СЕГОДНЯ 12:51 2018-06-26T13:01:57+03:00

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В хорошую погоду мы с детьми часто гуляем в парках. При этом постоянно видим, как многие прямо на травке в парках расстилают коврики, перекусывают, загорают. Даже в парке «Зарядье» все лежат на лужайке. Нам тоже хотелось бы так отдохнуть. Но сомневаемся, не оштрафуют ли. Объясните, пожалуйста, можно ли в столичных парках устраивать пикники на траве?

Валерия Ткачева. Северо-Западный округ.

Как объяснили в столичной мэрии, в городских парках и скверах можно загорать, плавать в разрешенных для купания местах и устраивать пикники. Без использования открытого огня можно отдыхать на всей территории парков, кроме заповедных и коммерческих участков. Например, в парке «Зарядье» летние пикники разрешается устраивать на большом лугу и на площадках с лавочками около смешанного леса. В гастрономическом центре «Зарядье» можно купить еду навынос и перекусить в парке. По всему парку запрещено разводить костры и курить. А пить алкоголь разрешают только в ресторане «Восход».

В саду «Эрмитаж», парке Горького, парке «Сокольники» и во многих городских местах отдыха есть места, где можно перекусить на травке на покрывале. Но там запрещено сооружать палатки, шатры, шалаши, а также подвешивать на деревья качели, гамаки, веревки. Разумеется, если решили поесть в парке на лужайке или на скамейке, то мусор за собой нужно обязательно убрать.

ЖАРИТЬ ШАШЛЫК МОЖНО В СПЕЦИАЛЬНЫХ МЕСТАХ

Тем, кто хочет пожарить мясо, нужно заранее бронировать через администрацию парка специальную пикниковую зону или просто приехать на место пораньше, ьез предварительной брони (подробнее об этом - на kp.ru). Продукты лучше привезти с собой. Для посетителей почти все такие площадки для отдыха бесплатны. Ближайшие к вам адреса пикниковых точек можно найти с помощью карты городского портала «Открытые данные» (data.mos.ru). Здесь указаны телефоны и адреса парков, условия аренды пикниковых площадок и проката мебели, информация о бесплатном Wi-Fi.

Таких мест в Москве более 250. Больше всего их в Царицыно, Москворецком и Тушинском парках. Обычно в каждой пикниковой точке есть стол и скамейки, противопожарный мангал, ящики для песка, урна для мусора и информационные щиты с правилами. В некоторых точках - навесы и беседки за доплату. Подробную информацию можно узнать у дирекции конкретного парка по телефону. Около многих точек - пункты проката мебели, кафе, туалеты и Wi-Fi. Эти площадки часто находятся на берегу водоемов или среди деревьев.

КОГО И ЗА ЧТО ШТРАФУЮТ

Обычным горожанам за использование открытого огня светит штраф 3000 - 5000 рублей. Должностным лицам - 20 - 40 тысяч рублей. Юридическим лицам - 150 - 300 тысяч рублей.

Любителям спиртного на природе грозит штраф на сумму от 4000 до 5000 рублей или административным арестом на срок до пятнадцати суток.

За мусор могут оштрафовать на сумму в среднем от 500 до 1000 рублей.

Чаще всего отдыхающих наказывают:

- на сумму 4000 - 5000 рублей - за въезд, передвижение или размещение автомобиля на особо охраняемой природной территории;

- на сумму от 3500 - 4000 рублей до 50 тысяч - 300 тысяч рублей - за уничтожение животных и растений, за отдых в парке с пневматическим и другим оружием, рогатками, сачками или другими орудиями отстрела или отлова животных.

КСТАТИ

Спасаемся от клещей

В Мосприроде тем, кто собирается на пикник и шашлык, напоминают о клещах.

- На особо охраняемых природных территориях Москвы использование химии для обработки против клещей запрещено законом, - сообщили в ведомстве. - Специалисты проводят профилактические работы - покос травы возле детских и спортивных площадок, вдоль тропинок, уборку валежника и мусора. В природных парках размещаем информационные плакаты. Если собрались на природу, одевайтесь так, чтобы клещи не могли заползти под одежду, а также избегайте участков леса с высокой травой. Даже в жаркую погоду, по возможности, стоит закрыть все открытые участки тела. Выберите одежду из плотных тканей. Желательно, чтобы низ брюк и рукава плотно прилегали к телу, шея была закрыта, носки должны быть длинными. Обязательно наденьте головной убор, так как в волосах клеща труднее заметить. Вернувшись домой, осмотрите открытые участки тела. Для профилактики укусов насекомых можно применять репелленты.

Если клещ все же укусил, немедленно обратитесь в ближайший травматологический пункт. Кроме того, можно обратиться в службу скорой помощи по телефону 103 для бесплатной консультации.

НА ЗАМЕТКУ

Телефоны круглосуточных оперативных служб:

- по номеру 112 можно звонить в любой экстренной ситуации. Это единый номер для мобильных телефонов всех операторов. Звонок с мобильника бесплатный и возможен, даже если номер заблокирован за неуплату и в телефоне нет сим-карты;

- пожарные - с городского телефона по номеру 01, 101, 112; с мобильника для всех операторов по номерам 101 и 112;

- спасатели - с городского телефона по номерам 01, 101, 112; с мобильника для всех операторов по номерам 101 и 112;

- скорая помощь - с городского телефона по номерам 03 или 103; с мобильника для всех операторов по номеру 103.

ПРЯМАЯ СВЯЗЬ

Если у вас есть вопросы к власти, звоните ежедневно, кроме выходных и праздничных дней, с понедельника по четверг с 9.00 до 16.00, в пятницу - с 9.00 до 15.45 по телефону прямой связи столичного правительства с жителями города: (495) 957-04-44.

На этой неделе у аппарата дежурят сотрудники таких организаций:

25 июня - Департамент капитального ремонта Москвы;

26 июня - Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы;

27 июня - Департамент труда и социальной защиты населения Москвы;

28 июня - Департамент городского имущества Москвы;

29 июня - Департамент здравоохранения Москвы.

Горожане также могут звонить для консультации в круглосуточную справочно-информационную службу правительства Москвы - (495) 777-77-77.

ВОПРОС РЕБРОМ

Зачем опрыскивают «химией» деревья в центре столицы?

Вечером гуляла по бульварам в центре и заметила, как коммунальщики опрыскивают и поливают деревья какой-то химией. От раствора чувствовался легкий запах. Работники не смогли толком объяснить, зачем это нужно. Волнует, не навредит ли эта пахнущая жидкость пешеходам и деревьям? Для чего опрыскивают растения?

Валентина Николаевна, ул. Таганская.

С этим вопросом мы обратились в Департамент капитального ремонта Москвы.

- Для ухода за деревьями, высаженными на благоустроенных улицах, используется опрыскивание, поскольку это позволяет быстро и эффективно защитить растение от насекомых-вредителей и грибка, - объяснили в пресс-службе ведомства. - Кроме того, при опрыскивании кроны деревья получают органические удобрения через листья. Опрыскивание в городе проводится биологическими препаратами и микробиологическими удобрениями, в основе которых полезные бактерии и грибы. При опрыскивании применяется смесь препаратов и удобрений, которая комплексно воздействует на растение, одновременно питая и защищая его. При этом смесь распыляют мелкими каплями, поскольку так они лучше проникают в растение. Деревья опрыскивают в основном в сухую и безветренную погоду. Применяемые препараты абсолютно безопасны для людей и домашних животных. Но все же в городе опрыскивание проводится в вечерние и ночные часы.

Что касается полива растений, то в этом году в Москве деревья на благоустроенных улицах поливают инновационным средством - микоризный активатор роста растений. В городе такая технология используется впервые. В Департаменте капитального ремонта сообщили: «Суть метода состоит в том, что специальный грибокорень поселяется на тонких всасывающих корешках деревьев. С помощью особых ферментов он быстро поставляет в растение полезные элементы и влагу из почвы. Такие грибы, живущие на растениях, притягивают и другие полезные микроорганизмы. А это заметно улучшает структуру и полезные свойства почвы. Микоризный активатор роста вносят в почву один раз в три года. Этого достаточно для продолжительного положительного эффекта. Важно, что грибница зимой не вымерзает и продолжает «работать» на следующий год.

Подготовленный препарат добавляют по периметру приствольного круга в лунку на глубину 10 - 15 сантиметров. Под одно крупномерное дерево независимо от его возраста обычно выливают не меньше двух литров чудо-препарата. После использования микоризного активатора роста весной или в начале лета деревья и кустарники растут лучше уже через 2 - 3 месяца».

Подготовила Светлана ВОЛКОВА.