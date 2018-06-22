Жители столицы спасаются от аномальной жары в Москве-реке

СЕГОДНЯ 17:20 2018-06-22T17:40:34+03:00

На Андреевской набережной знаки, запрещающие купаться, висят на каждом шагу. Но они не останавливают отдыхающих Фото: Павел КЛОКОВ

При появлении спасателей пловцы быстро выползают на берег, потому что купаются в запрещённых местах

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Москву накрыла тридцатиградусная жара. И если какие-нибудь нигерийцы, приехавшие на чемпионат мира поддержать свою команду, чувствуют себя как в своей тарелке, то жители столицы стонут от зноя. В офисах обострились битвы между любителями кондиционеров и их противниками. Мороженщики с улыбкой подсчитывают прибыль. А на берегу водоемов любой тенек оккупирован уже утром.

На Андреевской набережной (напротив стадиона «Лужники») знаки, запрещающие купаться, висят на каждом шагу. Но они не останавливают отдыхающих, которые плюхаются в воду как пингвинята. Делают круг почета и снова причаливают к берегу. Здесь же плескаются красные утки, которые никого не боятся. Даже спасателей. А вот люди при появлении катера МЧС выскакивают из воды как ошпаренные, потому что знают о запрете.

Ну а куда мне ещё идти? - интересуется местный житель Василий Тамарин. - Я живу на Косыгина. В пяти минутах ходьбы отсюда. И мы всю жизнь здесь купались.

Жители столицы спасаются от аномальной жары в Москве-рекеФото: Павел КЛОКОВ

А вода-то грязная, - говорю я, заметив в реке среди водорослей качающийся презерватив.

Да разве это грязная? - смеётся мужик. - У нас в Казахстане пруд был, в котором рогатый скот обитал. Вот там, действительно, были сюрпризы. Да и я быстро. Окунулся - и хватит. Никакая зараза не успеет пристать.

Рядышком на склоне шикарные плетёные лежаки. Можно лечь головой кверху, а можно ногами. Молодые барышни натираются кремом для загара и Москвой-рекой, в отличие от мужиков, брезгуют.

Спасатели и, правда, часто прочесывают местность. Накануне из-за аномальной жары их работу усилили. Кроме личного присутствия сотрудники МЧС запускают над водными объектами беспилотники с видеокамерами и отслеживают, все ли в порядке.

В этом году официально купаться в Москве Роспотребнадзор разрешил в девяти местах. Это означает, что там чистая вода, постоянный контроль спасателей, туалеты. Чаще всего горожане тонут как раз там, где купаться нельзя. И Москва-река не исключение.

Люди при появлении катера МЧС выскакивают из воды как ошпаренные, потому что знают о запретеФото: Павел КЛОКОВ

Если пройтись дальше по берегу, обязательно встретишь и других купальщиков. Например, на Воробьевской набережной шесть мужчин и одна женщина облюбовали причал. Постелили собственную одежду на бетон и загорают. А как сильно припечет, ныряют в воду. В момент моего появления мужики спорили, когда жить было лучше - во времена СССР или сейчас.

А вот мы и сейчас спросим! - воскликнул один из них и начал задавать мне вопросы.

Я объяснил, что в Союзе жил всего четыре года. Можно было бы больше, но я слишком поздно родился. А главным плюсом современной России я назвал возможность съездить в любую страну.

Ну что же, - ответили мужики. - Расскажем и мы тебе свою правду. На этом причале мы загораем каждый день и нас тут уже все знают. Даже сотрудники «Гормоста», которые его моют. Спасатели проплывают мимо без всяких свистков. Потому что мы даже не плаваем. А окунёмся возле берега и сразу назад.

В городском управлении МЧС предупреждают, что ближайшие выходные будут очень жаркими. 30 - это минимум. А так, на солнышке, может быть и выше.

Мы очень рекомендуем не находиться долгое время на солнцепеке, - сообщили «КП» в ведомстве. - Одежду носить лучше светлую. Она не так нагревается. Не забывайте про головной убор. А также пейте больше воды.

Рядышком на склоне шикарные плетёные лежакиФото: Павел КЛОКОВ

ГДЕ МОЖНО КУПАТЬСЯ

Серебряный Бор-3. 4-я линия Хорошевского Серебряного Бора. Добраться можно от станции метро «Полежаевская» на маршрутках 190, 390.

Серебряный Бор-2. Улица Таманская, дом 44. От станции метро «Полежаевская» на маршрутке 593м или троллейбусе 21.

Озеро Белое. Улица Заозерная, дом 2. От станции метро «Выхино» на маршрутке 602М или автобусах 613, 722, 772, 747, 79.

Пляж Левобережный. Прибрежный проезд, 5-7. Станция метро «Ховрино» (на маршрутках 65, 270, 739, 958 или пешком - 15-20 минут).

Зона отдыха «Тропарёво». Улица Академика Виноградова, 12. От станции метро «Тропарёво» на маршрутке №388М.

Зона отдыха «Мещерское». Улица Воскресенская, 5. От Киевского вокзала до станции «Сколково», дальше - пешком.

Озеро Школьное. Зеленоград, 10-й мкрн. От Ленинградского вокзала на электричке до станции «Крюково», далее - на автобусах 29, 29э.

Большой городской пруд. Зеленоград, Центральный проспект. От Ленинградского вокзала на электричке до станции «Крюково», далее - на автобусе 31.

Черное озеро. Зеленоград, 6-й мкрн. От Ленинградского вокзала на электричке до станции «Крюково», далее - на автобусе №31.