Футбольные городки ЧМ-2018 в парках Москвы: Мини-поля с мячами, фото на память и почта болельщика

СЕГОДНЯ 14:31 2018-06-22T14:40:33+03:00

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В пяти столичных парках в центре открылись специальные зоны с бесплатными аттракционами к ЧМ-2018. Сюда могут прийти все желающие с 12.00 до 21.00 ежедневно до 15 июля включительно. Среди адресов - ВДНХ, парк Победы на Поклонной горе и парк «Красная Пресня» (см. полный список ниже).

На этих площадках поставили 32 футбольных аттракциона - настольный футбол, футбольный бильярд, текбол, флетбол, фристайл и футбольный дартс.

К примеру, в текбол играют на большом изогнутом столе, похожем на теннисный. Два участника должны перекидывать футбольный мяч через сетку без рук. Кроме ног, можно использовать грудь, колени и голову. Стола при этом касаться нельзя.

Во флетбол могут сразиться любители мини-футбола. Чтобы выиграть, нужно забить как можно больше голов в миниатюрные ворота противника, не выходя со своей половины поля. Спортсмены играют миниатюрным мячиком на площадке три на шесть метров с высокими бортами.

В футбольном бильярде тоже надо забивать голы. Вместо классических деревянных киев мячи загоняют ногами в ворота по краям поля.

Кстати, на парковых площадках ЧМ-2018 можно поиграть и в классический настольный футбол на больших и малых полях. В таком матче могут участвовать от двух до восьми человек. А в футбольном дартсе вместо дротиков кидают мягкие мячи. Ими нужно поразить круглую надувную мишень диаметром пять метров.

Если надоело играть, тогда можно сделать снимок на память в фотозоне «Инставорота» и «Фотомяч». Для этого можно забраться внутрь прозрачного мяча или встать на фоне импровизированных ворот с изображением панорамы Москвы и символикой ЧМ-2018. Здесь же вам и распечатают удачные кадры на специальных принтерах.

Фанаты с FAN ID могут отправить письмо или открытку из Москвы в любую точку мира с помощью специальной почты болельщика. Ее открыли рядом с зонами развлечений ЧМ в парках, а также рядом с Киевским вокзалом, около входа на мост Богдана Хмельницкого и на улице Новый Арбат. Там нужно положить послание в ящик в форме футбольного мяча. Те, у кого нет паспорта болельщика FAN ID, могут написать письмо футболисту одной из сборных мундиаля, и его доставят адресату. Корреспонденцию вынимают и отправляют адресатам ежедневно.

ИДИ И ЗАБЕЙ ГОЛ

В этих парках и местах отдыха открылись площадки с футбольными аттракционами

1. Парк ВДНХ, вход «Север-1», ст. м. «ВДНХ»

Аттракционы: текбол, настольный футбол и настольный футбол XXL, флетбол, надувной настольный футбол, футбольный бильярд.

2. Парк «Красная Пресня», ул. Мантулинская, д. 5, ст. м. «Улица 1905 года»

Аттракционы: текбол, «Точный гол», футбольный дартс, настольный футбол, флетбол.

3. Парк Победы на Поклонной горе, рядом с музеем Победы, ст. м. «Парк Победы»

Аттракционы: настольный футбол и настольный футбол XXL, футбольный дартс, текбол, футбольный бильярд, «Точный гол».

4. Сад имени Баумана, ул. Старая Басманная, д. 15, ст. м. «Красные ворота»

Аттракционы: флетбол, настольный футбол.

5. Центральный дом художника, ул. Крымский Вал, д. 10, ст. м. «Парк культуры»

Аттракционы: настольный футбол, настольный футбол XXL, текбол, футбольный дартс, «Точный гол», футбольный бильярд.

6. Площадка в Нижнем Сусальном переулке, д. 5, стр. 9, ст. м. «Курская»

Аттракционы: настольный футбол и настольный футбол XXL, «Точный гол», футбольный дартс, флетбол, текбол.