На юго-востоке столицы стартовал финальный этап благоустройства парка 850-летия Москвы

СЕГОДНЯ 18:10 2018-06-23T18:18:03+03:00

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На юго-востоке столицы стартовал третий, финальный этап благоустройства и озеленения парка 850-летия Москвы. Этот зеленый массив является любимым местом отдыха жителей сразу нескольких районов – Марьино, Капотни и Печатников. В ходе первого и второго этапа реконструкции здесь привели в порядок два футбольных поля, обновили дорожки и установили светодиодные фонари. Теперь специалисты приступили к монтажу основания покрытий для лыжероллерной трассы и павильона администрации.

Когда работы по благоустройству будут завершены, в парке появятся дорожка для бега и скандинавской ходьбы с резиновым покрытием, велосипедная дорожка и биатлонный стадион со стрельбищем. Откроется спортивная площадка с силовыми тренажерами, а для любителей экстремального катания - памп-трек (специальная велосипедная трасса с ямами и препятствиями) площадью 4060 квадратных метров с площадками для отдыха, занятий фитнесом и детской зоной. Для всех желающих будет доступен прокат спортивного инвентаря. Всего в парке обустроят четыре спортивных и одну детскую площадки.

Зеленая зона отдыха тоже преобразится: возле воды построят смотровую площадку и протянут через парк сеть красивых прогулочных дорожек. Планируется, что основные работы по благоустройству в парке 850-летия Москвы будут завершены в августе. Осенью ландшафтные дизайнеры займутся озеленением: высадят 694 дерева, 1020 кустарников, разобьют 19 тысяч квадратных метров цветников и столько же квадратных метров газонов.

Тем временем, первые в этом году деревья в парке посадили еще весной. В мае волонтеры Московского нефтеперерабатывающего завода высадили здесь 38 сибирских лиственниц. К концу июня деревца отлично прижились, лиственничная аллея зеленеет и радует горожан. Акция по высадке деревьев, которую МНПЗ проводит четвертый год подряд вместе с руководителем Департамента природопользования и охраны окружающей среды города Москвы Антоном Кульбачевским, стала доброй традицией.

Посаженные волонтерами завода лиственницы расширили рощу, которую Антон Кульбачевский и сотрудники МНПЗ заложили еще в 2015 году в честь Дня города. Вместе с «новоселами» в ней теперь растут 80 деревьев. В этом году акция по посадке была приурочена к 80-летию Московского нефтеперерабатывающего завода, поэтому число лиственниц в роще можно считать символичным.

- Москва – самый зеленый мегаполис мира, более 50 процентов площади территории города заняты зелеными насаждениями, - отметил во время высадки лиственниц Антон Кульбачевский. - Здорово, что Московский нефтеперерабатывающий завод уже не первый год принимает активное участие в программах, связанных с озеленением города.

Руководитель Департамента природопользования Москвы также отметил, что в жилых районах при участии завода появляются новые зеленые ландшафты, парки и прогулочные зоны для полноценного отдыха горожан.