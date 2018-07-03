2018-07-03T17:04:10+03:00
Происшествия

Во Внуково из-за поломки шасси экстренно сел самолет из Турции

На борту было 335 человек
Алиса ТИТКОkp_ru_msk@AlisaTitko
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Причины поломки будет устанавливать авиакомпанияПричины поломки будет устанавливать авиакомпанияФото: Иван ВИСЛОВ
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В московском аэропорте Внуково 3 июля экстренно сел самолет, следовавший из Турции. Посадка была благополучная. Об этом "Комсомольской правде" сообщили в пресс-службе аэропорта.

- Сегодня нашим диспетчерам поступил сигнал тревоги от пилота самолета авиакомпании "Ай Флай". Наши службы в 12.48 уже были готовы принять борт, были подготовлены пожарные и "скорая помощь", - рассказала пресс-секретарь аэропорта Мария Шаравина. - Самолет успешно приземлился, после его отбуксировали с помощью тягача.

Как стало известно, пилот сообщил о внештатной ситуации, так как потерял контроль над управляемостью передней стойкой шасси. Это и стало причиной экстренной посадки. На борту самолета в тот момент было 335 человек - все они граждане России. Самолет выполнял чартерный рейс из турецкого города Даламан.

- При посадке никто из пассажиров не пострадал. Причины поломки будет устанавливать авиакомпания, - сообщили в аэропорте "Внуково".

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