2018-06-30T18:33:14+03:00
Происшествия

"Ливень века в Москве": мощная гроза и штормовой ветер обрушились на столицу

Ранее столичное МЧС продлило предупреждение о непогоде до конца выходных [фото, видео]
Денис СУХОВ
Поделиться:
Комментарии: comments3
Дождь в МосквеДождь в Москве
Изменить размер текста:

В субботу на Москву обрушилась сильнейшая гроза и штормовой ветер скоростью до 20 метров в секунду. Пользователи соцсетей публикуют фото и видео удара стихии. Стихию в интернете уже успели назвать "ливнем века".

Субботний дождь

Субботний дождь

Несмотря на небольшую продолжительность, ливневый дождь превратил столичные улицы автомагистрали в полноводные реки. Также сообщается, что в некоторых районах города произошел повал деревьев.

Вид из окна московской квартиры

Вид из окна московской квартиры

Ранее из-за непогоды столичные власти ограничили для посещения территории ВДНХ, парков Горького, «Зарядье» и «Останкино». Кроме того, из-за штормового предупреждения закрыли фан-зону Чемпионата мира по футболу на Воробьевых горах, а Московский зоопарк сократил часы работы.

olga_edelweissolga_edelweiss
4_Дождь
24 отметок «Нравится»5 комментариевInstagram

По данным столичного главка МЧС, неблагоприятные погодные условия сохранятся до конца суток 1 июля в связи с прохождение через московский регион фронтальной зоны циклона. Ожидается сильный дождь, грозы, местами пройдет град. При шквалистых порывах скорость ветра может достигать 17-22 метров в секунду, предупреждают спасатели.

Небо во время дождя

Небо во время дождя

В условиях непогоды МЧС не рекомендует искать укрытия и парковать машины вблизи деревьев и слабоукрепленных конструкций. Министерство просит жителей столицы по возможности переждать грозу дома и быть предельно внимательными на дорогах.

17vishenka1717vishenka17
1_Дождь
3 отметок «Нравится»0 комментариевInstagram
aleks5559aleks5559
3_Дождь
7 отметок «Нравится»0 комментариевInstagram

Ураган с дождем во Внуково.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Московское метеобюро: К матчу Россия - Испания ливни и грозы уйдут из Москвы

Москва в субботу после обеда напоминает тропики: жарища, духота, ливень!

О ненастье москвичей предупреждали и синоптики, и спасатели. Атмосферный фронт с грозами и дождем подошел к столице в точном соответствии с прогнозами, около 15 часов 30 июня. Ночью и утром лило и гремело на западе Подмосковья, а также в соседних областях: Смоленской, Калужской, Тульской, Брянской, Орловской и Липецкой. (подробности)

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Мощный ливень стал причиной потопа в терминале аэропорта «Внуково»

Мощный ливень, который обрушился на столицу в субботу, стал причиной потопа в одном из терминалов московского аэропорта «Внуково». Очевидцы происшествия охотно снимали происходящее на камеры мобильных телефонов. (подробности)

Еще больше материалов по теме: «Погода в Москве»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Читайте также
Новости 24
В Москве и Московской области продлили "жёлтый" уровень погодной опасности до 30 июня
В подмосковном ДТП столкнулись три автомобиля
Из-за сильной жары воздух в Москве охлаждают водой
В Сколково построят транспортно-пересадочный узел
В столице открылась регистрация на фестивальную программу Moscow Urban Forum
В подмосковном ДТП погиб один человек
Столичные студенческие стройотряды будут работать на площадках реновации
В Боткинской больнице теперь делают операции по трансплантации органов
В Москве бесплатно покажут фильмы о семейных ценностях
Столичные поликлиники оборудовали табло электронной очереди
Москва пригласила учащихся из крупнейших городов мира на Олимпиаду мегаполисов
В Подмосковье задержали вора, попытавшегося ограбить дом в присутствии хозяев
Собянин: "Наше "Зарядье" вошло в шорт-лист архитектурной премии WAF"
Песня Бабы Яги стала гимном российских болельщиков
В Москве вместо бывшего завода Казакова появится жилье и японский сад
На северо-востоке Москвы первые участники реновации заключили договоры на новое жилье
Москвичи смогут получать льготные лекарства по рецепту врача на три месяца
В Москве цветники украсят 350 тысяч многолетних растений
В аварии под Москвой погиб человек
В Москве на городские клумбы высадят более 350 тысяч многолетних цветов