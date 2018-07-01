В Сети появилось видео первого допроса мужчины, который в магазине порезал ножом посетительницу и захватил ее в заложницы

СЕГОДНЯ 17:18 2018-07-01T17:32:47+03:00

Задержанный рассказал, что боялся за свою жизнь и убегал от активистов. Фото: Следственный комитет Российской Федерации.

Он рассказывает, что боялся за свою жизнь и убегал от активистов [видео]

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В Следственном комитете сейчас допрашивают 36-летнего Александра Хуторянина, который этим утром поставил на уши московских силовиков. Около 11.00 мужчина забежал в магазин «Дикси» на Большой Академической улице, выхватил нож, нанес несколько ударов посетительнице (пострадали руки и плечо) и захватил ее в заложницы. Квартал вокруг магазина оцепили. Но переговоры с вооруженным ножом неизвестным растянулись на три с лишним часа. К заложнице он никого не подпускал - даже медиков, которые просили дать им перевязать пострадавшую. Но в итоге произошло задержание.

Мужчина, судя по всему, оказался алкоголиком. Следственный комитет выложил видео его первого допроса - оно записано там же, в магазине, буквально через несколько минут после «штурма».

Задержанного зовут Александр Хуторянин. Ему 36 лет. Уроженец Калуги. В Москве якобы пытался найти работу. Его попросили объяснить, зачем он пришел в магазин с ножом, зачем напал на женщину.

- Я бежал от преследователя... - объясняет мужчина. - Меня преследователи активисты какие-то. Я в лесу снимался с алкоголя с помощью адреналина. (Имеет в виду, что таким способом лечился от алкоголизма, - Авт.) Потому что мне на работу надо было...

- А где вы работаете?

- Мне надо было устраиваться. Ребята подумали, наверное, что я наркоман.

- А вы наркоман?

- Нет. Не употребляю, на учете не состоял никогда. Я пьяница. В лесу у меня остались документы, деньги. Я пошел там спрашивать у всех.

- А здесь вы понимаете, что учинили?

- Меня активисты гоняли-гоняли. Я побежал в магазин. У меня не было выхода... А что мне делать? Меня бы убили в итоге!

Со стороны его речь кажется полным бредом. Бела я горячка? Мы показали видео допроса врачу-психиатру Александру Федоровичу, который в свое время много лет возглавлял отделение наркологии одной из столичных больниц.

- По косвенным признакам можно считать, что психиатрическое состояние человека действительно связано с глубокой токсикацией алкоголем. Но это пока еще не белая горячка, а предшествующее состоянии - делирий. Бессвязное мышление, человека несет в разные стороны, он не может сформулировать фабулу. Если бы мы имели дело со, скажем, шизофренией, у этого человека в рассказе была бы четкая «картинка». А тут - бессвязный рассказ.

Напомним, что жертву Хуторянина доставили в одну из столичных больниц. Ее жизни уже ничего не угрожает.

Захвативший заложника в Москве задержан.

ВОПРОС - РЕБРОМ

Почему «алкаша с ножом» не могли скрутить больше трех часов?

Этот вопрос задавали друг другу и зеваки, стоявшие за оцеплением у магазина, и многочисленные интернет-комментаторы. На Большую академическую улицы были стянуты десятки сотрудников - в том числе бойцы Росгвардии в бронежилетах и касках. Но штурм все не начинался... С момента захвата заложницы и до хэппи-энда прошло около трех с половиной часов.

- Да, была информация, что преступник вооружен ножом, но в то же время никто не гарантировал, что у него не может быть другого оружия, - рассказал «КП» источник в правоохранительных органах. - Жизнью заложницы никто рисковать не хотел. Кроме того, мужчина нес откровенную ахинею, он не формулировал каких-то четких требований, он кричал, чтоб от него отстали, что он убьет женщину. В итоге его все-таки решили брать. Заложница кроме нанесенных еще в самом начале ран не пострадала. Это самое главное.

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