Прогноз погоды на 27 июня - 2 июля: В Москву идет 30-градусная жара, грозы и шквалистый ветер

СЕГОДНЯ 13:45 2018-06-27T14:21:00+03:00

Пик зноя придется на конец рабочей недели, в выходные - ненастно, мокро и ветрено. В Гидрометцентре России дали прогноз погоды на 27 июня - 2 июля

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Москвичи и болельщики со всего мира наслаждаются летней погодой, солнечной, сухой и очень теплой. Атмосфера над столицей постепенно накаляется, и уже в четверг зной достигнет +31 градуса. А в выходные столица превратится в тропики: к жаре добавятся грозы, ливни и шквалистый ветер.

Кстати, в среду, 26 июня, погодный рекорд уже побит. Не по жаре, правда, а по атмосферному давлению. К 9 часа утра оно повысилось до 755,7 мм рт. ст. Это максимум для 27 июня, прежний рекорд держался 30 лет, с 1987 года.

Вот подробный прогноз Гидрометцентра России на 27 июня - 2 июля:

В среду, 27 июня, днем +24...+29 градусов, переменная облачность, без осадков.

В четверг, 28 июня, ночью +12...+17, днем +26...+31 градус. Солнечно и сухо. Температура будет на грани рекордной для этого дня. Пока максимум для 28 июня +32 градуса, такая жарища стояла в Москве пять лет назад, в 2013 году.

В пятницу, 29 июня, под утро +12...+17, днем +25...+30 градусов. Переменная облачность, без осадков.

В субботу, 30 июня, даже ночью аномально тепло, +14...+19 градусов, днем +22...+27, на востоке Подмосковья до +30 градусов. И если ночью еще сухо и практически безветренно, то днем мощный атмосферный фронт устроит в столице настоящий тропический ливень и шквал.

Прогремит гроза, пройдут дожди, в некоторых районах столицы и области - сильные ливни. Ветер во время грозы будет свистеть с порывами до 20 м\сек. Синоптики центра "Фобос" предупреждают, что может выпасть град. Ненастье придет в Москву вместе с балтийским циклоном.

Чемпионату мира по футболу стихия не помешает: 30 июня матчей в Москве нет, в этот день пройдут игры 1\8 финала в Сочи и Казани.

В воскресенье, 1 июля, круглые сутки будет пасмурно и дождливо. Но опять же тепло - словно в Азии в сезон дождей. Ночью +14...+19 градусов, днем +21...+26.

По расчетам центра "Фобос", за выходные на Москву и область может вылиться до 30 -35 мм осадков, это очень много - половина месячной нормы. Впрочем, в июне влага пока в дефиците, столице досталось лишь 70% положенных за месяц осадков. Так что для растений, рек, водохранилищ вода нужна.

В понедельник, 2 июля, облачно, с прояснениями, временами дождь. Под утро +11...+16 градусов, днем станет заметно прохладнее, чем на этой неделе: +19...+24.