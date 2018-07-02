«Петр был Великим, Иван - Грозным. А Ленин - и грозен, и велик!»

СЕГОДНЯ 01:00 2018-07-02T01:34:33+03:00

Огромная очередь интуристов в Мавзолей в дни Чемпионата мира потрясла наших корреспондентов. Они решили сами в ней постоять, чтобы понять - чем тело вождя пролетариата так привлекает любителей футбола

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Кажется, в Москве иностранцев сейчас больше, чем коренного населения. Особенно в центре, куда все фанаты футбола валят первым делом. Это и понятно: в любом иностранном путеводителе главной достопримечательностью русской столицы указан Кремль, второй - Собор Василия Блаженного, а третьей - Ленинс’с Тум. В смысле, «Гробница Ленина», как они называют Мавзолей.

В позапрошлую субботу поток был скромен - длинная очередь, не но чудовищная. В прошлую – очередь уже заворачивалась в три витка, нашим корреспондентам пришлось простоять почти полтора часа. Хотя казалось бы - в Пушкинском музее и экспонаты подревнее найдутся, и даже покойница какая-то из греко-римского периода имеется… Нет, интуристам непременно Ленина подавай!

«КРУГОМ ГУЛЯНИЯ, ЕДА, ВЕСЕЛЬЕ, А ПОСРЕДИ - МОГИЛА»

Перед нами группа интеллигентов из Сингапура. Некоторые в очках. Сингапурец в самых толстых очках спрашивает: «А Сталин там ведь тоже?» - «Нет», - говорим, - «Сталина закопали неподалёку!» - «Да-да, нам чисто могилку посмотреть». Эрудированные.

Позади муж и жена из Аргентины - лет по тридцать пять. Жена говорит: «Мы вчера в Кремле были, такая красота - ни с чем не сравнить. Вот эти старинные церкви ваши - самое главное сокровище». На Ленина они хотят поглядеть, «потому что церкви у нас создали ощущение тайны, мистерии. Ленин - продолжение этого. Кругом гуляния, еда, музеи, а посреди - усопший человек: страшновато! Аж мурашки по коже».

В очереди в мавзолей В. И. Ленина в Кремлевском проездеФото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Вот такая связь Ленина и церкви. А вы говорите - они несовместимы…

А вот - Джеймс и Райан из Новой Зеландии. На вопрос насчёт Ленина Джеймс отвечает: «Я большой любитель истории. Мы давно мечтали о России. И поехали сюда, пользуясь привилегиями болельщиков, потому что фанату легче получить российскую визу». На самом деле они не большие любители футбола.

Вчера Джеймс и Райан были в Кремле, сегодня тут. «Многослойность русской истории - вот что завораживает! Красная площадь - уникальное место. Здесь символы всех веков. Пятнадцатый век, девятнадцатый, двадцатый... Ленин - это больше, чем исторический герой. У вас есть Пётр Великий и Иван Грозный, а Ленин - и великий, и грозный». (Англоязычные историки «грозный» перевели как «terrible», хотя более близкое значение слова «terrible» на русском - «ужасный»).

Дидье и Жан-Поль - из Парижа и Марселя. За пять дней они посетили Кремль, Музей изобразительных искусств, музеи Толстого и Достоевского. (Тут у москвички Дарьи вырвался вопрос: «Да где они их нашли-то?» Москвич Денис припомнил, что музей Достоевского - около метро «Достоевская», а Толсогог - где-то около «Парка культуры»…) А вот француз не понимает, как можно приехать в Россию и не проникнуться духом двух самых знаменитых русских писателей.

Ленин у них на десерт: охота поглядеть, каков этот харизматичный дядька, который ввёл в заблуждение всю Россию и даже частично Францию. «У нас раньше было очень много коммунистов, теперь их, конечно, совсем не осталось… В СМИ говорится, какая опасная Россия, как бедно живут люди и много преступности... А это совсем не так. Здесь чудесно».

Складывалось ощущение, что от Ленина, как от оракула, они ждут какой-то окончательной правды. Пусть он подскажет, кто прав: французские СМИ или их собственные глаза.

Кажется, в Москве иностранцев сейчас больше, чем коренного населения.Фото: Денис КОРСАКОВ

КИТАЙЦЫ - ЛЮБИТЕЛИ МАВЗОЛЕЕВ

Следующий француз, которого франкофон Дарья выхватила взглядом из очереди, был юноша на вид лет восемнадцати, однако с окладистой бородой.

«Как вы здесь оказались?» - «Мой папа отошёл ненадолго, он будет с минуты на минуту», - нервно отвечал парень, впрочем, дружелюбно оглядывая свою визави.

«Меня зовут Дарья, я журналист». - «Ксавье», - назвался он. И тут явился его папа. «Кто это?» - спросил он сына сквозь зубы, зыркнув на Дарью таким жутким взглядом, что она чуть не описалась.

Папа, понятно, начитался газет. Интересно, за кого он ее принял: за проститутку? За торговку органами? За агента ФСБ? За хищницу, пытающуюся охомутать интуриста? Прости, дорогой читатель. Дарья не успела это выяснить, потому что сбежала. Агрессивный мужик под сто кило - сами понимаете.

Наша очередь почти подошла. И тут перед нами внедряются две барышни лет двадцати пяти, как-то они просочились между турникетами. Они игриво влезают перед нами, мы не против. Видя такое нахальство, за девчатами устремляется случайный китайский старичок. К старичку бросается охранница Мавзолея с восклицанием: «Да что ж ты, ****, такой тупой!» Девочек она не заметила.

Дед смиренно останавливается в прорехе между турникетами и улыбается. На охранницу смотрит, как на осадки, во взгляде его - спокойное «Да пошла ты в…»

Вообще китайцев в нашей очереди множество, и едва ли они приехали специально на Мундиаль. Они не говорят по-английски, но совершенно не переживают из-за этого. У них ведь есть и своя мумия - любимого председателя Мао. Как рассказал наш коллега, ней едут на поклон группы туристов со всех уголков огромного Китая, выстаивают очередь (не чета нашей - там тысячи человек), за большие деньги покупают пластиковые цветы, оставляют их в предбаннике (потом эти цветы собирают и продают снова, и так по многу раз), потом покупают горы сувенирной продукции… Всего этого у нас нет, а в Китае мавзолей Мао Цзэдуна - процветающее предприятие.

Злые языки, конечно, сплетничают, что там не только цветы пластиковые, а и сам Мао - восковая кукла, но их наверняка клеймят позором.

Когда мы во тьме, спотыкаясь, выходили из Мавзолея, Даша тихо сказала: "Боже, а Ленину-то как хорошо, прохладненько!"Фото: Денис КОРСАКОВ

ЛЕНИН ЖИВ (ЕСЛИ НЕ ПРИГЛЯДЫВАТЬСЯ)

В гостях у Ленина нам хорошо. Когда мы во тьме, спотыкаясь, выходили из Мавзолея, Даша тихо сказала: "Боже, а Ленину-то как хорошо, прохладненько!" Конечно, хочется задержаться в сумерках благословенного зиккурата на фоне предгрозовой московской духоты (как известно, Ленин может жить только во мраке и при температуре около 15 градусов).

На выходе опрашиваем посетителей.

Мексиканец Родольфо: «Я немножко разочарован: только руки и голова - вот все, что мы увидели! Ну и стоило столько стоять?»

(Все остальное действительно скрыто костюмом, но, Родольфо, ты что, рассчитывал увидеть Ильича в одних трусах?)

Испанец Гонсало: «Ленин - самое интересное что я увидел в Москве. Я представил его себе живым человеком. Он очень маленький, маленькая голова, явно меньше меня ростом. Мне казалось, он больше».

Парень из Аргентины: «Ленин похож на пластиковую куклу. Сначала кажется, что она подсвечена изнутри. Но когда приглядишься, охватывает ужас. Это тело, о котором заботятся очень много лет. Оно явно настоящее, хоть и выглядит хуже, чем копия в музее Мадам Тюссо».

Аргентинка: «Зачем я пошла в гости к Ленину? Потому что он был таким… (она долго подбирает слово) пауэрфуль (могучим)!»

Футбольные болельщики, приехавшие на чемпионат мира по футболу, у входа в мавзолей ЛенинаФото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В общем, очередь к трупу для многих может стать началом прекрасной дружбы. Молодые русские женщины вполне могли бы найти здесь судьбу. Упомянутые новозеландцы, которые без ума от Петра Великого и Ивана Грозного - красавцы. Французы, посетившие музеи Толстого и Достоевского - не менее прекрасны. Как говорит Дарья, «за два часа, что я стояла в очереди, срисовала четверых совершенно офигенных мужиков. Если бы я не была замужняя сорокапятилетняя старуха... В общем, барышни, бросайте свои тиндеры, бегите в Мавзолей, станьте в хвост и знакомьтесь!»