можно было прикрепить фото- и видеофайлы.

Напомним, с начала этого года мэр трижды общался в телестудии с жителями - в январе, апреле и мае. Москвичи спрашивали о платных парковках, открытии станций Большой кольцевой линии метро, отмене турникетов, изменении сроков школьных каникул, о бездомных животных и бесплатной медицине. А в прошлом месяце немало вопросов было о предстоящем чемпионате мира по футболу. Напомним, он стартовал в Москве и других городах России 14 июня. Матчи продлятся до 15 июля включительно.

Сегодня разговор ожидаемо начался с главного события – чемпионата по футболу.

- Через час начнется матч Испания - Иран, думаю, наши зрители переключат канал, - улыбнулся мэр, начиная эфир. – Улицы и фан-зона едва вмещает желающих погулять и собраться на них. В фан-зоне собирается не 25 тысяч человек, как планировалось, а 50 тысяч, в день до 80 тысяч человек проходят, но мы справляемся. Плохо себе представляю, как бы Москва справлялась с чемпионатом мира по футболу, если бы осталась образца прошлых лет. Тогда все было заставлено ларьками, рекламой. Но это не значит, что мы специально делали все для чемпионата. Мы сделали все для москвичей. Метро в Лужниках тоже справляется, хотя там одновременно выходит более 50 тысяч человек. Справляемся. Хотя это и непросто.

Один из москвичей поинтересовался у мэра: «А вы сами посмотрели матчи?».

- Конечно, я побывал на открытии чемпионата в «Лужниках», посмотрел и второй мачт нашей сборной, - сказал Собянин. - В первом тайме очень расстроился, думал, все, ощущение было, что наши футболисты сдуваются, но во втором тайме настоящий праздник. Ребята выиграли. Матчи буду смотреть и дальше. После чемпионата вся инфраструктура будет отдана москвичам. Даже те поля, которые мы строили не для чемпионата, но они уже сданы, как раз для развития для юношеского и любительского футбола. Мы и дальше будем строить футбольные поля.