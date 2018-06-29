ГК «Ланит» Георгия Генса автоматизировала парк «Зарядье»

СЕГОДНЯ 10:20 2018-06-29T10:24:53+03:00

Изменить размер текста: A A

Природно-ландшафтный парк «Зарядье» уже завоевал репутацию одной из главных достопримечательностей Москвы. В рамках одного из самых масштабных проектов столицы вместе уживаются памятники культуры XVI века и инновационные технологии. В создании ландшафтно-архитектурной композиции «Зарядья» участвовали ведущие мировые специалисты. Авторским коллективом проектировщиков руководил главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов, а за создание IT-инфраструктуры парка отвечала ГК «Ланит», под руководством президента холдинга Георгия Генса.

ДОСКИ И ВИДЕОСТЕНЫ

Проект предусматривал общую цифровизацию «Зарядья». Во всех павильонах парка были установлены сенсорные навигационные экраны, интерактивные доски и видеостены, а на самой территории проведён Wi-Fi с использованием высокомощных роутеров Aruba от производителя Hewlett Packard. Несмотря на кажущуюся простоту проекта, именно на его разработку и реализацию специалисты ГК «Ланит» потратили больше всего времени и сил. Для того, чтобы обеспечить бесперебойную работу интернета в парке нужно было учесть массу нюансов – начиная от сложного рельефа местности и заканчивая особыми требованиями к безопасности и качеству сети.

Работы по цифровизации парка начались еще при жизни президента ГК «Ланит» Георгия Генса, в 2015 году. На первых этапах строительства компания заложила ИТ-основу парка, имеющую площадь 7,8 тыс. кв. м. Большинство высокотехнологичных решений сосредоточено в Главном Медиацентре парка, где под одной крышей разместились биологическая лаборатория, 4 учебные аудитории и конференц-зал.

К моменту открытия парка в 2017 году разработчиками IT-инфраструктуры были установлены уникальные видеоповерхности с разрешением более 360 000 000 пикселей и акустические системы общей мощностью более 55 кВт. Причем, проект был удостоен премии на международном конкурсе InAVation Awards 2018 в категории Visitor Attraction и национальной премии ProIntegration Awards в номинации «Лучшее решение для объектов развлекательного сектора».

БЕЗ ПЕРЕБОЕВ

ГК «Ланит» Георгия Генса приложила немало сил для технического оснащения кинотеатра «Полёт», в котором зрители могут полюбоваться на живописные виды Москвы. Общий вес кинотеатра – более 80 тонн, он расположен глубоко под землёй и не имеет внешних стен. Для его монтажа специалистам пришлось разработать отдельный, уникальный проект. На его реализацию ушло 9 месяцев.

В кинотеатре размещён 13-метровый акустический прозрачный проекционный экран в форме сегмента сферы. Зрительские кресла были также спроектированы особым образом – их расположили на специальной платформе, которая может подниматься и опускаться, предоставляя зрителям до шести степеней свободы движения. Отдельно эксперты группы компаний «Ланит» поработала и над системой спецэффектов для кинотеатра. Специалисты компании установили три 4К-проектора с распылением воды, ароматов, генерацией ветра и дыма, а также четыре специализированных видеосервера. Эта система создает эффект реалистичного осмотра города с высоты «птичьего полёта».

Другой высокотехнологичный объект «Зарядья», медиакомплекс «Машина времени», был также создан и разработан под управлением Георгия Генса. Здесь посетителей «Зарядья» знакомят с историей Москвы с помощью картин, фотографий и видео-реконструкций. В медиакомплексе предусмотрена возможность проекции изображения на 360 градусов – на пол и на цилиндрический экран высотой 5 метров и диаметром 16,5 метров. Чтобы придать изображению реалистичность, специалисты смонтировали 33 проектора, 26 трекинговых камер и более 10 серверов. Кстати, «Машина времени» оборудована также и системой усиления звука для посетителей с дефектами слуха.

Отдельно предприятие занималось и оснащением павильона «Заповедное посольство». Была установлена интерактивная система «Окно в Россию», демонстрирующая видео из разных регионов Российской Федерации. Комплекс состоит из светодиодного экрана размером в 5,5х3,1 метра с 1,2 мм шагом пикселей и особым оптическим покрытием, которое обеспечивает высокое качество изображения. Система звукоусиления, смонтированная с учетом последних достижений науки и техники, позволяет получать информацию слабослышащим посетителям.

Обратим внимание, что с момента открытия «Зарядья» в сентябре 2017 года все цифровые объекты работают в запланированном режиме, без перебоев.