Реновация пятиэтажек в Москве в 2018 году: до конца года начнут переселять 40 хрущевок

СЕГОДНЯ 13:25 2018-06-27T13:39:00+03:00

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Для участников программы реновации в Москве продолжают выделять новостройки. Их возводили последние годы по другой городской программе - «Жилище». Всего до конца 2018 года город передаст жителям около 30 таких многоэтажек с учетом заселяемых сейчас девяти «стартовых» домов. Планируемое для новоселов жилье находится в Северном, Северо-Восточном, Восточном, Южном, Юго-Западном и Западном округах.

- Это позволит начать переселение порядка 40 домов, 3 700 квартир, - сообщил сегодня, 27 июня, руководитель Департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин.

По его словам, многоэтажки по программе реновации будут строить быстрее. Для этого на 80 дней и 8 процедур сократят срок выдачи ордера на земляные работы, а также документов на инженерные изыскания. В итоге на стандартную бумажную волокиту для одного нового дома по реновации уйдет 538 дней (1,4 года) и 63 процедуры. Раньше на это приходилось тратить примерно 2,5 - 3 года. А само строительство занимает около 15 месяцев, то есть чуть больше года. Получается, от идеи сноса хрущевки до сдачи нового дома вместо прежних 3,5 - 4,5 лет будет проходить около 3 лет.

Напомним, в июне 2018 года во время «Прямой линии» с президентом Владимиром Путиным мэр Сергей Собянин сообщил главе государства, как в Москве продвигается программа реновации.

- Сейчас начато проектирование и строительство на 250 стартовых площадках, которые и дадут толчок дальнейшей волне переселения, - сказал Сергей Собянин. - В этом году будут переселены более десяти тысяч москвичей.

В новый список сноса в Москве попал 5171 дом. В них сейчас живет около 1 миллиона человек. Программа реновации в городе рассчитана до 2032 года.

Сегодня идет отселение жителей из 10 домов (544 квартиры, 1360 жителей) в девять «стартовых» домов в трех округах столицы по адресам:

В Восточном округе

- район Северное Измайлово, ул. 5-я Парковая, д. 62Б;

В Западном округе

- район Можайский, ул. Красных Зорь, д. 59Б;

- район Можайский, ул. Гжатская, д. 16, корп. 1;

- район Проспект Вернадского, пр-т Вернадского, д. 61, корп. 3;

- район Проспект Вернадского, пр-т Вернадского, д. 69;

В Северо-Восточном округе:

- район Южное Медведково, ул. Полярная, д. 1, корп. 2;

- район Южное Медведково, пр-д Дежнева, д. 26;

- район Бабушкинский, ул. Летчика Бабушкина, д. 39;

- район Бабушкинский, ул. Летчика Бабушкина, д. 41.