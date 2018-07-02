Мама погибшей из-за лихача беременной москвички оценила моральный ущерб в 10 млн рублей

СЕГОДНЯ 19:51 2018-07-02T20:51:13+03:00

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Авария на Верхней Масловке унесла жизнь москвички Натальи Львовой 18 июня, автолихача Михаила Исаханова уже задержали, пока до конца не ясно, был ли он под действием наркотических средств, но с моральным ущербом мать погибшей уже определилась — женщина просит 10 млн рублей.

- Сегодня она написала исковое заявление - за причинение морального вреда просит сумму в 10 млн рублей, - рассказал «Комсомольской правде» Станислав Мальцев, адвокат Московской коллегии адвокатов «Карабанов и партнеры».

Михаила Исаханова уже задержалиФото: Личная страничка героя публикации в соцсети

- А как определялась такая сумма?

- Оценка была субъективная. Мать погибшей потеряла не только дочь, но и будущую внучку.

Но получит ли женщина эти средства, будет решаться к концу расследования - в момент передачи уголовного дела в суд. Пока же ведутся допросы свидетелей, скоро состоится автоэкспертиза. Нужно также выяснить, был ли Исаханов под воздействием наркотических веществ. Если этот факт подтвердится, то уголовное дело переквалифицируют, и предполагаемый срок заключения увеличится. На это может уйти около 3-4 месяцев. Понятное дело, что за это время Михаил Исаханов, который был топ-менеджером «Синергии» в Москве, может успеть избавиться от всего своего имущества и сказать, что он «гол, как сокол».

- Поэтому мама погибшей попросила арестовать банковские счета, движимое и недвижимое имущество Михаила Исаханова, - рассказал Станислав Мальцев.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Лихач сбил насмерть беременную москвичку: экспертиза доказала превышение скорости

То, о чем говорили свидетели, теперь подтверждено документально: водитель BMW - бывший топ-менеджер университета «Синергия» Михаил Исаханов, задавивший 18 июня беременную женщину, превысил скорость. Об этом «Комсомольской правде» сообщил Андрей Мишонов, адвокат супруга погибшей Натальи Львовой.

- Эксперты пришли к выводу, что BMW двигался со скоростью более 80 км/ч, обгоняя другие автомобили, - рассказал юрист. - Исследования проводили сразу два независимых специалиста в области автотехники и трасологии. И хотя точная скорость будет известна только после проведения экспертизы, эти заключения также являются доказательствами. Сегодня мы приобщим их к материалам уголовного дела (подробности)