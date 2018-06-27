В Москве появился свой "Мост глупости"

СЕГОДНЯ 13:50 2018-06-27T13:56:11+03:00

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В Москве нашли аналог петербургского Моста глупости - находится он на улице с символичным названием Складочная - недалеко от Савеловского вокзала. Буквально на днях под этим мостом “сложилась” Газель.

Снимками ДТП в соцсетях поделились очевидцы. На них - припаркованная у моста газель с сильно покосившимся тентом. Как сообщается, высота моста составляет всего 2,2 метра, то есть "газели" не хватило “каких-то” полметра.

В отличие от автомобильного петербургского побратима, по московскому “мосту глупости” пролегает железная дорога. Пока неизвестно, стала ли эта Газель его первой жертвой, или были и другие

Снимками ДТП в соцсетях поделились очевидцыФото: скриншот видео

А вот в Петербурге "Мост глупости" стал таким известным городским явлением. что у него даже появились странички в соцсетях. Недавно он отпраздновал юбилей - 150-ый застрявший грузовик. И цифры продолжают расти! Несмотря на растяжку “Опасно! Низкий мост. Газель не пройдет!” водители регулярно решают попытать удачу и каждый раз - застревают… А в начале июня газель пыталась проехать еще и с ценным грузом - биотуалетом. Итог был, конечно, тот же.