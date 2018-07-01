Проверяющий магазина «Дикси», где захватили заложников: У них на 20 магазинов один охранник

СЕГОДНЯ 16:05 2018-07-01T16:56:42+03:00

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ЧП в магазине «Дикси» на улице Большая Академическая, где неадекватный мужчина захватил заложников и ранил кассира (к этой минуте налетчик задержан, а пострадавшая доставлена в больницу), во многом стало возможным из-за отсутствия охраны. Как выяснила «Комсомольская правда», на весь супермаркет было всего четыре сотрудника: управляющая (сегодня у нее выходной), ее заместитель и два кассира. Все женщины лет 30-40, только один продавец – молоденький парень.

- Охранника там нет. У меня на контроле 20 магазинов «Дикси» и только в одном из них есть охрана, - рассказал «КП» сотрудник проверяющей организации. – Пару лет назад руководство сети отказалось от услуг по безопасности, решили на этом сэкономить. Якобы охранники сами воровали, и топ-менеджмент всех сократил. Если в других супермаркетах секьюрити стоят на входе – в «Пятерочках», «Перекрестках», «Магнолиях», то в «Дикси» вся надежда на тревожную кнопку. А пока ГБР приедет, уже все случится. Или еще вариант: вызвать участкового – иногда полицию часами приходится ждать, работа стоит.

По словам нашего источника, сотрудники вынуждены сами за руку ловить воришек и дебоширов:

- Из-за низких цен публика туда ходит борзая – узбеки и киргизы, например, целыми толпами выносят дорогую колбасу, алкоголь и бытовые товары. При мне был случай, когда в «Дикси» заявился мужик с пистолетом, наставил на продавца – к счастью, обошлось. Девчонки-сотрудницы боятся за свою жизнь, и на воровство закрывают глаза. Работа у них итак тяжелая: картошка пришла – иди грузи, потом раскладывай по торговому залу. Все украденные товары попадают в "списание" - в "Диски" его процент довольно высокий. Иногда приходится платить и самим платить, но жизнь-то дороже.

КОММЕНТАРИЙ ЭКСПЕРТА

«Супермаркеты – западня для покупателей»

- Увы, наличие охранника – добрая воля владельца торговых сетей, а не прямая обязанность, - говорит Евгений Черноусов, полковник милиции в отставке, кандидат юридических наук. – Поэтому каждый из нас, заходя в магазин, попадает в западню. Если сеть экономит на безопасности, она все равно получит разрешение на торговлю, все равно надзорные органы подпишут все акты. Раньше этот момент контролировали сотрудники внутренних дел, сейчас функции распределили между полицией и росгвардией. И обе эти структуры недоглядели. У нас ведь проходит чемпионат мира, введен особый режим безопасности, к торговым сетям – пристальное внимание. По этому ЧП, я считаю, нужно провести внутреннюю проверку в правоохранительных органах и наказать виновных за попустительство. Знаешь, что на твоей территории магазин без охранника – так отправь туда росгвардейца. Но чемпионат пройдет, и чтобы ситуация не повторилась, нужно менять закон. Сейчас в законодательстве пробел. МВД и Росгвардия могут выступить с инициативой обязать торговые сети нанимать квалифицированных охранников и не экономить на безопасности.

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