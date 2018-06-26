2018-06-26T13:08:40+03:00
Происшествия

Бизнесмен найден мертвым после вечеринки в элитном яхт-клубе в Подмосковье

Установлена предварительная причина смерти экс-акционера банка «БТА-Казань» Сергея Шекланова
Алена МАРТЫНОВА
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Все случилось еще в воскресенье, 24 июня, но стало известно об этом только сегодняВсе случилось еще в воскресенье, 24 июня, но стало известно об этом только сегодняФото: Евгения ГУСЕВА
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На территории яхт-клуба «Галс» в Мытищах произошло ЧП: в каюте катера обнаружили тело коммерсанта Сергея Шекланова, бывшего совладельца банка «БТА-Казань». Все случилось еще в воскресенье, 24 июня, но стало известно об этом только сегодня.

- Назначена судебная экспертиза, - сообщил «Комсомольской правде» источник в мытищинской полиции. - Точная причина смерти еще не установлена, но по предварительным данным, криминала там нет. Признаков насильственной смерти не обнаружено, ни с кем в клубе потерпевший не конфликтовал. Предприниматель скончался от острой сердечно-сосудистой недостаточности.

Между тем, в клубе ЧП никак не комментируют. По неофициальной информации, накануне смерти Шекланов участвовал в шумной вечеринке, где алкоголь лился рекой. После возлияний бизнесмен почувствовал себя плохо. Впрочем, на работе клуба смерть клиента никак не сказалась: 24 июня там устроили фирменную воскресную вечеринку с участием диджеев.

Бизнесмен Шекланов - бывший совладелец банка «БТА-Казань» и "Руснефтехима". Сейчас за ним числятся компании «Регионгазхолдинг» и «Стрим ойл». Имя банкира стало известно всей стране в 2014 году — тогда все обсуждали размах свадьбы дочери миллионера, на которую ушло 1500 бутылок Dom Perignon и 150 кг омаров.Торжество стоимостью как минимум 2 млн евро на острове Миконос впечатлило даже местных греков, избалованных присутствием звезд спорта, искусства и кино.

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