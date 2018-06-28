2018-06-28T13:34:31+03:00
Общество

Документы на участие в сентябрьских выборах губернатора Московской области подали 10 кандидатов

Период выдвижения кандидатов на должность Губернатора Московской области окончен
Игорь ФЕКЛИСТОВ
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Сегодня утром, 28 июня в 9:00, в Избирательной комиссии Московской области подвели итоги выдвижения кандидатов на должность губернатора. Напомним, выборы главы региона пройдут в Единый день голосования, 9 сентября нынешнего года.

По закону своих кандидатов имеют право выдвигать на выборы политические партии и их региональных отделения, зарегистрированные в Подмосковье. Таких кандидатов к финишу подачи заявок оказалось десять.

Так, нынешний губернатор Московской области Андрей Воробьёв был выдвинут областным отделением партии «Единая Россия». От «Справедливой России» в выборах намерен участвовать Игорь Чистюхин, от КПРФ - Константин Черемисов, от «Альянса Зелёных» - Лилия Белова, от ЛДПР - Кирилл Жигарев. Другие кандидаты - Николай Дижур («Яблоко»), Борис Надеждин («Партия Роста»), Владимир Рязанов («Коммунисты России»), Максим Шингаркин («Родина»), Алексей Дуленков («ПАРНАС»).

Ранее документы на участие в выборах губернатора подавал ещё один кандидат, Александр Солонкин из партии «Национальный курс», но 27 июня он сообщил о снятии своей кандидатуры по личным обстоятельствам.

Выдвижение - это лишь первый этап кампании. Теперь все кандидаты должны пройти так называемый «муниципальный фильтр».

- Мособлизбирком переходит ко второму этапу, - сообщила Председатель Избирательной комиссии Московской области Эльмира Хаймурзина, - Это регистрация кандидатов, которым необходимо собрать и представить в Мособлизбирком до 18:00 5 июля 196 подписей депутатов представительных органов муниципальных образований и (или) избранных на муниципальных выборах глав муниципальных образований Московской области, из которых 98 - подписи депутатов представительных органов муниципальных районов и городских округов и (или) избранных на муниципальных выборах глав муниципальных районов и городских округов Московской области. Подписи должны быть собраны не менее чем в 51 муниципальном образовании.

Помимо этого каждый из кандидатов должен предоставить в областной избирком первый финансовый отчет, сведения о трех кандидатурах для наделения полномочиями члена Совета Федерации. Далее в течение 10 дней эти документы будут проверяться в Мособлизбиркоме.

- Окончательный состав зарегистрированных кандидатов станет известен 15 июля, - сообщила Эльмира Хаймурзина.

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