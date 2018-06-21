Новый участок Калининско-Солнцевской линии метро: В свой юбилей Собянин провел технический пуск, задул свечку на торте "Москва" и загадал желание

СЕГОДНЯ 13:15 2018-06-21T15:01:07+03:00

Первые поезда с пассажирами приедут сюда уже в ближайшие месяцы

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Метро наконец и в Солнцево! Пока идёт обкатка маршрута, но сама линия уже готова. Жители этого района на западе Москвы ждали радостную новость больше четверти века. Сегодня, 21 июня, мэр Сергей Собянин провел технический пуск Солнцевского радиуса Калининско-Солнцевской линии (КСЛ) метро от «Раменок» до «Рассказовки».

МЭР ПРОВЕЛ ЖИТЕЛЕЙ ПО НОВОЙ СТАНЦИИ

На станции "Солнцево" мэр пообщался с местными жителями. Кстати, дизайн павильонов и платформ разработали на конкурсе с участием жильцов соседних домов.

- Моя семья уже двадцать лет живет в Солнцево и все это время мы очень ждём метро, - говорит Лилия Моргунова, местная жительница, старшая дома 7 на соседней улице Производственная. - Конечно, после открытия выделенной полосы для автобусов немного легче стало добираться до ближайших станций метро "Юго-Западная", "Тёплый стан", "Проспект Вернадского" или даже чуть дальше до "Киевской". Но все равно, когда едем на работу, пока дотянешь до метро, не меньше 30 минут потратишь в дороге, а то и больше (что даёт москвичам новый участок метро - см. ниже).

Москвичи и Сергей Собянин у входа на станцию метро "Солнцево".Фото: Михаил ФРОЛОВ

- Сегодня промежуточное, но очень важное событие, - сказал Сергей Собянин. - Мы запускаем технические поезда на новом участке Калининско-Солнцевской ветки. Это ещё не пассажирское движение, но уже все станции построены, тоннели проложены. Вся стройка в основном завершена. Теперь надо обкатать участок, но на это потребуется время. Помимо того, что открываем новые станции метро, транспорт станет доступнее для москвичей, а рядом обязательно будет проводиться благоустройство. Поезда с пассажирами поедут на Солнцевско-Калининской линии, надеюсь, в конце августа - начале сентября этого года. Давайте сейчас вместе посмотрим новую станцию.

И мэр устроил экскурсию по только что построенному метро пенсионерам с внуками, молодым мамам и папам, студентам, всем, кто пришёл на эту встречу. Довольные жители Солнцево бесконечно снимали фото и видео на сверкающей платформе. Даже парящая в воздухе лёгкая дымка от строительных работ им не мешала. Все благодарили Собянина и делали с ним селфи.

Мэр устроил экскурсию по новой станции.Фото: Михаил ФРОЛОВ

"ТОРТ ЗАБЕРУ, ТАМ МОЕ ЖЕЛАНИЕ"

Вот такой подарок мэр сделал себе в свой день рождения. Сегодня Сергей Семенович отмечает юбилей – 60 лет.

«Комсомолка» присоединяется к поздравлениям и желает Сергею Собянину новых свершений на благо столицы и москвичей (архивные фото из семейного альбома мэра – на ‪kp.ru‬).

Пообщавшись с жителями, Собянин вместе со своими заместителями и корреспондентами "КП" проехал по новому участку жёлтой ветки от "Солнцево" до "Мичуринского проспекта". На скорости 9 километров в час из кабины машиниста легко было рассмотреть и пути, и тоннели, и коммуникации. На каждой станции Собянин выходил и общался с встречавшими его работниками метро. Мэр остался доволен увиденным и услышанным.

Состав прибывает на новую станции московской подземки.Фото: Михаил ФРОЛОВ

На конечной точке маршрута, станции "Мичуринский проспект", мы преподнесли имениннику торт-пирожное "Москва" со свечкой.

- С днём рождения, Сергей Семенович! Загадывайте желание! - на этих словах мэр на секунду задумался и потом задул свечку.

Журналисты "Комсомолки" поздравили столичного градоначальника с юбилеем и подарили ему торт-пирожное "Москва" со свечой.Фото: Михаил ФРОЛОВ

- Надеюсь, сейчас не заставите меня съесть торт? - улыбнулся юбиляр. - Но я заберу его, там мое желание.

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ВПЕРВЫЕ ЗА ПОСЛЕДНИЕ ДВАДЦАТЬ ЛЕТ

Новый участок из семи станций строили на Калининско-Солнцевской линии с 2014 года. На нем находятся «Мичуринский проспект», «Озерная», «Солнцево», «Говорово», «Боровское шоссе», «Новопеределкино» и «Рассказовка». Длина участка - 15,3 километра, включая соединительную ветку в электродепо «Солнцево» длиной 1,8 километра. Сейчас остались только архитектурно-отделочные работы, наладка оборудования и благоустройство около станций.

- Это сразу семь станций, в таком количестве одновременно Москва не сдавала метро ни разу за последние 20 лет, - сообщил ранее заместитель мэра столицы Марат Хуснуллин.

Рядом с новой станцией метро "Солнцево" благоустраивают парк "Центральный" с Большим Солнцевским прудом. В нем на площади 87,2 тысячи квадратных метров разместятся зона отдыха у воды с пирсом для лодок, площадка воркаут для занятий спортом, мемориальная зона с памятником погибшим в Великую Отечественную войну жителям Солнцево. По всему парку поставят 122 фонаря, 192 лавочки, высадят 63 дерева и 1597 кустарников. Все работы здесь планируют завершить к 1 августа этого года.

Входы в станцию метро "Солнцево" не спутаешь ни с какими другими.Фото: Михаил ФРОЛОВ

КАК БУДЕТ РАБОТАТЬ

Солнцевский радиус будет ездить как единая линия с первым участком Большой кольцевой линии метро (БКЛ) «Деловой центр» - «Петровский парк». С новыми станциями Калининско-Солнцевской линии длина единого маршрута «Рассказовка» - «Петровский парк» составит порядка 30 километров. Участок свяжут четырьмя пересадками с радиальными линиями метро и двумя пересадками со станциями МЦК.

Напомним, эту единую линию тянули постепенно:

- сначала в 2014 году открыли участок Калининско-Солнцевской ветки от станции «Деловой центр» до станции «Парк Победы»;

- в 2017 году линию продлили до станции «Раменки»;

- в марте 2018 года пустили участок Большой кольцевой линии от станции «Петровский парк» до станции «Деловой центр». Благодаря построенной соединительной линии составы стали ходить от станции «Раменки» до станции «Петровский парк».

В ближайшие годы линию продлят от тупиков за станцией «Рассказовка» вдоль Боровского шоссе еще на две станции – «Пыхтино» и «Внуково». И доведут до аэропорта «Внуково».

ЧТО ЭТО ДАЕТ МОСКВИЧАМ

Подземка приедет в районы Солнцево и Новопеределкино, где метро ждали с 70-х годов прошлого века. Впервые в истории Москвы метро помчится так далеко за МКАД – аж на 8 километров вглубь пригорода. Именно на таком расстоянии находится станция «Рассказовка».

Участок Калининско-Солнцевской линии позволит жителям Новопеределкина и поселения Московский:

- экономить на дороге до 1,5 часа в день. К примеру, из Новопеределкина сейчас приходится добираться на автобусах до метро «Юго-Западная», «Проспект Вернадского» и «Саларьево» Сокольнической линии, теряя время в пробках;

- добираться на скоростном подземном транспорте до «Москва-Сити»;

- без пересадок приезжать к футбольным стадионам ЦСКА (ст. м. «ЦСКА») и Динамо (ст. м. «Петровский парк»).

Подземка приедет в районы Солнцево и Новопеределкино, где метро ждали с 70-х годов прошлого века.Фото: Михаил ФРОЛОВ

Всем пассажирам Солнцевского радиуса:

- станет удобно «перепрыгивать» на Московское центральное кольцо. Для этого появится переход на станцию МЦК «Шелепиха» по принципу «сухие ноги»;

- легче станет ездить по городу, особенно жителям домов и работникам офисов в районах Раменки, Очаково-Матвеевское, Тропарево-Никулино, Солнцево, Новопеределкино, в поселениях Московский и Внуковское. Всего около 600 тысяч человек. При этом около половины из них будут жить в пешеходной доступности от станций. Например, жителям Раменок (порядка 62 тыс. человек. – Прим. авт.) приходится 15 - 30 минут добираться до ближайшего метро «Проспект Вернадского» или «Славянский бульвар» на наземном транспорте. А скоро у них под боком откроется новая станция «Мичуринский проспект».

Кроме того:

- в западной части Москвы в метро сможет ездить на 55 тысяч человек в час больше в каждом направлении;

- на 15 – 20 процентов разгрузятся маршруты наземки на Мичуринском проспекте и Боровском шоссе, за счет чего должна улучшиться экология в соседних с ними районах;

- в новом электродепо «Солнцево» станут проходить техническое обслуживание и ремонт поезда Калининско-Солнцевской линии;

- линия на участке «Раменки» - «Рассказовка» в утренний «час пик» сможет принять 40,4 тысяч человек;

- максимальный пассажиропоток на время пуска - порядка 30 тысяч человек в «час пик» на перегоне между станциями «Мичуринский проспект» и «Раменки».

КОНКРЕТНО

Эти станции построили на новом участке Калининско-Солнцевской линии после действующей станции «Раменки»

«МИЧУРИНСКИЙ ПРОСПЕКТ»

ГДЕ НАХОДИТСЯ: вдоль Мичуринского проспекта около примыкания к нему улицы Удальцова (Западный округ, район Раменки).

ЧТО ВНУТРИ: пересадка на одноименную проектируемую станцию Большой кольцевой линии, два наземных вестибюля и выходы на обе стороны Мичуринского проспекта, к улице Удальцова, существующим и проектируемым жилым и офисным домам, к остановкам наземки.

У станции метро "Мичуринский проспект".Фото: Михаил ФРОЛОВ

ФИШКИ: первая полуподземная станция в московском метро. К ней ведет пешеходный переход с зеркальной стеной. Одна из стен вестибюля станции «Мичуринский проспект» будет стеклянной, с выходом на смотровую площадку. Колонны около вестибюля украсят панелями с силуэтами цветущих ветвей и плодов. Цветущий сад «вырастет» также на стенах кассовых павильонов и торцах вестибюля над лестничными и эскалаторными спусками. Для отделки станции использовали гранит, глазурованную керамику, стекло, сталь, алюминий.

Около уличных входов на площади 3,45 гектара уложат гранитную плитку, высадят цветники и газоны, 394 дерева, 3 810 кустарников.

КОЛИЧЕСТВО ПАССАЖИРОВ: в утренние и вечерние «часы пик» - 23 тыс. человек в час.

"ОЗЁРНАЯ"

ГДЕ НАХОДИТСЯ: вдоль Мичуринского проспекта около пересечения с улицей Никулинская (Западный округ, район Очаково-Матвеевское).

ЧТО ВНУТРИ: два подземных вестибюля и выходы на обе стороны Мичуринского проспекта, проектируемого проезда № 1980, к существующим и проектируемым жилым и офисным домам, к остановкам наземки.

Проект станции "Озерная". ФОТО mos.ru

ФИШКИ: архитекторы вдохновились соседними с метро Очаковскими прудами. На сине-зеленых колоннах и стенах нарисованы кувшинки и блики на воде. Колонны отделают металлокерамическими панелями. Вестибюли украсят подсвеченными витражами с кувшинками.

Около уличных входов на площади 1,42 гектара уложат гранитную плитку, высадят цветники и газоны, 2 120 кустарников.

КОЛИЧЕСТВО ПАССАЖИРОВ: в утренние и вечерние «часы пик» - около 10 тыс. человек в час.

«ГОВОРОВО»

ГДЕ НАХОДИТСЯ: с южной стороны Боровского шоссе около примыкания к нему проезда № 6055 (Центральный проезд) (Западный округ, поселение Московский).

ЧТО ВНУТРИ: два подземных вестибюля и выходы к существующим и проектируемым домам, к остановкам наземки.

Проект станции "Говорово". ФОТО mos.ru

ФИШКИ: световые лабиринты на черном зеркальном потолке, стереоэффект дождя на серых стенах. Серый гранитный пол расчертят линии декоративной подсветки. Колонны станции облицуют плитами «в сеточку», заполненной кристаллическими вставками с подсветкой изнутри. Свет на станции будут включать тепло-желтый, белый и фиолетовый или ультрамарин.

Около уличных входов на площади 2,2 гектара уложат гранитную плитку, высадят цветники и газоны, 114 деревьев, 1 730 кустарников.

КОЛИЧЕСТВО ПАССАЖИРОВ: в утренние и вечерние «часы пик» - 7,1 тыс. человек в час.

«СОЛНЦЕВО»

ГДЕ НАХОДИТСЯ: под улицей Богданова около примыкания к ней Попутной улицы (Западный округ, район Солнцево).

ЧТО ВНУТРИ: два подземных вестибюля и выходы на обе стороны улиц Богданова и Попутная, к существующим и проектируемым жилым и офисным домам, к остановкам наземки.

Проект станции "Солнцево". ФОТО mos.ru

ФИШКИ: оптическая иллюзия во время подъема на эскалаторах на выход. Пассажиры увидят словно появляющийся из-за горизонта солнечный диск, который на их глазах рассыпается на части. «Солнце» нарисовано на потолке, полу и стенах в виде нескольких фигур. Благодаря этому при движении вперед пассажиры и видят такой эффект.

На станцию пробьется и солнечный свет с улицы. Для этого в стенах и крыше входного павильона сделали отверстия, через которые солнечные лучи и зайчики залетают внутрь. Чтобы на пассажиров не сыпали дождь и снег, отверстия закроют вклеенным акриловым стеклом. Сами павильоны метро будут похожи на дачные домики.

Около уличных входов на площади 3,12 гектара уложат гранитную плитку, высадят цветники и газоны, 213 деревьев, 682 кустарников.

КОЛИЧЕСТВО ПАССАЖИРОВ: в утренние и вечерние «часы пик» - 7,1 тыс. человек в час.

«БОРОВСКОЕ ШОССЕ»

ГДЕ НАХОДИТСЯ: на озелененном участке между Боровским шоссе и внутренним проездом около пересечения с Приречной улицей (Западный округ, район Ново-Переделкино).

ЧТО ВНУТРИ: два подземных вестибюля и выходы на обе стороны Боровского шоссе и Приречной улицы к существующим и проектируемым жилым и офисным домам, к остановкам наземки.

Проект станции "Боровское шоссе". ФОТО mos.ru

ФИШКИ: на станцию словно «въехало» соседнее Боровское шоссе. Каждая деталь напоминает магистраль. К примеру, на стенах - контрастное сочетание предупреждающих цветов – ярко-оранжевого и черного. На полу - навигационная разметка. Везде прожекторы уличного освещения, похожие на мачты фонарей на дороге, а также светильники в виде корпусов летящих на скорости машин. Гладкий потолок с насечками имитирует мокрое после дождя скоростное шоссе.

Около уличных входов на площади 1,56 гектара уложат гранитную плитку, высадят цветники и газоны, 15 деревьев, 2 360 кустарников.

КОЛИЧЕСТВО ПАССАЖИРОВ: в утренние и вечерние «часы пик» - 7 тыс. человек в час.

«НОВОПЕРЕДЕЛКИНО»

ГДЕ НАХОДИТСЯ: под Боровским шоссе около пересечения с улицей Шолохова (Западный округ, район Ново-Переделкино).

ЧТО ВНУТРИ: два подземных вестибюля и выходы на обе стороны Боровского шоссе к существующим и проектируемым жилым и офисным домам, к остановкам наземки. Два пешеходных перехода длиной по 23,5 метров каждый; для инвалидов и мам с колясками - 4 лифта с поверхности к кассовому залу и 2 лифта от касс к платформе.

Проект станции "Новопеределкино". ФОТО mos.ru

ФИШКИ: архитекторы украсили станцию в русском стиле. Кассовый зал и зону турникетов оформили лампами за узорчатыми сводами, напоминающими старинный московский терем. Потолок станции весь будет в «перьях жар-птицы». Такие резные плафоны рассеивают свет и расширяют подземное пространство. Колоны - из нержавеющей стали, на полу - гранит.

КОЛИЧЕСТВО ПАССАЖИРОВ: в утренние и вечерние «часы пик» - 12,1 тыс. человек в час.

«РАССКАЗОВКА»

ГДЕ НАХОДИТСЯ: недалеко от деревни Рассказовка, с северной стороны Боровского шоссе, в городе-парке «Переделкино Ближнее» в пяти минутах ходьбы от жилых домов (Новая Москва, Троицкий и Новомосковский округа, поселение Внуковское). Пока конечная станция на этом участке.

ЧТО ВНУТРИ: два подземных вестибюля и выходы на обе стороны Боровского шоссе к существующим и проектируемым жилым и офисным домам, к остановкам наземки.

Проект станции "Рассказовка". ФОТО mos.ru

ФИШКИ: самая отдаленная от МКАДа подземная станция метро (8 км). Внутри похожа на библиотеку. Стены вдоль путей украшают книжные полки. На колоннах нарисованы ящики картотеки. На них написаны названия произведений, фамилии авторов и QR-коды. С помощью мобильника можно скачать книжку и почитать в дороге. На полу – гранит разных оттенков серого цвета в виде ромбов. На потолке - светильники-квадраты. Станция лежит на маленькой глубине - всего 12 метров, поэтому эскалаторов здесь нет. Для инвалидов и мам с колясками поставили лифты.

Около уличных входов на площади 1,58 гектара уложат гранитную плитку, высадят цветники и газоны, 52 дерева, 50 кустарников.

Рядом со станцией строится один из крупнейших в Москве транспортно-пересадочных узлов (ТПУ). В нем соединят три вида транспорта - метро, автобусы и линию скоростного трамвая, которая поедет от железнодорожной платформы Мичуринец через административно-деловой центр в Коммунарке к железнодорожной станции Бутово. В ТПУ разместят многофункциональный центр с магазинами, детской развлекательной площадкой. К 2020 году здесь же появятся администрация поселения Внуковское, суд, жилые дома с паркингами, школа.

КОЛИЧЕСТВО ПАССАЖИРОВ: первоначально - почти 9,5 тыс. человек в «час пик». Через несколько лет - примерно до 30 тысяч, то есть больше в три раза.