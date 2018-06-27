Владимир Ресин: Я построил город-миллионник? Да нет - просто принимал участие....

СЕГОДНЯ 01:10 2018-06-27T01:14:37+03:00

За плечами Владимира Ресина - более полувека строительного стажа, 23 года он возглавлял столичный стройкомплекс, который изменил облик Москвы. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

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Юбилей строительного комплекса Москвы (а он был образован летом 1988-го) один из его создателей и многолетних руководителей, депутат Госдумы, советник мэра столицы Владимир Ресин решил отметить в своем - «ресинском духе»: предложил отправиться вместе «в объезд» - по новым еще недавно, а теперь уже - обжитым районам. Мне ничего не оставалось, как надеть кепку, по покрою похожую на ту, что носит мой Герой, и присоединиться к «объезду».

Как только сели в машину, я сразу же включил диктофон...

«Стройка буксовала. И мы в нее впряглись»

- Владимир Иосифович, я посмотрел цифры. Получается, что вы в своей жизни построили около 90 миллионов квадратных метров жилья. Это какой город примерно – Красноярск, Оренбург? Это город в полмиллиона, что ли?

- Миллионник.

- Не каждый строитель в нашей стране может этим похвастаться. А может, вообще таких нет.

- Понимаешь, Саша, нельзя вот так сказать: я построил. Принимал активное участие.

- Еще какое активное! Четверть века руководить крупнейшим в стране столичным строительным комплексом!

- Не преувеличивай. Я работаю в этой системе более 50 лет...

- Ничего себе!

- Но непосредственно руководителем стройкомплекса был 23 года.

...Не скрою, я-то хотел бы в «объезд» куда-нибудь на кипучую стройку с котлованами, экскаваторами, со звоном арматуры, рычанием грузовиков, возгласами: «Вира-майна!». Словом, со всем тем, что видел с раннего детства в городе Новотроицке Оренбургской области, на работе у своего отца – Героя Социалистического Труда, бригадира строителей-верхолазов Петра Алексеевича Гамова.

Но Ресин предложил начать с Куркино. Ну, Куркино так Куркино. После того, как мы примерно с час погуляли по улицам этого малоэтажного (не выше 5-го - 7-го, здесь целые кварталы трех-пятиэтажных строений), удобного и уютного «чисто европейского», по словам Владимира Иосифовича, городка с населением в 33 тысячи человек, мне захотелось назвать его «Куркинградом». Но Ресин сказал, что ничего менять не надо - здесь, мол, и так все уже отшлифовано: от проекта до каждого кирпичика и названия.

- Почему вдруг в Москве решили создать именно стройкомлекс? - продолжал я свои распросы. - А, допустим, - не главк или трест?

- Раньше и были главки на правах союзных министерств, тресты. И по вертикали – стройуправления, участки. Но настал такой момент, когда прежняя советская система управления строительной отраслью перестала справляться с теми задачами, которые стояли перед Москвой по ее дальнейшему развитию, по всем направлениям эта система начала давать сбои. Стройка сильно буксовала. Вот мы в нее и впряглись.

- В прямом смысле, что ли? Хороший образ!

- Ну, это уж как ты сам напишешь... По нашей инициативе было принято решение правительства Советского Союза о создании в Москве Мосстройкомитета при Мосгорисполкоме, который взял на себя все функции и по строительству, и по обязательствам, и по ответственности, и по правам.

- А стройиндустрия тоже ваша была?

- Все вошло туда – и стройиндустрия, и проектирование, и подготовка, и планировка. Все, что связано с градостроительством и с развитием города. Отделочные работы, электромонтажные, сантехнические, механизация. Я был назначен сначала первым замом руководителя этого Мосстройкомитета, в 88-м возглавил его, а в 90-м стал еще и заместителем председателя Мосгорисполкома.

- Сколько же в вашем подчинении было народу?

- Ой, много. Полмиллиона. А когда распался Союз, в 90-е годы, и комплекс перешел на рыночную систему, то у нас уже работало до миллиона человек.

Жилой комплекс «Синяя птица» в Бутове - в списке объектов, которые возводились под руководством легендарного прораба страны Владимира Ресина.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

«Фундамент советский, почерк - столичный»

- То есть, с распадом СССР ваше «строительное государство» не только не развалилось, а, наоборот, выросло и окрепло?

- Вопреки всему, мы его сумели сохранить, а потом - увеличить объемы и численность в два раза.

- Это же уникальная, по сути, система управления. Как она создавалась, как работала? Вы где-то за рубежом взяли этот опыт или это чисто наш, советский?

- Это наш опыт. Я бы сказал так: фундамент был советский, а дальше – полный переход на рыночные отношения.

- А что вы сохранили советского, кроме цемента?

- Мы все сохранили. Все кадры, систему управления, только перевели ее на рыночные условия. Предположим, в строительном подразделении был секретарь парткома. Мы его не уволили, как это было во многих других подразделениях, - он стал замом по общим вопросам и по кадрам. То есть, по-прежнему работал с людьми. Самый критический момент случился тогда, когда было снято бюджетное финансирование всего этого…

- И вам пришлось самим зарабатывать.

- Да. И мы перешли на рыночные условия – строили, часть готового жилья и весь соцкультбыт шли в городской фонд, часть – в свободную продажу. Скажем, 50 на 50 процентов, или 70 - на 30. Продавали и снова возводили.

- Это же изобретение чисто московское?

- Да. Новый механизм позволял Москве зарабатывать деньги и выполнять свои функции: очередникам предоставлялось жилье, деньги тратились на переселение, на инфраструктуру и так далее. То есть - город перешел полностью на самообеспечение.

- А сколько в целом в столице народу получили бесплатно жилье?

- Вся программа по сносу панельных пятиэтажек была на безвозмездной основе. Люди, имевшие жилье в этих ветхих домах, бесплатно получали квартиры. Скажем, жил человек в однокомнатной – однокомнатную ему и давали. Только стандарты изменились: новые «однушки» были на 8-15 квадратных метров больше «хрущевки».

- А ведь вы нарочно привезли меня именно в этот микрорайон, да? «С целью агитации и пропаганды»?

- Согласись: оно того стоит, правда? Вот пример комплексной застройки с учетом и рельефа местности, и благоустройства, и даже эстетики! Кстати, здесь живут многие знаменитости, например, Марк Захаров, легендарный худрук Театра «Ленком».

Сначала район возник как экспериментальный, он должен был финансироваться из бюджета. Потом в бюджетных средствах нам отказали, и мы его на инвестиционной основе построили. Все жилье здесь было реализовано, создан весь соцкультбыт, вся инфраструктура, плюс - въезды, выезды. Вплоть до того, что мост новый соорудили. Здесь все продумано, все магазины в шаговой доступности. Одна треть района – это сохраненные зеленые территории. Впервые жилые дома строились по индивидуальным проектам с отдельными многоэтажными гаражами. Вместо панельных домов - монолитные с кирпичом.

- То есть, переориентировались на зажиточных граждан…

- А вот и нет! Ты знаешь, сколько вначале стоил квадратный метр жилья в Куркино? 100 долларов. Самое большее – 300. (Для сравнения: цена метра в новостройке подмосковного города Железнодорожный – выше 1000 долларов. – А.Г.). Далеко не все тут живущие – богачи.

- А вот смотрите, что получается: когда Ресин руководил, основной крен был в сторону возведения жилья. А сейчас, выходит, строительный комплекс ушел за свои прежние границы?

- Ты прав: в те годы инфраструктура отставала, темпы сооружения дорог были недостаточны. Надо было больше возводить других инженерных сооружений. Не хватало даже самого необходимого: магазинов, например, подземных переходов через улицы с интенсивным автомобильным движением. Метро развивалось не достаточными темпами.

Получалось так, что у нас жилищное строительство резко опережало инженерную инфраструктуру. Но вовсе не потому, что в нашем комплексе не было специализированных подразделений и мы не уделяли всему должного внимания. Все было прозаичнее и грустнее: на все просто не хватало средств. Приходилось выбирать: строить квартиры или дороги. Мы выбирали жилье.

Как только сели в машину, я сразу же включил диктофон...Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

«... А реновация по-Собянину войдет в историю города»

...Час езды по МКАД (сняв кепки, мы с Ресиным даже немного подремали) - и за окном машины появились симпатичные корпуса еще одного молодого района столицы - Бутово. Потом мы повернули к жилому комплексу «Синяя птица».

Район этот не был обижен рекламой. Но то, что я увидел - превзошло все мои ожидания. Меня здесь, прежде всего, поразило благоустройство дворов и улиц. Раньше я почему-то думал, что столичная власть больше заботится о центре города. Но не об окраинах. Но Ресин сказал, что у таких городов, как Москва, окраин - в том смысле, какой обычно вкладывают в это понятие - не бывает...

- А сейчас в каком состоянии строительный комплекс столицы? - продолжал допытываться я.

- Он не только сохранил то, что было достигнуто, - пояснил Ресин. - Но и очень значительно поднял свою планку, увеличив объемы работ по сооружению метро, дорог, по благоустройству, по решению других социальных проблем. И достиг того, к чему мы только стремились. (Тогда же нам не все удавалось.)

Например, пробки в Москве сейчас уменьшились примерно на 20 процентов. Как сказал Сергей Семенович Собянин, может быть, мы сами пробки и не победили, но и они над нами не одержали верх. Работа идет дальше и есть уверенность, что, несмотря на увеличение количества автомобилей, проблема будет решена.

Темпы строительства метро вообще зашкаливают. Таких объемов не было и в советское время. Шутка ли - столичное метро шагнуло в область! Снова «Метрострой!» - стал гордым названием для строителей и почетным – титул «метростроевец». Это точно. Поэтому все, что было сделано, никуда не пропало, не «разбазарилось»...

- О! Интересное словечко.

- ...а, наоборот, и объемно, и качественно - увеличивается. За последние годы город заметно похорошел и стал удобнее и комфортнее.

- А вот как разрастется этот комплекс до уровня монополиста – и закончится прекрасная пора… Ведь именно конкуренция – двигатель прогресса: и технологии улучшает, и цены снижает. Во всяком случае, так утверждают учебники по экономике.

- Разумеется, риск монополизации рынка существует. Но на то и созданы антимонопольные структуры, которые должны следить за соблюдением законности.

- Владимир Иосифович, а вот если взять перспективы программы реновации жилья...

- Планы, конечно, впечатляют. А масштабы - тем более.

- Мне кажется, Александр, что уникальность реновации, которая сейчас проводится в Москве, еще и в том, что людей не стали «ломать через колено».

- Мэр столицы действует правильно - нужно подождать первых результатов, проанализировать их, а уж потом – думать о расширении программы. Кстати, ведь далеко не все жители пятиэтажек встретили инициативу на «ура». Вот вроде бы как можно отказаться от улучшения жилья – новое же однозначно лучше старого? А, оказывается, можно: есть и другие факторы для принятия такого решения.

- Да мне кажется, многие просто боятся быть обманутыми: мы же еще помним скандальные истории с дольщиками.

- Ну, в Москве таких историй крайне мало, как, впрочем, и самих проблемных объектов, особенно с учетом объемов жилищного строительства. Сегодня ситуацию с их достройкой мэр держит на личном контроле. При запуске программы реновации Сергеем Семеновичем Собяниным было принято решение использовать бюджетные источники, - освободить первые площадки под строительство, в короткие сроки начать переселение граждан, обеспечить жесточайший контроль за сроками и качеством строительства.

Напомню, президент Владимир Путин дал поручения разработать особые меры для перехода на проектное финансирование, чтобы достроить оставшиеся по стране проблемные объекты, постепенно отказаться от долевого строительства. С 2019 года договора долевого участия с застройщиками заключаться не будут. В ближайшем будущем все жилищное строительство будут финансировать банки посредством кредитования той или иной стройки. Все риски и финансовую ответственность перед строительными компаниями берут на себя именно банки. Государство же таким образом обеспечивает защиту граждан-приобретателей жилья и надежность рынка жилищного строительства.

А вообще, сегодня столичный стойкомплекс – это мощная управленческая команда во главе с мэром Москвы, которая высоко подняла планку комплексного развития крупнейшего российского мегаполиса. Именно при Сергее Собянине Москва увеличилась в два с половиной раза. И уже работает целый ряд крупнейших инфраструктурных проектов и программ.

Говоря спортивным языком, сплоченная команда стройкомплекса Москвы вместе с играющим тренером, заммэра по градполитике и строительству Маратом Хуснуллиным, - это команда лиги чемпионов...

- Но сейчас же вот Владимир Путин задачу по обеспечению россиян жильем поставил в разряд самых важных... В Послании Федеральному собранию президент и конкретную цифру даже назвал - ежегодно строить 120 миллионов квадратных метров жилья.

- Не сомневаюсь - справимся. И не такие масштабные проекты воплощали. Есть в стране такой опыт. Да, вот хоть Крымский мост возьмите, хоть обустройство острова Русский. Тут главное – не суетиться, не пытаться решить задачи одним прыжком. Действовать планомерно, поэтапно и попутно решая проблемы, как финансовые, так и организационные.

- Условия уж очень трудные: кризис, санкции…

- А когда было легко? В девяностые или двухтысячные, что-ли? Тем не менее именно строительный комплекс был локомотивом развития столицы в то трудное время. А сейчас эта отрасль может также потянуть за собой развитие всей страны. Это ведь и инновационные технологии, и рабочие места. Ну, и, само собой, построенные объекты, которые тоже начнут работать.

Юбилей строительного комплекса Москвы Владимир Ресин решил отметить в своем - «ресинском духе»: предложил отправиться вместе «в объезд» - по новым еще недавно, а теперь уже - обжитым районамФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

А В ЭТО ВРЕМЯ

Возвращая статус Златоглавой

- Теперь вопрос к вам, Владимир Иосифович, как к советнику Патриарха Кирилла... Сооружение новых православных храмов в Москве, - фактическое возвращение ей статуса Златоглавой. Вы не собираетесь переименовывать программу «200 храмов»?

- Она уже не называется «200». Это уже «Программа по строительству новых храмов в Москве». Потому что их будет значительно больше, с учетом увеличенной площади столицы. И трудно сказать, сколько их будет в конечном итоге: 300, 400, 500…

Мы исходим из того, что в шаговой доступности должен быть один храм на 20-30 тысяч человек. Семь лет назад, когда эта программа стартовала, в столице был в среднем один храм на 40 тысяч. Причем, большая часть этих сооружений находилась в центре, в исторической части города. А на окраинах были районы, где и на 300 тысяч не было ни одной церкви. Кстати, до революции один храм приходился на полторы тысячи жителей.

- А вы каждую неделю ездите по этим стройкам?

- Да.

- Все храмы знаете?

- Знаю.

- Подождите, а сами-то горожане хотят столько храмов?

- А об этом можно судить по величине добровольных пожертвований от населения на строительство: они только растут. Уже открыто 62 храмовых комплекса. В стадии строительства и проектирования еще столько же....

- Мы ведь ведем речь о православных храмах. А в столице живут представители и других религиозных конфессий: мусульмане, католики, протестанты, иудеи, буддисты…

- Вообще-то в Москве 80 процентов населения исповедуют православие – потому и количественно православных церквей больше. Но и представители других религий должны иметь свои культовые сооружения.

Вот на Поклонной горе мы в конце 90-х построили сразу и православную церковь, и синагогу, и мечеть. В Марьиной Роще открыт еврейский общинный центр, включающий и синагогу, и концертный зал, и библиотеку, и даже кафе со спортивным залом. Разве это плохо? В сентябре прошлого года на месте старой мечети открылась новая крупная соборная мечеть. Построена армянская апостольская церковь. Начата подготовка строительства буддийского храма, и то, что рядом находятся синагога, православный храм и мечеть, никого не смущает. Верующие люди с уважением относятся ко всем конфессиям. Москва не только