В Москве арестовали мужчину, который взял в заложницы клиентку магазина и порезал ее ножом

СЕГОДНЯ 16:01 2018-07-02T16:09:27+03:00

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Савеловский районный суд Москвы сегодня арестовал мужчину, которого обвиняют в захвате заложников. 36-летний Александр Хуторянин в воскресенье, 1 июля, наделал шуму на севере Москвы. Он ворвался с ножом в продуктовый магазин «Дикси» на Большой Академической улице, ударил ножом по рукам случайную посетительницу и взял ее в заложницы. Территорию вокруг магазина оцепили сотрудники полиции. Переговоры с вооруженным холодным оружием мужчиной шли больше трех часов. В итоге его удалось задержать. Пострадавшую женщину увезли в больницу - у нее резанные раны рук и предплечья.

Многие предположили, что мужчина находился в состоянии белой горячки - на первом допросе он нес какую-то ахинею про каких-то активистов, от которых спрятался в магазине. Кроме Хуторянина этих людей никто не видел.

Накануне стало известно, что ранее судимому (за кражу) уроженцу Калуги предъявлены обвинения по статье «захват заложников». Это реальный срок до 15 лет.

Савеловский суд удовлетворил ходатайство следователя: Хуторянин арестован на два месяца, до 1 сентября текущего года.

- Одна из экспертиз, которые будут назначены следователем по этому делу, - психиатрическая, - сообщил «КП» источник в правоохранительных органах. - Свое заключение о психиатрическом здоровье обвиняемого должны будут дать специалисты. Параллельно взяты на анализ кровь и моча мужчины. Экспертиза должна показать, в момент совершения преступления он находился в состоянии алкогольного опьянения или под какими-то другими веществами.