«Муж» самой красивой болельщицы сборной России рассказал о ее прошлом и работе в порно

26 Июнь 23:21 2018-06-26T23:45:51+03:00

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Белокурую красавицу в кокошнике и короткой маечке с надписью Russia всю последнюю неделю обсуждают не меньше звезд мундиаля. Едва попав в объективы зарубежных фотографов, Наталья Немчинова (известная также под псевдонимом Андреева) получила бесспорный титул самой красивой болельщицы нашей сборной. Но белой и пушистой в глазах блогеров и СМИ Наташа оставалась недолго. В сети всплыли фото и видео, на которых девушка со всей страстью отдается совсем не футболу. Скандал грянул международный. «Самая красивая русская болельщица оказалась порноактрисой» - заголосили британские, а потом и все остальные таблоиды. Кроме секс-подвигов Немчиновой приписали и победу в конкурсе «Мисс Москва» в 2007 году (оказалось, это другая девушка), и брак с владельцем сети фитнес-клубов «Зебра» Сергеем Рощупкиным (тоже мимо). Сам «супруг» с журналистами не общается, но для «КП» сделал исключение.

Это, пожалуй, самое приличное фото Натальи из тех, что гуляют по сети.Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

- С Наташей мы столько лет знакомы, уже как родные, - признался бизнесмен. – Ей нельзя не восхищаться – ну классная же девчонка! Одни пишут, что она мне жена, другие – любовница, это, конечно, не так. А я и не комментирую, зачем кому-то что-то доказывать. На моей личной жизни это не отражается, и ладно…

Немчинова работает в одном из клубов сети, расположенном в Красногорске. Туда, кстати, регулярно захаживает балерина Анастасия Волочкова, которую в клубе ласково называют самой любимой клиенткой. С управляющей Наташей балерина знакома лично: несколько лет назад она вместе с «Зеброй» запускала детский благотворительный проект «Зебренок».

Три года назад балерина открывала с Натальей и Сергеем детский благотворительный проект.Фото: !соцсети

- Наташа действительно чуткая, отзывчивая, позитивная. Приехала из Череповца и сама себя сделала, - рассказал Рощупкин. - Выучилась, нашла работу, свободно говорит на английском и испанском, занимается фитнесом, бегает марафоны. А еще болельщица, каких мало. Шесть лет болеет, всю Европу исколесила вслед за нашими футболистами. Да она через такое прошла, многим не снилось. Когда два года назад в Марселе на чемпионате Европы фанаты устроили погром, она оказалась внутри этого ужаса. Сотни болельщиков кидали бутылки, били витрины, полиция в шоке была. И даже после такого эта хрупкая девочка не бросила ходить на матчи. Она умеет организовать людей, повести за собой. Там же во Франции после игры с Уэльсом их болельщики шли за ней по площади и пели «Россия, Россия!», а Наташу называли русским ангелом.

И вдруг – «порноактриса, звезда фильмов для взрослых»… И хотя интернет завален недвусмысленными кадрами, бизнесмен уверен, что скандал раздули на пустом месте:

- Да, работала она моделью, снималась и в откровенных фотосессиях. Но вы грань между ню и порно знаете? Вот же. А некоторые стриптиз от проституции отличить не могут! В 2016-м Наташа стала девушкой года в журнале Playboy, и это ее большая заслуга (сайт журнала эту информацию подтверждает. - Прим.авт.). Надо гордиться, что у нас такие красавицы. Она ведь не искала скандальной славы, просто ходила болеть на матчи. Но кому-то, видимо, поперек горло встало, что она самая красивая фанатка, какие-то блогеры кинулись ковыряться в грязном белье. У Наташа дикий стресс, она все слезы выплакала от того, что на нее обрушилось. И ее продолжают разрывать со всех сторон. К Малахову зовут на передачу, но мы же знаем, как все переворачивают на этих ток-шоу...

Однако, несмотря на стресс, самая красивая болельщица российской сборной все равно пришла вчера на матч «Россия –Уругвай» и планирует посетить следующую игру 1 июля.

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- В порнографии я никогда не снималась. Да, в интернете есть мои откровенные снимки, они были слиты моим бывшим молодым человеком из мести. Я стараюсь не обращать внимания на то, что обо мне говорят, - призналась Наталья в интервью «RT на русском» (подробности).