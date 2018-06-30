СЕГОДНЯ 11:55 2018-06-30T12:33:11+03:00

Адвокат Карабанов: «На меня вышли от автолихача Исаханова и предложили денег, чтобы я не так рьяно работал» Фото: Евгения ГУСЕВА

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Близкие Наташи до сих пор не могут прийти в себя от горя. Все перевернулось в одночасье.

- Наташа возвращалась от врачей, прошла последнее обследование перед тем, как ложиться в роддом. Вот-вот мы ждали появления на свет малышки. - Рассказал журналистам вдовец Евгений Львов. - Она даже не на проезжей части была, а на тротуаре. Ждала зеленого сигнала светофора.

Автолихач Михаил Исаханов мчался на своей ВMW и, не справившись с управлением, залетел на тротуар и сбил двух женщин.

- Как мне сказали врачи, ребенок погиб сразу же. А Наташа... еще была надежда. Она лежала без сознания в реанимации. Врачи боролись за ее жизнь, но ничего не помогло. 24 июня утром Наталья Львова умерла.

Вторая пострадавшая тоже попала в реанимацию, но уже идет на поправку.

Эта дикая история мгновенно стала резонансной. Лихача Михаила Исаханова арестовали. С семьей погибшей связался Александр Карабанов, предложив свои услуги.

А спустя неделю после начала работы Александр Карабанов написал у себя на страничке в Facebook следующее:

- Сегодня со мной произошли события, о которых я предполагал, но не думал, что они произойдут так быстро. Через моего знакомого, в интересах Исаханова, мне предложили деньги, чтобы я, представляя интересы потерпевших по этому делу, “не газовал»!!! И эти люди даже не удосужились проверить мое реноме, чтобы понять, что такие выкрутасы ни со мной, ни с адвокатами моей коллегии не проходят! Так как выше денег есть интересы доверителя, честь и личная репутация! Начинаем войну!”.

В личной беседе с корреспондентом «КП» адвокат подтвердил написанное. Ему действительно предлагали взятку люди от автолихача.

- Мне все ясно. - Говорит юрист. - Судя по камерам и тормозному пути он ехал с явным нарушением скоростного режима. К тому же есть отказ задержанного проходить мед освидетельствование на химические вещества. Если бы он был уверен, в чистоте крове, конечно бы сдал анализы. Уверен, что этому факту суд придаст особое значение при определении наказания.

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