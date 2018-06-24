В Москве автолихач насмерть сбил беременную девушку

СЕГОДНЯ 12:45 2018-06-24T13:02:07+03:00

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- У меня в семье горе, жену сбил лихач на перекрестке, она была на девятом месяце беременности, ребенок умер, жена и еще одна женщина в реанимации, - рассказал «Комсомольской правде» Евгений Львов и попросил помощи в огласке, так как есть подозрение, что водитель уйдет от наказания.

Вспоминать тот день москвичу Евгению Львову сложно. Его любимой супруге Наталье всего 28 лет, они ждут первого ребенка – доченьку. Один миг полностью разрушил его семью, разбил все надежды на счастье. На перекрестке на улице Верхняя Масловка водитель BMW сбил его жену и еще одну женщину – ее 44 года. Произошло это 18 июня. Наталья в тот день как раз возвращалась с последнего обследования из роддома. Рожать ей нужно было в ближайшие дни. Но домой она не дошла.

Будущая мама потеряла ребенка и позже скончалась самаФото: Личная страничка героя публикации в соцсети

- Я почувствовал неладное, когда прошло больше времени после сообщения Натальи, что она уже идет домой из роддома. Я стал звонить ей, гудки то шли, то нет – как в метро. Стал звонить теще, может к ней пошла. Но – нет. Потом уже узнал об аварии, что жена в реанимации, - говорит Евгений.

Наталью доставили в Боткинскую больницу в крайне тяжелом состоянии. Евгению сказали, что малыш умер от сильнейшего удара. Сама же Наталья оставалась в реанимации. Врачи боролись за ее жизнь, но молодая девушка не приходила в себя. Через шесть дней врачи сказали, что Наталья умерла.

- Женя написал, что Наташа ушла от нас сегодня в 7 утра, - рассказала «Комсомольской правде» Наталья Войтенко-Головач, знакомая Натальи Львовой. - Она ходила ко мне с марта на занятия по подготовке к родам. Ей всего 28 лет было. Наташа увлекалась фуд-фотографией, здоровым образом жизни, очень любила мужа, всегда спешила к нему домой. Была очень светлой доброй и невероятно красивой девочкой: и душой, и внешне. Ждала дочку, малышка должна была стать долгожданным первенцем. Переживала о каких-то мелочах, что не успела купить коляску, о том, что родивших девочек в послеродовое отдаление переводят на каталку, не хотелось ей на эту каталку.

Супруг погибшей с трудом говорит, он до последнего верил, что его Наташа придет в себя, и они смогут вместе пережить эту трагедию. С первого же дня, когда произошла авария, Евгений стал вести собственное расследование. Говорит, что есть множество свидетелей того, что водитель ехал на скорости, не уступил дорогу женщинам.

- А человек, который сбил вашу супругу, не признает вину? – спрашиваю.

- Следователь малословен. Про признание вины ничего не знаю. Его вроде бы даже не задержали. В понедельник буду звонить следователю, и узнавать информацию, в пятницу хотел, но он не работал. Знаю только, что человек, который виновен, только за 2018 год имел 49 административных нарушений, - говорит Евгений Львов.

Супруг погибшей до последнего верил, что его Наташа придет в себя, и они смогут вместе пережить эту трагедиюФото: Личная страница героя публикации в соцсети

За рулем тогда был 33-летний Михаил Исаханов. Судя по кадрам с камер видеонаблюдения, водитель BMW гнал на желтый или уже красный сигнал светофора, когда другие автомобили уже притормозили. После аварии водитель отказался от медицинского освидетельствования на алкоголь.

По одной версии, Исаханов работает преподавателем в одном из столичных финансово-промышленных вузов, по другой – начальником отдела по работе со спонсорами в этом же университете. Прохожие говорят, что Михаил вел себя неадекватно: то ли в состоянии шока, то ли в состоянии алкогольного состояния брался за голову. Он говорил, что увидел встречную машину и поэтому стал сворачивать на тротуар.

Следователи уже завели уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств», но, видимо, после смерти Натальи дело переквалифицируют.