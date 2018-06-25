Остановка электричек под Москвой: стали известны подробности

СЕГОДНЯ 10:47 2018-06-25T10:50:04+03:00

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Утром 25 июня в подмосковном Красногорске на перегоне Нахабино-Павшино произошло ЧП: как рассказали очевидцы, столкнулись две электрички. Поезда в Рижском направлении стали задерживать, официальной информации не было — из-за этого в считанные минуты появилась масса слухов. Однако, все они не соответствуют действительности.

- Сегодня утром на перегоне Нахабино – Павшино по техническим причинам был остановлен пригородный поезд Новоиерусалимская-Москва, - сообщили «Комсомольской правде» в пресс-службе Центральной пригородной пассажирской компании. - Для буксировки состава была задействована электричка, которая шла следом. Во время процесса буксировки состава оказалось повреждено сцепное устройство. Обе электрички пришлось убирать с помощью маневрового локомотива.

В результате инцидента пришлось частично отменить движение поезда Новоиерусалимская-Москва на участке Павшино-Москва, а также полностью - одного поезда Москва-Румянцево и двух составов Москва-Нахабино. К 10 утра движение поездов Рижского направления в обе стороны возобновили — оно осуществляется по одному пути в реверсивном режиме