Звезда «Дома-2» погибла, выпав с 19 этажа элитной высотки в Москве

СЕГОДНЯ 20:11 2018-06-22T20:35:57+03:00

Изменить размер текста: A A

24-летняя Анастасия Тарасюк, которая осенью 2013 года участвовала в самой известной телестройке страны, погибла, выпав из окна элитной многоэтажки. Днем 22 июня девушка была найдена мертвой под окнами высотки ЖК «Золотые ключи» на Минской улице в Москве.

Как выяснила «КП», экс-участница «Дома-2» снимала квартиру на 19 этаже. По данным популярных сайтов аренды жилья, стоимость съемных квартир здесь стартует от 70 тысяч рублей в месяц.

Друзья погибшей рассказали, что в последнее время Анастасия страдала от депрессии из-за неразделенной любви. Хотя встречалась с мужчиной намного старше ее — именно он и снял ей квартиру в элитной высотке. Судя по инстаграмму, переехала Настя в начале июня.

anastasiatarasyuk Не бойтесь перемен

От удара лицо погибшей оказалось настолько изуродовано, что сначала полицейские приняли ее за филиппинку-домработницу кого-то из местных. Личность девушки установили лишь через пару часов, после поквартирного обхода. Проводится доследственная проверка, следователи отрабатывают три версии: суицид, криминал и несчастный случай.

СПРАВКА «КП»

Анастасия Тарасюк

Родилась 4 Февраля 1994 года.

Пришла на проект «Дом-2» 27 сентября 2013 года. Ушла 17 Октября 2013 года. Работала моделью.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В сети появилось последнее видео погибшей участницы «Дома-2» Марии Политовой

На страничке погибшей перед Новым годом бывшей участницы телешоу «Дом-2» Марии Политовой в Instagram появилось её последнее видео, снятое за пару дней до смерти красавицы. Запись опубликовал гражданский муж модели, журналист Артем Шануров.

«Это последнее видео Маши. Через двое суток ее не стало. Машина мать (она врач, как и все остальные родственники) в предельно некрасивой форме обвинила меня в том, что я ее убил. Потому что я «должен был догадаться, что ее нужно было госпитализировать», - такими словами он сопроводил ролик. (подробнее)