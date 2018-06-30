Московское метеобюро: К матчу Россия - Испания ливни и грозы уйдут из Москвы

СЕГОДНЯ 17:17 2018-06-30T17:24:29+03:00

Изменить размер текста: A A

Москва в субботу после обеда напоминает тропики: жарища, духота, ливень!

О ненастье москвичей предупреждали и синоптики, и спасатели. Атмосферный фронт с грозами и дождем подошел к столице в точном соответствии с прогнозами, около 15 часов 30 июня. Ночью и утром лило и гремело на западе Подмосковья, а также в соседних областях: Смоленской, Калужской, Тульской, Брянской, Орловской и Липецкой.

Московскую область фронт словно поделил на две части. На северо-западе, в Волоколамске, последний июньский день с самого начала выдался прохладным, всего +16 градусов, в Клину +19. А в столице и на востоке Подмосковья солнце раскалило воздух до +30 градусов.

По данным метеостанций отлично видно, где и когда прошел холодный фронт. Во Внуково, скажем, в 15 часов зафиксированы +30 градусов, а в 16 часов уже +19.

- Дожди и грозы будут продолжаться в субботу до позднего вечера, ночью и в первой половине дня в воскресенье, 1 июля, - рассказала "КП" главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова. - Но пик ненастья все же придется на субботний вечер, до 19 часов, потом все начнет стихать. Все волнуются за футбол, я понимаю. Матч Россия - Испания, который начнется в 17 часов 1 июля, стихия не должна испортить. К этому времени атмосферные фроны уже уйдут из столицы.

За двое суток, 30 июня и 1 июля, на Москву может вылиться половина месячной нормы осадков - около 30 мм.

- Такое количество дождей достанется далеко не всем районам Москвы и области, мощные ливни будут очень локальными. Структура кучевых облаков такова, что диаметр зоны сильных осадков 5 - 7 км. И где она в итоге окажется, заранее предсказать невозможно. В субботу, скажем, в большинстве районов выпадет 5 - 10 мм осадков, местами же до 25 мм, - продолжает Позднякова. - Кстати, пока нет шквалистого ветра. Все метеостанции фиксируют порывы 12 - 15 м\сек., для грозы это совсем не много. Мы ждали порывов до 20 - 22 м\сек.

И это хорошо: именно мощный ветродуй и становится причиной главных проблем во время грозы. Валит деревья и рекламные щиты, срывает крыши.

Откуда пришло в столицу ненастье? Сразу с двух сторон. С северо-запада - холодный фронт атлантического циклона. А с юго-запада - тоже ненастный циклон, только теплый и с огромными запасами влагами. Ну а где им еще встретиться, как не над Москвой?

- Процесс получился сложный, - объясняет Татьяна Позднякова. - От северного циклона с центром над Санкт-Петербургом протянулась глубокая ложбина (область с низким атмосферным давлением) на юг, до Черного моря. И над западом Черном моря образовался еще один циклон.