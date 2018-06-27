Пожар в торговом центре "Атриум" в Москве: эвакуировали свыше трех тысяч человек
В Москве произошел пожар в торговом центре “Атриум”, расположенном напротив здания Курского вокзала. Многочисленные очевидцы сообщают в соцсетях, что их срочно эвакуируют из здания, а также публикуют снимки задымления - прямо под куполом торгового центра. На некоторых видео заметны даже летящие с потолка огненные искры.
В Москве загорелся торговый центр “Атриум”.
Как сообщили “КП” в столичном главке МЧС, пожар уже удалось потушить.
- В ТЦ Атриум произошло возгорание утеплителя под кровлей здания. Площадь пожара - 10 квадратных метров. В 17:56 пожар ликвидирован, - рассказал оперативный дежурный в пресс-службе ГУ МЧС по Москве.
К счастью, обошлось без пострадавших. Сотрудники и посетители торгового центра эвакуированы. По некоторым данным, в общей сложности из здания вывели более 3 тысяч человек.
Причина возгорания пока неизвестна.
Пожарные продолжают работать на месте - сейчас около торгового центра устанавливают подъемники для проверки кровли. Движение по улице Земляной Вал в районе Курского вокзала сильно затруднено.