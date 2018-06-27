Водитель, сбивший насмерть беременную москвичку, не был пьян, но отказался пройти тест на наркотики

СЕГОДНЯ 18:33 2018-06-27T18:35:28+03:00

Адвокат просил отпустить 32-летнего Михаила Исаханова под залог в миллион рублей, но судья отправил топ-менеджера университета в изолятор [видео]

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В Москве продолжается расследование трагической аварии. 18 июня на улице Верхняя Масловка водитель BMW на скорости выехал с дороги на тротуар. Две женщины собирались переходить дорогу - на светофоре уже загорелся желтый... 28-летняя Наталья Львова была на восьмом месяце беременности. Ее неродившийся ребёнок погиб сразу. Женщина скончалась через несколько дней в реанимации. Вторая пострадавшая, 44-летняя Варвара Бойко, уже больше недели в больнице, в тяжелом состоянии.

BMW Исаханова летит на скорости за секунды до ДТП.

Сидевшего за рулём BMW 32-летнего Михаила Исаханова задержали лишь через восемь дней после ДТП. Мужчина оказался топ-менеджером московского университета «Синергия» - в вузе он возглавляет отдел по работе со спонсорами. В среду его привезли в Головинский суд, чтобы решить, где водитель будет находиться во время расследования - в изоляторе или, скажем, под домашним арестом.

Невысокий, худой, заметно волнуется. Часто крестится. Поначалу сидит молча на скамье. Глаза - в пол.

ТРЕЗВЫЙ ИЛИ НЕТ?

Адвокат Исаханова попросил отпустить его подзащитного под залог - одна из знакомых готова была перечислить 1 миллион рублей.

В ходе судебного заседания наконец-то стали понятны многие детали. Например, в полиции официально заявляли, что Исаханов от медосвидетельствования отказался (что по закону приравнивается к признанию себя пьяным), а наши источники в правоохранительных органах говорили, что экспертиза все-таки была, и водитель оказался трезвым. Как было на самом деле, в суде объяснил следователь:

- Подозреваемый действительно прошёл экспертизу на алкоголь ещё на месте ДТП - приехавший туда инспектор ГИБДД сделал это с помощью алкотестера. Аппарат показал ноль промилле. Однако с помощью алкотестера невозможно определить наличие в организме наркотических веществ. Исаханову предложили проехать в медучреждение, сдать на анализ мочу, но он отказался.

Адвокаты потерпевших считают, что водитель BMW в момент аварии был «в изменённом сознании». Сам Михаил Исаханов объясняет так:

- Да, наверное, я отказался. Я ничего не соображал. Мне тогда сообщили, что у раненой женщины ребёнок умер...

«МАШИНА УДАРИЛАСЬ О БОРДЮР И УПАЛА НА ЖЕНЩИН»

Адвокат Исаханова Максим Мищуков заявил, что во время ДТП на перекрёстке были три машины. BMW Исаханова, притормозившая на светофоре иномарка и ещё один автомобиль, вроде как выворачивавший с параллельной улицы. Якобы машина выехала на перекрёсток внезапно, авто Исаханова столкнулось с ней по касательной, и BMW вылетел на тротуар.

- Моя машина ударилась о бордюр, снесла дорожный знак и сверху упала на женщин... - говорит преподаватель. - Я выскочил, кричал, пытался вытащить женщин из-под машины. А те люди из третьей машины даже ничего не делали. Потом приехали гаишники, те люди показали им какие-то удостоверения и спокойно уехали.

Адвокат Мищуков заявил, что в материалах дела есть допрос водителя уехавшей с места ДТП машины.

- Я видел этого человека. Он сказал, что является бывшим сотрудником в полиции. При этом в деле написано, что в качестве пассажира с ним была жена - действующая сотрудница ГИБДД. Я не понимаю, почему эта машина уехала до проведения осмотра и составления протокола. Полицейские ее осматривали только через неделю, но ведь за это время можно скрыть следы столкновения, выравнять кузов, ювелирно закрасить.

Между тем по информации «КП», водитель этой машины заявил на допросе, что он успел притормозить и никакого столкновения с BMW Исаханова не было.

«ЭТО НЕСЧАСТНЫЙ СЛУЧАЙ»

Пока судья в соседней комнате разбирался с документами и печатал своё решение, Исаханов сделал ещё несколько заявлений.

- Мне не нравится, какой образ создают в СМИ. Как будто я Сатана, “хачик на BMW”. Пишут, что я ехал на бешеной скорости, на самом деле было примерно 60 километров в час. Пишут, что у меня какая-то крутая машина. Но она 2004 года выпуска и стоит максимум 400 тысяч рублей. У меня четыре высших образования. В следующем году я собирался засесть за кандидатскую диссертацию...

А ещё Исаханов подтвердил, что права получил в 2015 году, но стал регулярно водить только полгода назад.

- Известно, что на вас - 49 штрафов за нарушение правил дорожного движения. За что вас штрафовали?

- Там не только меня штрафовали. Я часто давал машину своим друзьям и знакомым.

- Вы признаете себя виновным?

- Я виноват только в том, что оказался там. Это несчастный случай! На моем месте мог оказаться любой из вас.

Вернулся судья. И зачитал постановление. С доводами следствия и прокуратуры он согласился: на свободе Исаханов может скрыться или оказывать давление на свидетелей. Преподавателя университета «Синергия» отправили под арест до 20 августа.

Между тем, адвокаты потерпевших не исключают, что уголовное дело могут переквалифицировать на более жесткую статью. Сейчас Исаханов - подозреваемый по статье «нарушение правил дорожного движения, повлекшее смерть человека по неосторожности». Это до 5 лет реального срока. Но если в ходе экспертизы в организме Михаила Исаханова найдут следы наркотиков, срок, который он может получить, увеличится до 7 лет.

Наталью Львову похоронили вчера на одном из подмосковных кладбищ.