Некоторые турникеты метро автоматически пропускают болельщиков ЧМ
В Москве продолжается чемпионат мира по футболу. Для болельщиков, приехавших со всего мира в столицу на матчи, появилась очередная транспортная новинка. Напомним, до 15 июля включительно зрители ЧМ могут бесплатно кататься в метро и наземке в день игры, на которую они купили билет. Достаточно показать на входе сам билет на матч и паспорт болельщика FAN ID. С этими документами можно проходить в метро через специальные красные турникеты с символикой ЧМ и стикерами с надписью «Бесплатный проезд - Free Ride».
Теперь в 28 вестибюлях станций фанатам стало проще и быстрее попасть в подземку. Здесь поставили модернизированные турникеты, которые в дни матчей в Москве автоматически открываются перед пассажирами с билетом на игру и паспортом болельщика. То есть прикладывать билет и FAN ID не нужно. Такие умные турникеты работают на станциях около спорткомплекса «Лужники» и стадиона «Спартак», а также на центральных и пересадочных станциях (см. список ниже).
Новинка работает так. Сотрудник метро около красного турникета с символикой ЧМ проверяет у болельщика билет на игру. Затем пассажир бесплатно идет через турникет, не прикладывая ничего к считывателю, поскольку створки открываются автоматически. Бесконтактная система пропуска действует благодаря UHF-антеннам. Они на расстоянии считывают специальные радиометки (RFID-метки), встроенные в паспорта болельщиков.
- При этом не важно, где у пассажира находится паспорт болельщика - висит на шее или лежит в сумке или рюкзаке, - объяснил сайту мэра Москвы mos.ru заместитель мэра столицы Максим Ликсутов. - Такая технология применяется впервые в столичном метро специально к чемпионату мира по футболу.
На остальных станциях болельщики проходят в метро так же, как и прежде в дни игр, то есть показывают контролеру билет на матч и FAN ID, прикладывают эти бумажки к турникету и створки распахиваются.
НА ЗАМЕТКУ
На этих станциях работают новые турникеты с радиосистемой считывания FAN ID
«Спартак»
«Тушинская»
«Беговая»
«Пушкинская» (общий вестибюль со станцией «Тверская»)
«Боровицкая»
«Арбатская» Арбатско-Покровской линии
«Юго-Западная»
«Комсомольская»
«ВДНХ»
«Улица 1905 года»
«Охотный Ряд»
«Александровский сад»
«Площадь Революции»
«Чеховская»
«Павелецкая»
«Октябрьское Поле»
«Университет» (северный вестибюль).