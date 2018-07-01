Захват заложников в магазине «Дикси» в Москве: вооруженный налетчик задержан

СЕГОДНЯ 14:25 2018-07-01T15:22:59+03:00

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Только что закончилась спецоперация по освобождению заложников в магазине «Дикси» на улице Большая Академическая. Как передает с места событий корреспондент «КП», мужчина, который удерживал в заложниках двух сотрудников супермаркета и требовал вызвать ФСБ, задержан.

В спецоперации принимали участие сотрудники полиции, Росгвардии и Следственного комитета. В данный момент на месте ЧП снимают оцепление, автомобильное движение по Большой Академической уже пустили.

Журналистов в магазин не пускают и с улиц штурм «Дикси» никак не был заметен. Только когда люди в касках и с автоматами вывели мужчину – предположительно, того самого нападавшего, стало известно об окончании спецоперации.

Раненую сотрудницу магазина – женщину из средней Азии – увезли на «скорой». Информации о втором сотруднике, которого удерживал нападавший, пока нет. В эти минуты в торговом зале криминалисты работают.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.msk.kp.ru/video/embed/658197" frameborder="0"></iframe> На севере Москвы пьяный мужчина захватил в заложницы продавщицу магазина.Раненую новом женщину силовики освободили только через 3 часаАлександр РОГОЗА

ОФИЦИАЛЬНО

- В результате принятых мер полицейскими совместно с Росгвардией задержан гражданин, незаконно удерживавший девушку в одном из магазинов на Большой Академический улице, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Москве. - В результате его противоправных деяний она получила незначительные травмы, ей оказывается необходимая помощь. С задержанным проводятся необходимые следственные действия.

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«Комсомольской правде» стали известны подробности нападения на продуктовый магазин «Дикси» на улице Большая Академическая в Москве. Как выяснилось, мужчина сначала забежал в супермаркет «Магнолия», который находится буквально в 100 метрах. (подробности)