В Москве открылся первый в спальном районе флагманский центр «Мои документы»

СЕГОДНЯ 11:50 2018-06-28T12:19:34+03:00

Жители могут получить все необходимые услуги в одном месте

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Сегодня, 28 июня, мэр Сергей Собянин открыл флагманский центр госуслуг «Мои документы» (МФЦ) в торгово-развлекательном центре (ТРЦ) «Спектр». Он находится на Новоясеневском проспекте, дом 1, недалеко от метро «Ясенево» и остановок наземки. Это первый флагманский МФЦ в спальном районе и ближайший к Новой Москве.

Время работы МФЦ - с 10.00 до 22.00 ежедневно без перерывов. От остальных центров госуслуг флагманский офис отличается расширенным списком услуг и дополнительными сервисами.

Место для второго в столице флагманского центра «Мои документы» выбирали участники голосования из Юго-Западного округа столицы в мобильном приложении и на сайте «Активный гражданин». Свое мнение высказали более 25,8 тысяч человек. Почти 60 процентов из них одобрили открытие нового центра именно в ТРЦ «Спектр». Напомним, первый в столице флагманский МФЦ мэр открыл в январе этого года также в торгово-развлекательном центре - «Афимолл» в «Москва-Сити».

Центр госуслуг находится на Новоясеневском проспекте, дом 1, недалеко от метро "Ясенево".Фото: Светлана ВОЛКОВА

Сегодня Собянин осмотрел окна приема, где поговорил с посетителями и сотрудниками МФЦ, главный зал с разными дополнительными услугами и заглянул в медицинский кабинет.

- Все, что может потребоваться москвичам, сосредоточено во флагманском МФЦ - можно оформить документы, проверить своё здоровье, купить билеты в театр, - сказал Сергей Собянин после осмотра нового центра госуслуг. - Мы создали большую команду, оказывая москвичам каждый день десятки тысяч услуг. Делаем это доброжелательно, искренне. Это настоящая революция в сфере государственных услуг. Мы будем дальше развивать центры госуслуг. Не все пока такие красивые, как этот, в котором мы находимся. Районные центры размешаются в не очень хороших помещениях. В них неудобно и сотрудникам работать, и москвичам получать услуги. Поэтому будем подыскивать для них более доступные помещения и развивать дополнительные сервисы.

- Самое главное - держать марку, улыбаться и быть добрыми к посетителям, - напутствовал Сергей Собянин собравшихся у стойки ресепшн работников МФЦ. - Не просто оказывайте услуги, но и помогайте москвичам в жизненных ситуациях, которые порой выходят за рамки наших инструкций. Это очень важно.

И ВАЖНЫЕ СПРАВКИ, И ПОЛЕЗНЫЕ УСЛУГИ

В флагманский МФЦ могут обращаться все москвичи независимо от прописки. Здесь можно получить не только нужные справки, но еще много полезных услуг. К примеру, прямо в центре госуслуг купить турпутевку или билеты в театр, бесплатно проверить свое здоровье и получить рекомендации врачей в медицинском кабинете, сходить в банк или к нотариусу.

Здесь запустили пилотный проект получения услуг при жизненных ситуациях "Я – автомобилист", "Я потерял документы", "Я оплачиваю налоги". Теперь все необходимые документы можно оформить "одним пакетом".

Время работы МФЦ - с 10.00 до 22.00 ежедневно без перерывов.Фото: Светлана ВОЛКОВА

А еще здесь работает пункт обмена книгами, терминалы оплаты, кафе с горячей едой, десертами и чаем-кофе, точки с копировальной техникой и компьютерами, детский уголок с раскрасками и электронным пианино.

Впервые именно во флагманском МФЦ появилась услуга госрегистрации автомобилей. Офицеры ГИБДД находятся здесь же, вместе с универсальными специалистами центра госуслуг. Согласитесь, очень удобно!

На входе всех посетителей встречают консультанты и объясняют, как получить талон на прием и что делать дальше. Указатели развешаны по всему залу.

Всего в открывшемся сегодня МФЦ работает 50 окон для приема горожан и 78 сотрудников. Здесь оказывают более 170 государственных услуг.

Площадь нового флагманского центра госуслуг в ТРЦ "Спектр" - 2,2 тысячи квадратных метров.

Ожидается, что центр будут посещать 2,5 тысячи человек в сутки.

До конца этого года такие МФЦ с расширенным набором услуг откроются в каждом округе столицы. В ближайших планах также - создание Дворца центров госуслуг на ВДНХ, в котором в том числе будут обучать специалистов для российских и зарубежных центров.

ЧТО ЕЩЕ

Во флагманском МФЦ в ТРЦ «Спектр», кроме стандартных услуг, предоставляемых во всех центрах «Мои документы» можно получить и такие дополнительные услуги, как:

- выдача паспорта болельщика чемпионата мира по футболу 2018;

- регистрация транспортных средств;

- государственная регистрация юридических лиц и физических лиц в качестве индивидуальных предпринимателей и крестьянских (фермерских) хозяйств;

- государственный кадастровый учет и (или) государственная регистрация права и еще 18 других услуг для малого бизнеса.

Во флагманском офисе работают зоны - "Мой банк" (отделение банка), «Мое искусство» (билетная касса), «Мои путешествия» (экскурсии и туры), «Мое фото» (фотоателье), «Мое здоровье» (медицинские услуги), «Мой нотариус», стойка «Яндекс.Такси». Здесь есть также зона ожидания с мягкими креслами, столиками, светильниками и розетками для зарядки гаджетов.

Ожидается, что центр будут посещать 2,5 тысячи человек в сутки.Фото: Светлана ВОЛКОВА

ПЯТЬ ГЛАВНЫХ УДОБСТВ ЦЕНТРОВ «МОИ ДОКУМЕНТЫ»

1. РАБОТАЮТ БЕЗ ВЫХОДНЫХ

Центры госуслуг на выходные и на обед не закрываются. Операторы принимают посетителей семь дней в неделю с 8.00 до 20.00. Но это график работы универсальных специалистов. Если вам нужно решить какие-то проблемы в отделении паспортного стола, пенсионного фонда и загса, то их окна в МФЦ открыты по отдельному графику (см. на сайте "Мои документы").

2. К ПРОПИСКЕ НЕ ПРИВЯЗАНЫ

Большинство справок оформляют в центрах госуслуг столицы без привязки к прописке, то есть по экстерриториальному принципу. А дополнительные услуги вроде бесплатных мастер-классов вообще могут получить все желающие.

3. ВСЕ СПРАВКИ - В ОДИН ДЕНЬ

Во всех МФЦ несколько основных услуг можно оформить «одним пакетом» и сдать документы за один визит. Это касается рождения ребенка, выхода на пенсию, оформления наследства.

Точно так же «одним пакетом» в одном месте выдают новые документы при смене имени и фамилии - обычный и заграничный паспорт, СНИЛС, полис ОМС, соцкарта.

4. ЗА ДОЛГОЕ ОЖИДАНИЕ - ЧАШКА КОФЕ С ИЗВИНЕНИЯМИ

В среднем время ожидания в очереди в столичных МФЦ составляет не более трех минут. Но, если вы застряли больше, чем на 15 минут, то вместе с извинениями получите бесплатный кофе.

Большинство справок оформляют в центрах госуслуг столицы без привязки к прописке, то есть по экстерриториальному принципу.Фото: Светлана ВОЛКОВА

5. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ

Для всех посетителей:

- бесплатный Wi-Fi;

- распечатка документов с принесенной с собой флешки, скан, копировальный автомат;

- детские уголки с раскрасками, игрушками, книжками и мультиками;

- туалеты;

- вендинговые автоматы с напитками и снеками;

- стойки для обмена книгами;

- велопарковки у входа;

- бесплатные мастер-классы, творческие встречи, лекции, выставки и другие подобные события каждую неделю.

КУДА ОБРАЩАТЬСЯ

С вопросами по работе центров госуслуг можно звонить на единую «горячую линию» правительства Москвы - (495) 777-77-77.

Горожане также могут отправить свое обращение или задать вопрос любым удобным способом:

- на официальном сайте в разделе «Вопросы и ответы»;

- в группах МФЦ в социальных сетях - vk.com; facebook.com; twitter.com;

- в книге отзывов и предложений, которая находится в каждом центре госуслуг;

- по электронной почте: tvoe-mnenie-mfc@social.mos.ru.

Если вам нужен официальный ответ на бланке МФЦ, тогда необходимо:

- составить письменное обращение на имя директора ГБУ МФЦ г. Москвы Громовой Елены Геннадьевны, направив его по адресу: 125009, г. Москва, Вознесенский пер. д. 22, или по этому же адресу лично опустить в ящик почты, или оставить в любом центре госуслуг;

- оставить обращение в разделе «Электронная приемная» на официальном сайте;

- отправить обращение через электронную приемную правительства Москвы;

- оставить обращение с помощью портала «Наш город» (gorod.mos.ru).