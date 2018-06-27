Живете в «Москоу Сити»? Денежки гоните!

СЕГОДНЯ 03:11 2018-06-27T03:13:47+03:00

Наш корреспондент посмотрела, как поживают в одном из самых элитных уголков столицы: проблемы те же, что и в пятиэтажке, только при 40 тыс. руб. в месяц за ЖКУ

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Небоскребы «Москва-Сити»... Приезжие да и многие москвичи обожают делать селфи на фоне сверкающего кусочка небоскребной, недостижимой жизни. Они завидуют даже самым последним клеркам здешних офисов, не говоря уже про топ-менеджеров. Наивные. Они даже не догадываются о существовании настоящих небожителей, причем в самом прямом смысле. Офисы офисами, но в «Сити» есть и те, кто там живет! В квартире где-нибудь на 84-м этаже, прямо под облаками.

Консьержки на шпильках

В 85-этажной башне «ОКО» жильцов вместо вахты с бабулькой-консьержкой - и это естественно - ресепшен с двумя девушками в обтягивающих платьях и на шпильках. Охранник в форме провожает до лифта. Тут меня уже встречает радушный хозяин. Если вы пришли, но никто вас не встречает, можно подняться лишь в ресторан на последнем этаже. Для остановки лифта на этаже апартаментов, равно как и для вызова лифта туда, надо вставить карточку жильца. Мне на 49-й этаж. Уже с 3-го начинает закладывать уши.

На площадке 6 квартир. Борщом или котами не пахнет. Скучно, как в гостинице: близких сердцу надписей типа «Таня - дура!» нет.

Все двери одинаковые. И отделка квартир тоже одинаковая: апартаменты сдаются или продаются уже с ремонтом и мебелью.

Что главное в квартире в «Сити»? Панорамные окна, которые в пол. Стоите, а под вами где-то внизу копошится человеческий муравейник.

Сами квартиры - стандарт миллионера: до 350 кв. м, несколько санузлов. Чем выше этаж, тем дороже. Холостяцкую студию 47 квадратов на 76-м этаже никто брать не хочет. Ее цена с чистовой отделкой - 26 млн. руб., с ремонтом и мебелью - 32 млн. руб. А апартаменты 340 кв. м - 145 млн. руб.

Самая дорогая квартира выставлена за 340 млн. руб. Но выгоднее купить - аренда вообще заоблачная.

Квартира «жалких» 110 кв. м на 24-м этаже - 350 тыс. руб. в месяц.

Невестам вход запрещен

В разное время тут обитали Ксения Собчак, Иван Ургант, телевизионная сваха Роза Сябитова, певец Павел Кашин, спортсмены, чиновники, бизнесмены всех мастей. Как и в любом доме, случаются и скандалы, и мордобои. Бывает, охрана не пускает бывших любовниц из числа охотниц за богатыми женихами - те устраивают истерики прямо в подъезде.

А девушки, пока только ищущие знакомства с олигархами, лазейку нашли - Encore. Это фитнес-клуб «Сити». Купил абонемент - и хоть не выходи из зала круглые сутки, пока не встретишь богатого и единственного.

Правда, абонемент стоит прилично: 140 тыс. руб. Такие деньги берут не за отдельную дорожку в бассейне или какой-то космический тренажер (все как везде), а исключительно за престиж и публику.

Чипсы из лотоса и лук сибулет

Позавтракать дома - просто подняться в ресторан под крышей. А там - трепещите гурманы - чипсы из корня лотоса, манго в белом шоколаде, лапша удон в японской сливе, лук сибулет, грибы кикурагэ. Ну а заесть сладкую жизнь можно чизкейком с манго и манговым кули. Даже оливье тут не такой, как в новогоднем тазике. Здесь вам не колбаса с яйцами и огурцами, а запеченные коренья, королевский краб и лососевая икра. Порция стоит 1,2 тыс. руб. А вот кофе - копейки. От 270 руб. Во многих московских кофейнях он стоит дороже.

Еще из экзотики - «ледяной» зал в ресторане Ruski. Там все изо льда и очень холодно: минус 7 градусов. Гостям выдают шубы. У входа их встречает водка и задумчивая фигура Пушкина. Тоже ледяные, конечно. А в ресторане Sixty, что на 62-м этаже башни «Федерация», каждый будний день в одно и то же время обедает глава банка ВТБ Андрей Костин. Официанты тут с наметанным глазом - к случайно залетевшему нищеброду могут вообще не подойти. И карту к оплате часто не принимают - какие ж тогда чаевые. «А когда даешь наличку, то сдачи часто не дождешься», - говорят жильцы «Сити».

Ну и последний писк домашнего сервиса - недавно открывшийся в «Сити» первый бордель с секс-куклами. Кого из местных ни спрашивала, говорят, что там не были.

Может, конечно, стесняются признаться.

Снится в таких спальнях не рокот офиса, не неземная синева башен, а деньги, которые вытряхивают из твоего кошелька.

Мыться - в фитнес-центр

Окна тут моют альпинисты - самим их помыть технически невозможно. Из-за них ощущаешь себя как в аквариуме. Случаются и пикантные истории. Панорамные окна ведь и в ванных - иногда альпинистам везет полюбоваться женщинами в душе.

Можно жить хоть на 80-м этаже с четырьмя санузлами, но две недели летом ты, как обитатель хрущобы, будешь проклинать отключение горячей воды. И это при оплате за коммуналку в 40 тыс. руб. в месяц.

Забавно, но автономные водонагреватели установлены не во всех квартирах. Но помыться можно. Надеваешь тапочки - топаешь в расположенный тут же фитнес-клуб.

Анимация тут тоже своеобразная: периодически срабатывает учебная пожарная тревога - металлический голос из динамиков требует немедленно покинуть здание. При этом отключаются лифты, как и положено при пожаре, так что вниз - пешочком с 80-го этажа по лестнице.

КСТАТИ

«Небоскреб не то же самое, что буклет о небоскребе»

Основатель радиостанций Коммерсантъ FM и Business FM Дмитрий Солопов рассказывает о своей жизни в «Сити».

- С понедельника по пятницу нахожусь здесь, у меня тут офис, а на выходные уезжаю за город. Там у меня живет семья. В «Сити» очень комфортно обитать. Но если у вас маленький ребенок, то это не самое лучшее место. Я переехал сюда полтора года назад, а купил апартаменты в 2012 году на этапе строительства за $1,5 млн. Тогда еще казалось, что это выгодная инвестиция. Но цена недвижимости в «Сити» не выросла, хотя и не упала.

Здесь много квартир сдают в аренду. Ощущение, что в башнях живет всего 15% собственников.

Небоскреб - не то же самое, что буклет о небоскребе. Его строят простые рабочие и обслуживают обычные люди. Здесь тот же набор проблем, что и в пятиэтажке. В «Сити» все дорого. 40 тыс. за коммуналку каждый месяц - много, как мне кажется. Но когда мои друзья из Штатов или Европы слышат об этом, то говорят, что я живу просто в раю. На Манхэттене коммунальные платежи $3 - 4 тыс. в месяц (180 - 240 тыс. руб.).

В «Сити» хорошо спать. Воздух тут специфический, какой-то такой очищенный, нечто подобное можно наблюдать, наверное, на космической станции. В квартире много света. Цветные вещи выгорают за неделю.

В одном из самых элитных уголков столицы проблемы те же, что и в пятиэтажке.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ