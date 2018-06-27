Пожар в торговом центре "Атриум" в Москве: эвакуировали свыше трех тысяч человек

СЕГОДНЯ 18:28 2018-06-27T18:43:47+03:00

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В Москве произошел пожар в торговом центре “Атриум”, расположенном напротив здания Курского вокзала. Многочисленные очевидцы сообщают в соцсетях, что их срочно эвакуируют из здания, а также публикуют снимки задымления - прямо под куполом торгового центра. На некоторых видео заметны даже летящие с потолка огненные искры.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.msk.kp.ru/video/embed/657657" frameborder="0"></iframe> В Москве загорелся торговый центр “Атриум”.

Как сообщили “КП” в столичном главке МЧС, пожар уже удалось потушить.

- В ТЦ Атриум произошло возгорание утеплителя под кровлей здания. Площадь пожара - 10 квадратных метров. В 17:56 пожар ликвидирован, - рассказал оперативный дежурный в пресс-службе ГУ МЧС по Москве.

К счастью, обошлось без пострадавших. Сотрудники и посетители торгового центра эвакуированы. По некоторым данным, в общей сложности из здания вывели более 3 тысяч человек.

Причина возгорания пока неизвестна.

Пожарные продолжают работать на месте - сейчас около торгового центра устанавливают подъемники для проверки кровли. Движение по улице Земляной Вал в районе Курского вокзала сильно затруднено.