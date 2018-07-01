«Он схватил банку пива и крикнул: «Вызывайте ФСБ!»: свидетель рассказал о захвате заложников в «Дикси»

СЕГОДНЯ 13:50 2018-07-01T15:24:05+03:00

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«Комсомольской правде» стали известны подробности нападения на продуктовый магазин «Дикси» на улице Большая Академическая в Москве. Как выяснилось, мужчина сначала забежал в супермаркет «Магнолия», который находится буквально в 100 метрах.

- Все произошло около 11 утра, мужчина лет 35-40 зашел в торговый зал, схватил банку пива и выбежал мимо кассы с криком «Вызывайте ФСБ!», - рассказал охранник «Магнолии» Михаил. – Я, конечно, ринулся за ним. На улице, когда уже почти догнал, крикнул: «Отдай пиво!». Он развернулся, бросил банку, даже не открыв: «Не нужно мне твое пиво!», и достал из кармана нож, похожий на самоточку. Так и бежал до «Дикси» оставшиеся 15 метров, размахивая им. Я вернулся на рабочее место и вызвал полицию. Разглядеть этого психа особо не успел, но выглядел он как пьющий, невменяемый человек, одет небрежно. Ни сумки, ни чего-то еще у него с собой не было.

Напомним, около 11 часов утра неизвестный мужчина (скорее всего, местный житель) забаррикадировался в супермаркете, удерживая одного из сотрудников. Кроме того, нападавший исполосовал ножом женщину и не пропускает к ней медиков «Скорой». Известно, что большинству покупателей удалось эвакуироваться, сейчас территория вокруг магазина оцеплена.