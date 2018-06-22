Между Москвой и Подмосковьем поедут 250 дополнительных автобусов

СЕГОДНЯ 15:31 2018-06-22T15:31:46+03:00

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В ближайший месяц дачникам и обычным жителям станет проще ездить из столицы в Подмосковье и обратно. На 104 маршрутах дополнительно запустят более 250 автобусов. Эти машины повезут пассажиров в новые кварталы, жилые комплексы и к дачам в ближнем пригороде. Еще на 220 маршрутах добавят остановки. Эти автобусы будут заезжать в жилые комплексы и тормозить около поликлиник и санаториев. Изменения для автобусов выглядят так:

1. Новые маршруты:

- «Зеленоград - Аэропорт Шереметьево» - жители Зеленограда смогут без пересадок добраться до аэровокзала;

- «Метро «Молодежная» - «Лесной городок» - удобнее будет ездить между Москвой и Одинцовским районом Московской области;

- действующий автобус № 507к свяжет жилые комплексы «Бутово Парк-2» и «Восточное Бутово» с пригородной железнодорожной станцией Бутово. Для этого на линии запустят десять автобусов.

Кроме того, на маршруте № 1323к, который связывает жилой комплекс «Люберцы-2015» и станцию метро «Выхино», дополнительно появятся пять больших автобусов, а 20 маленьких автобусов заменят на средние.

2. Новые остановки:

- на маршруте № 31 в Люберцах - напротив поликлиники № 6;

- на маршруте № 316к - около санатория «Подлипки» для жителей городского округа Ивантеевка;

- на маршруте № 31 и на автобусах, следующих от железнодорожной станции Люберцы, - около поликлиники № 6 на Назаровской улице;

- на маршруте № 367 между поселком Володарского в Ленинском районе Подмосковья со станцией метро «Домодедовская» - в жилом комплексе «Пригород Лесное». Сюда также добавили 10 автобусов, два из которых большой вместимости;

- на маршруте № 1055 между железнодорожными станциями Одинцово и Голицыно - в жилом комплексе «Гусарская баллада», около торгового центра «Атлас», поселка Малые Вяземы-1 и на Пограничном проезде;

- на маршруте № 316к - около санатория «Подлипки» для жителей округа Ивантеевка. На этот маршрут также добавили три новых автобуса большой вместимости.

Полный список - на сайтах Министерства транспорта Подмосковья и Департамента транспорта Москвы.