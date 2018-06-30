"Ливень века в Москве": мощная гроза и штормовой ветер обрушились на столицу

СЕГОДНЯ 17:35 2018-06-30T18:33:14+03:00

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В субботу на Москву обрушилась сильнейшая гроза и штормовой ветер скоростью до 20 метров в секунду. Пользователи соцсетей публикуют фото и видео удара стихии. Стихию в интернете уже успели назвать "ливнем века".

Субботний дождь

Несмотря на небольшую продолжительность, ливневый дождь превратил столичные улицы автомагистрали в полноводные реки. Также сообщается, что в некоторых районах города произошел повал деревьев.

Вид из окна московской квартиры

Ранее из-за непогоды столичные власти ограничили для посещения территории ВДНХ, парков Горького, «Зарядье» и «Останкино». Кроме того, из-за штормового предупреждения закрыли фан-зону Чемпионата мира по футболу на Воробьевых горах, а Московский зоопарк сократил часы работы.

По данным столичного главка МЧС, неблагоприятные погодные условия сохранятся до конца суток 1 июля в связи с прохождение через московский регион фронтальной зоны циклона. Ожидается сильный дождь, грозы, местами пройдет град. При шквалистых порывах скорость ветра может достигать 17-22 метров в секунду, предупреждают спасатели.

Небо во время дождя

В условиях непогоды МЧС не рекомендует искать укрытия и парковать машины вблизи деревьев и слабоукрепленных конструкций. Министерство просит жителей столицы по возможности переждать грозу дома и быть предельно внимательными на дорогах.

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