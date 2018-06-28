В Москве до конца года достроят 17 станций метро

СЕГОДНЯ 01:00 2018-06-27T19:57:45+03:00

Изменить размер текста: A A

Власти столицы набрали приличный темп в строительстве жизненно необходимых объектов. По итогам первого полугодия в Москве уже построено восемь станций метро и почти 25 километров дорог, сообщил глава столичного Департамента строительства Андрей Бочкарев.

ПРЯМО - ПО ХОРДЕ

- Всего в этом году за счет бюджета планируется построить около 100 км дорог, 26 тоннелей, эстакад и мостов, а также 15 внеуличных пешеходных переходов. При этом с начала года в Москве введено в эксплуатацию около 25 км дорог, 18 различных транспортных сооружений и 12 пешеходных переходов, - пояснил руководитель Депстроя.

До конца года планируется завершить строительство эстакады на участке Северо-Восточной хорды от Щелковского шоссе до Открытого шоссе, участки этой хорды от шоссе Энтузиастов до МКАД, а также от Фестивальной улицы до Дмитровского шоссе. Кроме того, планируется закончить реконструкцию улиц Крылатская, Ярцевская, Боженко, Кубинка с выходом на Можайское шоссе и строительство участка дороги Солнцево - Бутово - Видное от Киевского шоссе до Калужского шоссе.

По словам Андрея Бочкарева, среди уже построенных в этом году объектов наибольшее значение имеют эстакада через Варшавское шоссе на улице Маршала Савицкого и разворотная эстакада на Рязанском проспекте.

ОТ «САЛАРЬЕВО» ДО «СТОЛБОВО»

Кипит работа не только на земле, но и под землей - в метрополитене. С начала года в Москве запущено 16,7 км линий и восемь станций: участок БКЛ от станции «Деловой центр» до «Петровского парка», а также радиус Люблинско-Дмитровской линии между «Петровско-Разумовской» и «Селигерской». Кроме того, для обслуживания нового участка салатовой ветки открыто электродепо «Лихоборы».

- До конца года планируется построить участок Кожуховской линии от «Косино» до «Некрасовки» с четырьмя станциями. Этот радиус предполагается для пассажиров в конце года. Также примет первых пассажиров и станция «Беломорская» на зеленой линии, - уточнил чиновник.

В этом году должны быть завершены работы на участке Сокольнической линии между станциями «Саларьево» и «Столбово» с четырьмя станциями. К этому времени планируется сдать участок на Большой кольцевой линии (БКЛ) со станцией «Нижняя Масловка».

Открытие для пассажиров этих участков запланировано на конец 2018-го - начало 2019 года.

Андрей Бочкарев напомнил, что 21 июня произведен технический запуск участка Калининско-Солнцевской линии от «Раменок» до «Рассказовки» протяженностью 15 км с семью станциями.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Очереди в детсады и школы ликвидированы

- До конца года в городе планируется построить и ввести в эксплуатацию 21 объект образования: 12 детских садов на 2525 мест, пять школ на 3575 мест и четыре пристройки к ним на 1350 мест, - сообщил глава столичного Департамента строительства Андрей Бочкарев.

С начала года уже введены в эксплуатацию два детских сада на 650 мест в районах Некрасовка и Южное Бутово.

Ранее заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин сообщал, что в ближайшие годы в столице планируется построить 129 образовательных объектов.

- Фактически благодаря строительству новых образовательных объектов мы ликвидировали очереди в детские сады и школы, - заметил заммэра.