Семейный фотоальбом

СЕГОДНЯ 02:28 2018-06-21T02:32:22+03:00

Обычно каждый год в свой день рождения мэр берет отпуск и отмечает на даче или на природе. А сегодняшний юбилей именинник встречает на работе - на одной из строек новой линии метро

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«Комсомолка» присоединяется к поздравлениям и желает Сергею Собянину новых свершений на благо столицы и москвичей.

На сайте юбиляра sobyanin.ru мы выбрали несколько фотографий из его семейного альбома.

Сергей Собянин родился в селе Няксимволь Березовского района Тюменской области. Заповедные места - река Северная Сосьва, предгорья Урала. В семье Собяниных будущий мэр стал третьим, самым младшим ребенком и единственным сыном. У Сергея Семеновича есть две старшие сестры - Наталья и Людмила. А на фото он - с мамой Антониной Николаевной и папой Семеном Федоровичем.

Фото: sobyanin.ru

После школы Собянин учился в Костромском технологическом институте. По его словам, учеба ему давалась легко, перечитал почти всю отечественную и зарубежную классику в вузовской и областной библиотеке. Эту архивную карточку, где он сидит на мотоцикле «Иж Юпитер» (см. фото), Сергей Семенович опубликовал у себя в Инстаграме в Татьянин день и подписал: «Фото после первого курса института. Лучшее время!».

Фото: sobyanin.ru

Этой весной мэр забрал из приюта четырехмесячного щенка по кличке Джоуи. По словам Сергея Семеновича, большую часть жизни рядом с ним была собака. «Детские воспоминания о щенке, которого ты выращивал, одни из самых светлых, а о том, как собака уходила из жизни от чумки, - самые горестные», - написал мэр на своем сайте.

- Что касается Джоуи, наверное, это единственное существо, которому все равно, что я мэр, ведет со мной себя развязно, - рассказал Собянин на недавней встрече с московскими волонтерами. - Чувствует себя прекрасно.

На прогулке мэр сделал селфи с Джоуи.

Фото: sobyanin.ru

В прошлом году старшая дочь Собянина Анна родила первенца. «Недавняя фотография с долгожданным внуком Серегой», - поделился Сергей Семенович радостной новостью с читателями своего сайта. У Собянина также есть младшая дочь Ольга.