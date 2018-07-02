Мама погибшей из-за лихача беременной москвички оценила моральный ущерб в 10 млн рублей
Авария на Верхней Масловке унесла жизнь москвички Натальи Львовой 18 июня, автолихача Михаила Исаханова уже задержали, пока до конца не ясно, был ли он под действием наркотических средств, но с моральным ущербом мать погибшей уже определилась — женщина просит 10 млн рублей.
- Сегодня она написала исковое заявление - за причинение морального вреда просит сумму в 10 млн рублей, - рассказал «Комсомольской правде» Станислав Мальцев, адвокат Московской коллегии адвокатов «Карабанов и партнеры».
Михаила Исаханова уже задержалиФото: Личная страничка героя публикации в соцсети
- А как определялась такая сумма?
- Оценка была субъективная. Мать погибшей потеряла не только дочь, но и будущую внучку.
Но получит ли женщина эти средства, будет решаться к концу расследования - в момент передачи уголовного дела в суд. Пока же ведутся допросы свидетелей, скоро состоится автоэкспертиза. Нужно также выяснить, был ли Исаханов под воздействием наркотических веществ. Если этот факт подтвердится, то уголовное дело переквалифицируют, и предполагаемый срок заключения увеличится. На это может уйти около 3-4 месяцев. Понятное дело, что за это время Михаил Исаханов, который был топ-менеджером «Синергии» в Москве, может успеть избавиться от всего своего имущества и сказать, что он «гол, как сокол».
- Поэтому мама погибшей попросила арестовать банковские счета, движимое и недвижимое имущество Михаила Исаханова, - рассказал Станислав Мальцев.
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Лихач сбил насмерть беременную москвичку: экспертиза доказала превышение скорости
То, о чем говорили свидетели, теперь подтверждено документально: водитель BMW - бывший топ-менеджер университета «Синергия» Михаил Исаханов, задавивший 18 июня беременную женщину, превысил скорость. Об этом «Комсомольской правде» сообщил Андрей Мишонов, адвокат супруга погибшей Натальи Львовой.
- Эксперты пришли к выводу, что BMW двигался со скоростью более 80 км/ч, обгоняя другие автомобили, - рассказал юрист. - Исследования проводили сразу два независимых специалиста в области автотехники и трасологии. И хотя точная скорость будет известна только после проведения экспертизы, эти заключения также являются доказательствами. Сегодня мы приобщим их к материалам уголовного дела (подробности)
BMW Исаханова летит на скорости за секунды до ДТП.